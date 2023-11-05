Vivo X100'ün canlı resmi ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

İşte 13 Kasım'da piyasaya sürülecek Vivo X100'ün beklenen özellikler:
Vivo X100'ün sızdırılan resmi, cihazın mavi rengini ortaya çıkardı. Cihaz, oldukça şık bir arka panele sahip olsa da devasa büyüklükteki arka kamera paneli ile kullanıcıları şaşırtabilir. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan raporlara göre Dimensity 9300 işlemciden güç alacak cihaz, 12GB RAM ile eşleştirilecek. 120W kablolu şarj desteği sunması beklenen cihaz, ayrıca Android 14 tabanlı Origin OS 4 ile kutudan çıkacak.
Cihazın kamera özelliklerine değinecek olursak üçlü bir arka kamera kurulumu bizleri bekliyor. f/1.57 diyafram açıklığına sahip ve Sony IMX920 sensöründen oluşan ana kameraya 15mm odak uzaklığına sahip Samsung ISOCELL JN1 geniş açılı lens, f/2.57 diyafram açıklığı ve 3x optik zoom sunan OmniVision periskop makro lens eşik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.