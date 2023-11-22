Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo X100 ve X100 Pro satış rekoru kırdı: Marka tarihinde ilk

    Vivo'nun yeni amiral gemisi telefonları Vivo X100 ve X100 Pro, ilk satışlarda büyük ilgi gördü. Her iki model kendi pazarında satış rekoru kırdı. İşte detaylar 
    Vivo X100 ve X100 Pro satış rekoru kırdı: Marka tarihinde ilk Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Vivo, adından çokça bahsettiğimiz Vivo X100 serisini nihayet kullanıcılarla buluşturdu. Seride bulunan Vivo X100 ve Vivo X100 Pro ise, sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Bu bağlamda küresel pazarda satışa çıkmaya hazırlanan telefonlar, şimdiden satış rekoruna imza attı. 

    Vivo X100 serisi satış rekoru kırdı

    Vivo, bugün paylaştığı teaser görüntüsünde, Vivo X100 serisinin ilk haftasında rekor kırdığını duyurdu. Bu noktada X90 serisini ve diğer tüm Vivo telefonları geride bırakan X100 serisi, ilk satışlarda şirkete 1 milyar Yuan (yaklaşık 140 milyon dolar) kazandırdı. Ayrıca marka tarihinde de bir ilke imza atıldı.

    Bu arada toplam satış rakamları veya ilk parti satışlarının miktarı henüz açıklanmadı. Ancak her iki telefonun pazara iddialı bir giriş yaptığını söylemek doğru olur. Kaçıranlar için Vivo X100 ve X100 Pro, MediaTek'in performans rekortmeni Dimensity 9300 platformundan güç alıyor. 

    Vivo X100 ve X100 Pro satış rekoru kırdı: Marka tarihinde ilk Tam Boyutta Gör
    Arka bölümde ise 50MP IMX989, 64MP Zeiss APO periskop (50MP Pro) ve 50MP ultra geniş kameralar ile desteklenen telefonlara, 6.78 inç büyüklüğünde 120 Hz LTPO AMOLED ekran eşlik ediyor. Ayrıca HDR10+ desteğine sahip bu panel, 3000 nit pik parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Aynı zamanda ekran altında parmak izi okuyucu da bulunuyor. 

    Ayrıca Vivo X100, 5000 mAh bataryaya ve 120 Watt şarj hızına sahip. Vivo X100 Pro ise biraz daha büyük 5400 mAh pil kapasitesi, 100 Watt kablolu ve 50 Watt kablosuz şarj desteği sunuyor. Akıllı telefolar hakkında merak edilen tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    far cry 5 türkçe yama digor neden sevilmez snr margin kaç olmalı h100 en az yakan modeli mazda lantis 1.8

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y16
    Vivo Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız