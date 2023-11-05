Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Vivo, geçtiğimiz günlerde kendi işletim sistemi BlueOS'u tanıtmıştı. Şirket şimdilerde ise X100 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 13 Kasım’da Çin’de piayasaya sürülecek seri, X100 ve X100 Pro'dan oluşmakta. Yakın bir zamanda ise seriden X100'ün canlı resimleri ortaya çıktı.

İşte 13 Kasım'da piyasaya sürülecek Vivo X100'ün beklenen özellikler:

Vivo X100'ün sızdırılan resmi, cihazın mavi rengini ortaya çıkardı. Cihaz, oldukça şık bir arka panele sahip olsa da devasa büyüklükteki arka kamera paneli ile kullanıcıları şaşırtabilir. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan raporlara göre Dimensity 9300 işlemciden güç alacak cihaz, 12GB RAM ile eşleştirilecek. 120W kablolu şarj desteği sunması beklenen cihaz, ayrıca Android 14 tabanlı Origin OS 4 ile kutudan çıkacak.

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Cihazın kamera özelliklerine değinecek olursak üçlü bir arka kamera kurulumu bizleri bekliyor. f/1.57 diyafram açıklığına sahip ve Sony IMX920 sensöründen oluşan ana kameraya 15mm odak uzaklığına sahip Samsung ISOCELL JN1 geniş açılı lens, f/2.57 diyafram açıklığı ve 3x optik zoom sunan OmniVision periskop makro lens eşik edecek.

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Vivo X100'ün canlı resmi ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım