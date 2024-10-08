Vivo X200 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: Dimensity 9400 ile gelen ilk telefonlar olacak

Gelen bilgilere göre Dimensity 9400, selefi Cortex-X4'e göre %36 performans artışı ve yapay zeka yeteneklerinde %41 artış sağlayan yeni ARM Cortex-X925 prime CPU çekirdeğine sahip olacak. Ayrıca işlemcide ARM'ın bugüne kadarki en güçlü ve verimli GPU'su olarak lanse edilen Mali-G925-Immortalis MC12 GPU'su yer alacak. Testlerde GPU, GFXBench Aztec 1440P off-screen Vulkan sahnesinde 134 fps'ye ulaşarak A18 Pro'yu %86 ve Snapdragon 8 Gen 3'ü %41 oranında geride bırakıyor.
Vivo, X200 serisinin üç model içereceğini doğruladı: Vivo X200, X200 Pro ve X200 Pro Mini. Daha önce sızan performans verilerine göre Vivo X200 Pro Satellite Edition, AnTuTu testinde 3 milyon puanı aşarak bunu başaran ilk Android amiral gemisi telefon oldu.
Vivo X200 serisi kamera performansıyla öne çıkacak
Vivo X200 serisinin çok yüksek bir kamera deneyimi sunması bekleniyor. X200 Pro'nun öne çıkan özelliklerinden biri, 15 mm'den 85 mm'ye kadar odak uzaklıklarını kapsayan ve V3+ görüntüleme çipine sahip 200 MP f/2.67 85 mm periskop telefoto lense ile gelecek olması. Bu, Vivo X100 Ultra'da bulunan periskop telefoto lensle aynı lens.
X200 Pro ve X200 Pro Mini'nin her ikisinin de Sony LYT818 f/1.57 23mm ana sensörle donatılması bekleniyor. X200 Pro Mini'nin 70mm periskop telefoto lense sahip olması bekleniyor. Raporlara göre X200, 50 MP Sony IMX921 ana kamera ve 50 MP Sony IMX882 (veya LYT-600) telefoto kamera ile gelecek. Her üç telefonun da ultra geniş çekimler için 50 MP Samsung JN1 lense sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.