Dimensity 9400'lü Vivo X200 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo X200, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Mediatek'in amiral gemisi yonga seti Dimensity 9400'den güç alıyor. TSMC'nin 3nm süreciyle üretilen işlemci, verimlilik çekirdekleri içermeyen, tamamen güçlü çekirdekten oluşan ve performans anlamında oldukça iddialı bir çipset. Bu çipsete 16 GB'a kadar RAM ile 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor.
Kamera tarafında X200, Pro'larda yer alan LYT-818'den daha küçük, 50 MP 1/1.56" Sony IMX921 ana sensörle geliyor. Sensörün önünde ise T* kaplamalı f/1.57" Zeiss lens yer alıyor. Ana kameranın yanında 70 mm f/2.57 telefoto lens (T* kaplamalı) ve 50 MP IMX882 1/1.95" sensör bulunuyor. Ek olarak, 50 MP 15 mm ultra geniş kamera yer alıyor. Video tarafında ise telefon, 10 bitlik log renklerle 120 fps'de 4K yapabiliyor.
X200 ayrıca su ve toza dayanıklılık konusunda da gelişim gösteriyor. Yeni IP69 sertifikasıyla su jetlerine karşı bile dayanıklı hale geliyor. Yeni X200 ailesi ayrıca, MediaTek ile ortak geliştirilen hücresel kapsama alanı olmadan 1 km'ye kadar mesaj gönderebilen çevrimdışı bir iletişim yeteneğini de barındırıyor. Bluetooth'a dayanan bu teknoloji, SOS metin yayınını ve bire bir ses ve metin iletişimini destekliyor. Ayrıca konumunuzu da paylaşabiliyorsunuz. Bu özelliği test etmek için Çin Bilimler Akademisi'nden bilim insanlarının kapsama alanı olmayan Everest Dağı bölgesine gittikleri belirtiliyor.
Vivio X200, OriginOS 5 ile piyasaya sürülüyor. iPhone'da yer alan Dynamic Island'ın bir benzeri olan Origin Island özelliğine sahip olan işletim sistemi, Circle to search, metin yazma ve not alma gibi çeşitli yapay zeka özelliklerini de barındırıyor.
Vivo X200 özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz, HDR10+, 4500 nit, AMOLED
- İşlemci: Mediatek Dimensity 9400
- Bellek: 12GB ve 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB ve 1TB
- Arka kamera: 50 MP, f/1.6, 23mm, 1/1.56", OIS (ana kamera) + 50 MP, f/2.6, 70mm, 1/1.95", OIS, 3x optik zoom (periskop) + 50 MP, f/2.0, 15mm (ultra geniş)
- Ön kamera: 32 MP, f/2.0, 20mm
- Batarya: 5800 mAh, 90W hızlı şarj, ters şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
- Yazılım: Android 15, OriginOS 5
- Boyut ve ağırlık: 160,3 x 74.8 x 7.99 mm, 197 gr
- Renk: Safir Mavisi, Titanyum Grisi, Ay Işığı Beyazı ve Karbon Siyahı
Vivo X200 fiyatı
Pro kardeşi gibi Vivo X200 de Safir Mavisi, Titanyum Grisi, Ay Işığı Beyazı ve Karbon Siyahı renklerinde geliyor. Bugün itibariyle ön siparişe açılan ve 19 Ekim'den itibaren Çin'de satışa sunulacak olan Vivo X200'ün temel 12/256 GB modeli 605 dolardan başlıyor. 12/512 GB modeli 660 dolar, 16/512 GB 705 dolar ve 16 GB/1TB'lık en üst sürüm ise 776 dolar fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.