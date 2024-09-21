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    Vivo X200 Mini modelinin kamera özellikleri sızdırıldı: Hiç fena görünmüyor

    Teknoloji dünyası uzun bir süredir Vivo X200 serisine ilişkin sızıntılara ev sahipliği yapıyor. Ancak bu defa gelen bilgiler, serinin kompakt modeli Vivo X200 Mini’nin özelliklerini gösteriyor.

    Vivo X200 Mini modelinin kamera özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Vivo'nun merakla beklenen X200 serisi, 14 Ekim'de yapılacak bir lansman etkinliğiyle resmen tanıtılacak. Bu yılki seride, özellikle daha kompakt bir modelin de yer alacağına dair güçlü söylentiler var. Bu yeni modelin adının ise Vivo X200 Mini olabileceği öne sürülüyor.

    Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Vivo X200 Mini'nin kamerası dikkat çekici özelliklere sahip olacak. Telefonun arka kısmında üçlü bir kamera kurulumu bulunacak ve bu kuruluma 50 megapiksellik ana bir kamera liderlik edecek. Bu ana kamera, Sony'nin IMX06C adlı yeni bir sensörünü kullanıyor. 1/1.28 inç boyutundaki bu sensör, oldukça geniş bir f/1.57 diyafram açıklığına sahip ve düşük ışık koşullarında da etkileyici sonuçlar vereceği düşünülüyor.

    Ana kameraya, geniş açılı fotoğraflar için Samsung'un 50 megapiksellik JN1 ultra geniş lensi eşlik edecek. Ayrıca, 50 megapiksellik Sony IMX882 periskop sensörü de cihazda yer alıyor. Bu sensör, 70 mm odak uzaklığına ve f/2.57 diyafram açıklığına sahip. Özellikle telefoto çekimlerde etkili olacak bu modül, 10x hibrit yakınlaştırma ve makro çekim yetenekleri sunacak.

    Vivo X200 Mini'nin sadece kamerası değil, diğer teknik özellikleri de dikkat çekiyor. Cihazın, MediaTek'in yeni Dimensity 9400 işlemcisiyle geleceği ve bu işlemcinin, serinin diğer üyeleri olan X200 ve X200 Pro modellerinde de kullanılacağı tahmin ediliyor. Telefonun batarya kapasitesinin ise 5500 mAh ile 5600 mAh arasında olacağı ve kablosuz şarj desteği sunacağı iddia ediliyor.

    Ön tarafta, 6.3 inçlik bir ekranın bulunacağı ve bu ekranın 1.5K çözünürlük ile 120Hz yenileme hızı sunacağı söyleniyor. Ancak, önceki modellerle karşılaştırıldığında, Vivo X200 Mini'nin bazı özelliklerinin daha basit olabileceği de belirtiliyor. Örneğin, parmak izi sensörünün kısa odaklı bir optik sensör olacağı ve ultrasonik sensörler kadar gelişmiş olmayacağı ifade ediliyor.

    Fiyatlandırmanın doğru yapılması durumunda, bu tür eksikliklerin cihazın genel cazibesini etkilemeyeceği düşünülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 5 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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