Satış rekoru kıran Vivo X100 serisi küresel pazara geliyor: İşte tanıtım tarihi

Tam Boyutta Gör MediaTek Dimensity 9300 işlemcili Vivo X100 serisi, Kasım 2023’te Çin’de tanıtıldı. Performans ve kamera açısından etkileyici telefonlar olan Vivo X100 ve Vivo X100 Pro, şimdi küresel pazara açılıyor. Vivo X100 global sürümü bekleyenler için tarih Vivo resmî web sitesinde ortaya çıktı.

Vivo X100 & X100 Pro global tanıtım tarihi

Vivo’nun küresel web sitesine göre, Vivo X100 serisi telefonlar yakında Çin dışında da bulunabilir olacak. 14 Aralık’ta her iki modelinde global lansmanı gerçekleşecek. 24 Kasım’da ön siparişe açılması planlanıyor. Satış tarihi ile ilgili herhangi bir detay yer almıyor.

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Vivo X100 serisi neler sunuyor?

Vivo X100 ve X100 Pro, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, ekran içi parmak izi okuyucu bulunduran 6.78 inç AMOLED ekrana sahip. Her iki telefon da 50MP ana kamera ve 50MP ultra geniş açılı kameraya sahip. Düz modelde 64MP telefoto lens bulunurken, Pro modelde 3x optik zoom ve 100x dijital zoom yapabilen 50MP telefoto kamera bulunuyor. İki modelde de markanın tescilli V3 görüntüleme çipini bulunduran 32MP selfie kameraya sahip. Telefonların en üst modeli 16GB RAM (LPDDR5x), 1TB depolama (UFS 4.0) ile geliyor. Pil tarafında, düz modelde 5000 mAh, Pro modelde 5400 mAh batarya bulunuyor. İki model de 120W ve 100W kablolu şarjı desteklerken, Pro ayrıca 50W kablosuz şarjı da destekliyor. Telefonlar, Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile geliyor.

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Vivo X100 serisinin küresel tanıtım tarihi belli oldu