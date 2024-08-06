Vivo’nun yeni “mini” modeli iyi bir alternatif olacak gibi görünüyor

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Vivo'nun yakında çıkması beklenen X200 serisi, teknoloji dünyasında bir süredir sızıntılarla gündeme geliyor. Bu seri, X200 ve X200 Pro modellerini içerecek ve ilk kez Dimensity 9400 yonga setini kullanacak gibi görünüyor. Ancak, yeni bir sızıntı, Vivo'nun bu seriye daha küçük bir model eklemeyi planladığını da ortaya koyuyor.

Güvenilir bir teknoloji sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station (DCS), seriye eklenmesi muhtemel bu kompakt modelin, Vivo X200 Mini olarak adlandırılabileceğini belirtti. Bu modelin, 1.5K çözünürlüğe sahip 6.3 inçlik düz bir ekranla geleceği öne sürülüyor.

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Vivo X200 Mini'nin kamerası da dikkat çekici özelliklere sahip olacak gibi. Sızıntılara göre, bu modelde 70mm odak uzaklığına sahip 3x periskop telefoto lens yer alacak. Ayrıca, X200 ve X200 Pro modellerinde de bulunması beklenen özel bir görüntü işleme çipi de bu modelde yer alabilir. İşlemci tarafında ise tüm modellerin MediaTek Dimensity 9400 işlemcisini paylaşacağı söyleniyor.

DCS ayrıca bu modelin, 5500mAh kapasitenin üzerinde bir yüksek yoğunluklu silikon batarya ile geleceğini belirtiyor. Bu durum, X200 Mini'nin, özellikle daha küçük telefonları tercih eden kullanıcılar için tasarlanmış bir seçenek olabileceğini gösteriyor.

Vivo henüz bu yeni modelin varlığını resmi olarak doğrulamadı. Ancak, X200 serisinin Ekim ayında piyasaya sürüleceği konuşuluyor ve bu da, Vivo'nun planları hakkında daha fazla bilgi edinmek için çok uzun süre beklemeyeceğimiz anlamına geliyor.

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