Vivo X100 ve X100 Pro satış rekoru kırdı: Marka tarihinde ilk

Vivo X100 serisi satış rekoru kırdı
Vivo, bugün paylaştığı teaser görüntüsünde, Vivo X100 serisinin ilk haftasında rekor kırdığını duyurdu. Bu noktada X90 serisini ve diğer tüm Vivo telefonları geride bırakan X100 serisi, ilk satışlarda şirkete 1 milyar Yuan (yaklaşık 140 milyon dolar) kazandırdı. Ayrıca marka tarihinde de bir ilke imza atıldı.
Bu arada toplam satış rakamları veya ilk parti satışlarının miktarı henüz açıklanmadı. Ancak her iki telefonun pazara iddialı bir giriş yaptığını söylemek doğru olur. Kaçıranlar için Vivo X100 ve X100 Pro, MediaTek'in performans rekortmeni Dimensity 9300 platformundan güç alıyor.
Ayrıca Vivo X100, 5000 mAh bataryaya ve 120 Watt şarj hızına sahip. Vivo X100 Pro ise biraz daha büyük 5400 mAh pil kapasitesi, 100 Watt kablolu ve 50 Watt kablosuz şarj desteği sunuyor. Akıllı telefolar hakkında merak edilen tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.