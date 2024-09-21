Vivo X200 Mini modelinin kamera özellikleri sızdırıldı: Hiç fena görünmüyor

Vivo'nun merakla beklenen X200 serisi, 14 Ekim'de yapılacak bir lansman etkinliğiyle resmen tanıtılacak. Bu yılki seride, özellikle daha kompakt bir modelin de yer alacağına dair güçlü söylentiler var. Bu yeni modelin adının ise Vivo X200 Mini olabileceği öne sürülüyor.
Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Vivo X200 Mini'nin kamerası dikkat çekici özelliklere sahip olacak. Telefonun arka kısmında üçlü bir kamera kurulumu bulunacak ve bu kuruluma 50 megapiksellik ana bir kamera liderlik edecek. Bu ana kamera, Sony'nin IMX06C adlı yeni bir sensörünü kullanıyor. 1/1.28 inç boyutundaki bu sensör, oldukça geniş bir f/1.57 diyafram açıklığına sahip ve düşük ışık koşullarında da etkileyici sonuçlar vereceği düşünülüyor.
Ana kameraya, geniş açılı fotoğraflar için Samsung'un 50 megapiksellik JN1 ultra geniş lensi eşlik edecek. Ayrıca, 50 megapiksellik Sony IMX882 periskop sensörü de cihazda yer alıyor. Bu sensör, 70 mm odak uzaklığına ve f/2.57 diyafram açıklığına sahip. Özellikle telefoto çekimlerde etkili olacak bu modül, 10x hibrit yakınlaştırma ve makro çekim yetenekleri sunacak.
Vivo X200 Mini'nin sadece kamerası değil, diğer teknik özellikleri de dikkat çekiyor. Cihazın, MediaTek'in yeni Dimensity 9400 işlemcisiyle geleceği ve bu işlemcinin, serinin diğer üyeleri olan X200 ve X200 Pro modellerinde de kullanılacağı tahmin ediliyor. Telefonun batarya kapasitesinin ise 5500 mAh ile 5600 mAh arasında olacağı ve kablosuz şarj desteği sunacağı iddia ediliyor.
Ön tarafta, 6.3 inçlik bir ekranın bulunacağı ve bu ekranın 1.5K çözünürlük ile 120Hz yenileme hızı sunacağı söyleniyor. Ancak, önceki modellerle karşılaştırıldığında, Vivo X200 Mini'nin bazı özelliklerinin daha basit olabileceği de belirtiliyor. Örneğin, parmak izi sensörünün kısa odaklı bir optik sensör olacağı ve ultrasonik sensörler kadar gelişmiş olmayacağı ifade ediliyor.
Fiyatlandırmanın doğru yapılması durumunda, bu tür eksikliklerin cihazın genel cazibesini etkilemeyeceği düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...