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    Anlık Bildirim

    Vivo X100'ün canlı resmi ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

    Vivo 13 Kasım'da yeni serisi X100'ü piyasaya sürecek. Seriden Vivo X100'ün ise yakın bir zamanda canlı görseli ortaya çıktı. İşte cihazın mavi rengini ortaya çıkaran o görsel:
    Vivo X100'ün canlı resmi ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Vivo, geçtiğimiz günlerde kendi işletim sistemi BlueOS'u tanıtmıştı. Şirket şimdilerde ise X100 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 13 Kasım’da Çin’de piayasaya sürülecek seri, X100 ve X100 Pro'dan oluşmakta. Yakın bir zamanda ise seriden X100'ün canlı resimleri ortaya çıktı.

    İşte 13 Kasım'da piyasaya sürülecek Vivo X100'ün beklenen özellikler:

    Vivo X100'ün sızdırılan resmi, cihazın mavi rengini ortaya çıkardı. Cihaz, oldukça şık bir arka panele sahip olsa da devasa büyüklükteki arka kamera paneli ile kullanıcıları şaşırtabilir. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan raporlara göre Dimensity 9300 işlemciden güç alacak cihaz, 12GB RAM ile eşleştirilecek. 120W kablolu şarj desteği sunması beklenen cihaz, ayrıca Android 14 tabanlı Origin OS 4 ile kutudan çıkacak.

    Cihazın kamera özelliklerine değinecek olursak üçlü bir arka kamera kurulumu bizleri bekliyor. f/1.57 diyafram açıklığına sahip ve Sony IMX920 sensöründen oluşan ana kameraya 15mm odak uzaklığına sahip Samsung ISOCELL JN1 geniş açılı lens, f/2.57 diyafram açıklığı ve 3x optik zoom sunan OmniVision periskop makro lens eşik edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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