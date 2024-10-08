Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo X200 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: Dimensity 9400 ile gelen ilk telefonlar olacak

    Vivo, amiral gemisi X200 serisinin 14 Ekim'de Çin'de piyasaya sürüleceğini resmen duyurdu. Vivo X200 serisi Mediatek'in Dimensity 9400 çipsetiyle gelecek ilk telefonlar olacak.
    Vivo X200 serisinin tanıtım tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Vivo, amiral gemisi X200 serisinin 14 Ekim'de Çin'de piyasaya sürüleceğini resmen duyurdu. Vivo X200 serisi Mediatek'in Dimensity 9400 çipsetiyle gelecek ilk telefonlar olacak.

    Gelen bilgilere göre Dimensity 9400, selefi Cortex-X4'e göre %36 performans artışı ve yapay zeka yeteneklerinde %41 artış sağlayan yeni ARM Cortex-X925 prime CPU çekirdeğine sahip olacak. Ayrıca işlemcide ARM'ın bugüne kadarki en güçlü ve verimli GPU'su olarak lanse edilen Mali-G925-Immortalis MC12 GPU'su yer alacak. Testlerde GPU, GFXBench Aztec 1440P off-screen Vulkan sahnesinde 134 fps'ye ulaşarak A18 Pro'yu %86 ve Snapdragon 8 Gen 3'ü %41 oranında geride bırakıyor.

    Vivo, X200 serisinin üç model içereceğini doğruladı: Vivo X200, X200 Pro ve X200 Pro Mini. Daha önce sızan performans verilerine göre Vivo X200 Pro Satellite Edition, AnTuTu testinde 3 milyon puanı aşarak bunu başaran ilk Android amiral gemisi telefon oldu.

    Vivo X200 serisi kamera performansıyla öne çıkacak

    Vivo X200 serisinin çok yüksek bir kamera deneyimi sunması bekleniyor. X200 Pro'nun öne çıkan özelliklerinden biri, 15 mm'den 85 mm'ye kadar odak uzaklıklarını kapsayan ve V3+ görüntüleme çipine sahip 200 MP f/2.67 85 mm periskop telefoto lense ile gelecek olması. Bu, Vivo X100 Ultra'da bulunan periskop telefoto lensle aynı lens.

    X200 Pro ve X200 Pro Mini'nin her ikisinin de Sony LYT818 f/1.57 23mm ana sensörle donatılması bekleniyor. X200 Pro Mini'nin 70mm periskop telefoto lense sahip olması bekleniyor. Raporlara göre X200, 50 MP Sony IMX921 ana kamera ve 50 MP Sony IMX882 (veya LYT-600) telefoto kamera ile gelecek. Her üç telefonun da ultra geniş çekimler için 50 MP Samsung JN1 lense sahip olması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    corolla 1.5 lpg yorumları arabanın içine su dökülürse ne olur numara taşıma iptali motor suyu seviyesi ne kadar olmalı no rest for the wicked türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9 9M3G4AT
    HP 250 G9 9M3G4AT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız