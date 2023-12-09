Satış rekoru kıran Vivo X100 serisi küresel pazara geliyor: İşte tanıtım tarihi

Vivo X100 & X100 Pro global tanıtım tarihi
Vivo’nun küresel web sitesine göre, Vivo X100 serisi telefonlar yakında Çin dışında da bulunabilir olacak. 14 Aralık’ta her iki modelinde global lansmanı gerçekleşecek. 24 Kasım’da ön siparişe açılması planlanıyor. Satış tarihi ile ilgili herhangi bir detay yer almıyor.
Vivo X100 serisi neler sunuyor?
Vivo X100 ve X100 Pro, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, ekran içi parmak izi okuyucu bulunduran 6.78 inç AMOLED ekrana sahip. Her iki telefon da 50MP ana kamera ve 50MP ultra geniş açılı kameraya sahip. Düz modelde 64MP telefoto lens bulunurken, Pro modelde 3x optik zoom ve 100x dijital zoom yapabilen 50MP telefoto kamera bulunuyor. İki modelde de markanın tescilli V3 görüntüleme çipini bulunduran 32MP selfie kameraya sahip. Telefonların en üst modeli 16GB RAM (LPDDR5x), 1TB depolama (UFS 4.0) ile geliyor. Pil tarafında, düz modelde 5000 mAh, Pro modelde 5400 mAh batarya bulunuyor. İki model de 120W ve 100W kablolu şarjı desteklerken, Pro ayrıca 50W kablosuz şarjı da destekliyor. Telefonlar, Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.