Vivo, X100 satışlarından memnun: Stoklar eriyor!

Tam Boyutta Gör Vivo X100 ve X100 Pro modellerinden oluşan X100 serisine ilgi büyük! Huang Tao, 14 Kasım’da başlayan yeni model satışlarının önceki amiral gemisi Vivo X90 ve X90 Pro’ya kıyasla 7.4 kat daha fazla olduğunu açıkladı. Yeni modellere talep o kadar yoğun ki, tüketicilerin beklenmedik stok sorunu ve teslimat gecikmeleriyle karşılaşabileceği söylendi.

Vivo X100 serisi, MediaTek’in Dimensity 9300 işlemcisi ve Vivo’nun kendi geliştirdiği V3 görüntüleme çipini OriginOS 4 işletim sistemiyle birleştiren ilk seri olarak dikkat çekici bir yükseltme sunuyor. Yeni serinin yapay zeka özellikleri de dikkat çekici. Vivo X100 ve X100 Pro özelliklerine ilişkin detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz:

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Vivo X100 & X100 Pro fiyatı ne kadar?

Vivo X100 serisinin resmî satışı 21 Kasım’da başlayacak. Düz model, 12GB RAM 256GB depolama ve 16GB RAM 1TB depolama seçeneğiyle geliyor. Fiyatlandırma sırasıyla 548 dolar ve 699 dolar. Pro model de aynı bellek ve depolama seçeneğiyle geliyor. Fiyatlandırma sırasıyla 686 dolar ve 823 dolar.

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