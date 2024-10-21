Vivo X200 serisi, satış hayatına rekorlar kırarak başladı

Vivo'nun en yeni amiral gemisi serisi X200, piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Şirket, bugün itibarıyla X200 serisinin tüm kanallardan 2 milyar yuan (yaklaşık 281 milyon dolar) üzerinde satış gerçekleştirdiğini açıkladı ve bu rakam, firmanın önceki ilk gün satış rekorlarını kırdı.

Bu satış rakamının sadece bugün satışa sunulan iki modeli içerdiğini belirtmekte fayda var: Standart X200 ve daha yüksek özelliklere sahip X200 Pro. Standart modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 605 dolar, Pro model ise yaklaşık 746 dolar olarak belirlendi.

X200 Pro Mini modeli ise 25 Ekim’de piyasaya sürülecek ve ilk talebin gücü göz önünde bulundurulduğunda, bu modelin de benzer bir başarı elde etmesi bekleniyor.

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Vivo, X200 serisinin özellikle kullanıcılar arasında büyük ilgi gördüğünü bildirdi. Bu ilginin başlıca sebepleri arasında, serinin MediaTek’in en yeni Dimensity 9400 yonga setini kullanan ilk telefonlar arasında yer alması ve kamera performansına yapılan vurgu gösteriliyor. Şirket, Zeiss ile özel lensler ve görüntü ayarlamaları konusunda iş birliği yaptı ve aynı zamanda kendi geliştirdiği V3+ görüntü işleme çipini kullanarak görüntü işleme yeteneklerini artırdı. X200 serisi, donanım olarak da güçlü kamera sistemleri ile dikkat çekiyor.

Pro modeli, 50MP Sony LYT-818 ana sensörüne, 1/1.28 inç büyüklüğünde büyük bir sensöre ve özel f/1.57 lensine sahip. Ayrıca 200MP telefoto lens ve 50MP ultra geniş açılı kameraya da sahip. Standart X200 ise Pro modeldeki 200MP sensörü taşımıyor ancak yine de oldukça güçlü bir kamera sistemi sunuyor. Ana sensör olarak 50MP Sony IMX921 kullanılırken, 1/1.56 inç büyüklüğünde sensör ile birlikte geliyor. Ayrıca 50MP IMX882 sensörlü 70mm telefoto lens ve 50MP ultra geniş açılı kamera da bu modelde bulunuyor. Pro modelin üst düzey kameralarına sahip olmasa da, X200 çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli bir kamera deneyimi sunuyor.

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Vivo X200 serisi, satış hayatına rekorlar kırarak başladı