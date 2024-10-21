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    Vivo X200 serisi, satış hayatına rekorlar kırarak başladı

    Vivo tarafından oldukça uzun bir süredir geliştirilen ve nihayet geçtiğimiz günlerde satışa sunulan X200 serisi, satış hayatına oldukça önemli başarılar elde ederek başladı.

    Vivo X200 serisi, satış hayatına rekorlar kırarak başladı

    Vivo'nun en yeni amiral gemisi serisi X200, piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Şirket, bugün itibarıyla X200 serisinin tüm kanallardan 2 milyar yuan (yaklaşık 281 milyon dolar) üzerinde satış gerçekleştirdiğini açıkladı ve bu rakam, firmanın önceki ilk gün satış rekorlarını kırdı.

    Bu satış rakamının sadece bugün satışa sunulan iki modeli içerdiğini belirtmekte fayda var: Standart X200 ve daha yüksek özelliklere sahip X200 Pro. Standart modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 605 dolar, Pro model ise yaklaşık 746 dolar olarak belirlendi.

    X200 Pro Mini modeli ise 25 Ekim’de piyasaya sürülecek ve ilk talebin gücü göz önünde bulundurulduğunda, bu modelin de benzer bir başarı elde etmesi bekleniyor.

    Vivo, X200 serisinin özellikle kullanıcılar arasında büyük ilgi gördüğünü bildirdi. Bu ilginin başlıca sebepleri arasında, serinin MediaTek’in en yeni Dimensity 9400 yonga setini kullanan ilk telefonlar arasında yer alması ve kamera performansına yapılan vurgu gösteriliyor. Şirket, Zeiss ile özel lensler ve görüntü ayarlamaları konusunda iş birliği yaptı ve aynı zamanda kendi geliştirdiği V3+ görüntü işleme çipini kullanarak görüntü işleme yeteneklerini artırdı. X200 serisi, donanım olarak da güçlü kamera sistemleri ile dikkat çekiyor.

    Pro modeli, 50MP Sony LYT-818 ana sensörüne, 1/1.28 inç büyüklüğünde büyük bir sensöre ve özel f/1.57 lensine sahip. Ayrıca 200MP telefoto lens ve 50MP ultra geniş açılı kameraya da sahip. Standart X200 ise Pro modeldeki 200MP sensörü taşımıyor ancak yine de oldukça güçlü bir kamera sistemi sunuyor. Ana sensör olarak 50MP Sony IMX921 kullanılırken, 1/1.56 inç büyüklüğünde sensör ile birlikte geliyor. Ayrıca 50MP IMX882 sensörlü 70mm telefoto lens ve 50MP ultra geniş açılı kamera da bu modelde bulunuyor. Pro modelin üst düzey kameralarına sahip olmasa da, X200 çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli bir kamera deneyimi sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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