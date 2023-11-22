Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Vivo, adından çokça bahsettiğimiz Vivo X100 serisini nihayet kullanıcılarla buluşturdu. Seride bulunan Vivo X100 ve Vivo X100 Pro ise, sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Bu bağlamda küresel pazarda satışa çıkmaya hazırlanan telefonlar, şimdiden satış rekoruna imza attı.

Vivo X100 serisi satış rekoru kırdı

Vivo, bugün paylaştığı teaser görüntüsünde, Vivo X100 serisinin ilk haftasında rekor kırdığını duyurdu. Bu noktada X90 serisini ve diğer tüm Vivo telefonları geride bırakan X100 serisi, ilk satışlarda şirkete 1 milyar Yuan (yaklaşık 140 milyon dolar) kazandırdı. Ayrıca marka tarihinde de bir ilke imza atıldı.

Bu arada toplam satış rakamları veya ilk parti satışlarının miktarı henüz açıklanmadı. Ancak her iki telefonun pazara iddialı bir giriş yaptığını söylemek doğru olur. Kaçıranlar için Vivo X100 ve X100 Pro, MediaTek'in performans rekortmeni Dimensity 9300 platformundan güç alıyor.

Tam Boyutta Gör Arka bölümde ise 50MP IMX989, 64MP Zeiss APO periskop (50MP Pro) ve 50MP ultra geniş kameralar ile desteklenen telefonlara, 6.78 inç büyüklüğünde 120 Hz LTPO AMOLED ekran eşlik ediyor. Ayrıca HDR10+ desteğine sahip bu panel, 3000 nit pik parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Aynı zamanda ekran altında parmak izi okuyucu da bulunuyor.

Vivo Y12 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 9 sa. önce eklendi

Ayrıca Vivo X100, 5000 mAh bataryaya ve 120 Watt şarj hızına sahip. Vivo X100 Pro ise biraz daha büyük 5400 mAh pil kapasitesi, 100 Watt kablolu ve 50 Watt kablosuz şarj desteği sunuyor. Akıllı telefolar hakkında merak edilen tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Vivo X100 ve X100 Pro satış rekoru kırdı: Marka tarihinde ilk