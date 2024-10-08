Vivo X200 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: Dimensity 9400 ile gelen ilk telefonlar olacak

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Tam Boyutta Gör Vivo, amiral gemisi X200 serisinin 14 Ekim'de Çin'de piyasaya sürüleceğini resmen duyurdu. Vivo X200 serisi Mediatek'in Dimensity 9400 çipsetiyle gelecek ilk telefonlar olacak.

Gelen bilgilere göre Dimensity 9400, selefi Cortex-X4'e göre %36 performans artışı ve yapay zeka yeteneklerinde %41 artış sağlayan yeni ARM Cortex-X925 prime CPU çekirdeğine sahip olacak. Ayrıca işlemcide ARM'ın bugüne kadarki en güçlü ve verimli GPU'su olarak lanse edilen Mali-G925-Immortalis MC12 GPU'su yer alacak. Testlerde GPU, GFXBench Aztec 1440P off-screen Vulkan sahnesinde 134 fps'ye ulaşarak A18 Pro'yu %86 ve Snapdragon 8 Gen 3'ü %41 oranında geride bırakıyor.

Vivo, X200 serisinin üç model içereceğini doğruladı: Vivo X200, X200 Pro ve X200 Pro Mini. Daha önce sızan performans verilerine göre Vivo X200 Pro Satellite Edition, AnTuTu testinde 3 milyon puanı aşarak bunu başaran ilk Android amiral gemisi telefon oldu.

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Vivo X200 serisi kamera performansıyla öne çıkacak

Vivo X200 serisinin çok yüksek bir kamera deneyimi sunması bekleniyor. X200 Pro'nun öne çıkan özelliklerinden biri, 15 mm'den 85 mm'ye kadar odak uzaklıklarını kapsayan ve V3+ görüntüleme çipine sahip 200 MP f/2.67 85 mm periskop telefoto lense ile gelecek olması. Bu, Vivo X100 Ultra'da bulunan periskop telefoto lensle aynı lens.

X200 Pro ve X200 Pro Mini'nin her ikisinin de Sony LYT818 f/1.57 23mm ana sensörle donatılması bekleniyor. X200 Pro Mini'nin 70mm periskop telefoto lense sahip olması bekleniyor. Raporlara göre X200, 50 MP Sony IMX921 ana kamera ve 50 MP Sony IMX882 (veya LYT-600) telefoto kamera ile gelecek. Her üç telefonun da ultra geniş çekimler için 50 MP Samsung JN1 lense sahip olması bekleniyor.

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