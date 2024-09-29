Vivo X200'ün ön tasarımı ortaya çıktı: İşte Vivo X200'ün muhtemel tasarımı

Tam Boyutta Gör Vivo, şimdilerde uzun zamandır beklenen yeni serisi X200'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde arka tasarımı ortaya çıkan X200'ün yakın bir zamanda ise ön tasarımının selefiyle kıyaslandığı yeni bir görsel ortaya çıktı. Böylece cihazın ön tasarımı ortaya çıktı.

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Vivo X200, selefine kıyasla daha kavisli bir ön tasarıma sahip olacak

Vivo X200, X200 Pro, X200 Pro Mini ve X200 Pro Uydu İletişim Sürümü olmak üzere dört farklı cihazdan oluşan Vivo'nun yeni serisinin 14 Ekim'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Weibo üzerinden yapılan yeni paylaşımda ise solda Vivo X100 ve sağda ise yaklaşan seriden Vivo X200 görülmekte. Aşağıdaki bu görüntü, X200'ün ultra dar çerçevelerini ve yenilikçi mikro kavisli tasarımını sergilemekte. Bu benzersiz tasarım, hem düz hem de kavisli ekranların deneyimini uyumlu hale getirerek kullanıcılara zarif bir görünüm sunuyor.

Tam Boyutta Gör Geçmiş söylentilere göre Vivo X200; Safir Mavisi, Ay Işığı Beyazı, Titanyum ve Geceyarısı Siyahı olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle gelecek. Ayrıca cihazın beklnenen özellikleri arasında ise OIS desteğine sahip 50 megapiksel Sony IMX921 birincil kamera, 50 megapiksel Samsung JN1 ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmaya sahip 50 megapiksel periskop telefoto kamera, Dimensity 9400 yonga seti, 16 GB RAM, 1 TB depolama alanı ve 90W hızlı şarj desteğine sahip 5.700mAh batarya bulunmakta.

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Vivo X200'ün ön tasarımı ortaya çıktı: İşte o görüntü