Vivo X200'ün ön tasarımı ortaya çıktı: İşte Vivo X200'ün muhtemel tasarımı

Vivo X200, selefine kıyasla daha kavisli bir ön tasarıma sahip olacak
Vivo X200, X200 Pro, X200 Pro Mini ve X200 Pro Uydu İletişim Sürümü olmak üzere dört farklı cihazdan oluşan Vivo'nun yeni serisinin 14 Ekim'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Weibo üzerinden yapılan yeni paylaşımda ise solda Vivo X100 ve sağda ise yaklaşan seriden Vivo X200 görülmekte. Aşağıdaki bu görüntü, X200'ün ultra dar çerçevelerini ve yenilikçi mikro kavisli tasarımını sergilemekte. Bu benzersiz tasarım, hem düz hem de kavisli ekranların deneyimini uyumlu hale getirerek kullanıcılara zarif bir görünüm sunuyor.
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu