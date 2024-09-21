Vivo X200 Mini modelinin kamera özellikleri sızdırıldı: Hiç fena görünmüyor

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Vivo'nun merakla beklenen X200 serisi, 14 Ekim'de yapılacak bir lansman etkinliğiyle resmen tanıtılacak. Bu yılki seride, özellikle daha kompakt bir modelin de yer alacağına dair güçlü söylentiler var. Bu yeni modelin adının ise Vivo X200 Mini olabileceği öne sürülüyor.

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Vivo X200 Mini'nin kamerası dikkat çekici özelliklere sahip olacak. Telefonun arka kısmında üçlü bir kamera kurulumu bulunacak ve bu kuruluma 50 megapiksellik ana bir kamera liderlik edecek. Bu ana kamera, Sony'nin IMX06C adlı yeni bir sensörünü kullanıyor. 1/1.28 inç boyutundaki bu sensör, oldukça geniş bir f/1.57 diyafram açıklığına sahip ve düşük ışık koşullarında da etkileyici sonuçlar vereceği düşünülüyor.

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Ana kameraya, geniş açılı fotoğraflar için Samsung'un 50 megapiksellik JN1 ultra geniş lensi eşlik edecek. Ayrıca, 50 megapiksellik Sony IMX882 periskop sensörü de cihazda yer alıyor. Bu sensör, 70 mm odak uzaklığına ve f/2.57 diyafram açıklığına sahip. Özellikle telefoto çekimlerde etkili olacak bu modül, 10x hibrit yakınlaştırma ve makro çekim yetenekleri sunacak.

Vivo X200 Mini'nin sadece kamerası değil, diğer teknik özellikleri de dikkat çekiyor. Cihazın, MediaTek'in yeni Dimensity 9400 işlemcisiyle geleceği ve bu işlemcinin, serinin diğer üyeleri olan X200 ve X200 Pro modellerinde de kullanılacağı tahmin ediliyor. Telefonun batarya kapasitesinin ise 5500 mAh ile 5600 mAh arasında olacağı ve kablosuz şarj desteği sunacağı iddia ediliyor.

Ön tarafta, 6.3 inçlik bir ekranın bulunacağı ve bu ekranın 1.5K çözünürlük ile 120Hz yenileme hızı sunacağı söyleniyor. Ancak, önceki modellerle karşılaştırıldığında, Vivo X200 Mini'nin bazı özelliklerinin daha basit olabileceği de belirtiliyor. Örneğin, parmak izi sensörünün kısa odaklı bir optik sensör olacağı ve ultrasonik sensörler kadar gelişmiş olmayacağı ifade ediliyor.

Fiyatlandırmanın doğru yapılması durumunda, bu tür eksikliklerin cihazın genel cazibesini etkilemeyeceği düşünülüyor.

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