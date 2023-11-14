Vivo, X100 satışlarından memnun: Stoklar eriyor!

Vivo X100 serisi, MediaTek’in Dimensity 9300 işlemcisi ve Vivo’nun kendi geliştirdiği V3 görüntüleme çipini OriginOS 4 işletim sistemiyle birleştiren ilk seri olarak dikkat çekici bir yükseltme sunuyor. Yeni serinin yapay zeka özellikleri de dikkat çekici. Vivo X100 ve X100 Pro özelliklerine ilişkin detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz:
Vivo X100 & X100 Pro fiyatı ne kadar?
Vivo X100 serisinin resmî satışı 21 Kasım’da başlayacak. Düz model, 12GB RAM 256GB depolama ve 16GB RAM 1TB depolama seçeneğiyle geliyor. Fiyatlandırma sırasıyla 548 dolar ve 699 dolar. Pro model de aynı bellek ve depolama seçeneğiyle geliyor. Fiyatlandırma sırasıyla 686 dolar ve 823 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.