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    Dimensity 9400'lü Vivo X200 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Vivo bugün gerçekleştirdiği etkinlikle X200 Pro ve X200 Pro mini modelleriyle beraber Vivo X200'ü de tanıttı. Güçlü işlemciye, yeni Zeiss kameralara ve şık tasarıma sahip olan telefon neler sunuyor?
    Vivo X200 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo bugün gerçekleştirdiği etkinlikle X200 Pro ve X200 Pro mini modelleriyle beraber Vivo X200'ü de tanıttı. Güçlü işlemciye, yeni Zeiss kameralara ve şık tasarıma sahip olan telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Vivo X200, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Mediatek'in amiral gemisi yonga seti Dimensity 9400'den güç alıyor. TSMC'nin 3nm süreciyle üretilen işlemci, verimlilik çekirdekleri içermeyen, tamamen güçlü çekirdekten oluşan ve performans anlamında oldukça iddialı bir çipset. Bu çipsete 16 GB'a kadar RAM ile 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor.

    Vivo X200 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Pro modeli gibi X200 de Zeiss Natural Color özelliğine sahip dört taraftan kavisli 6,67 inç OLED ekran ile geliyor. HDR10+ desteğine sahip 10 bitlik bir LTPS panele sahip olan ekran, göz konforu için yüksek frekanslı PWM karartma kullanıyor ve 4.500 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Ekran ayrıca diğer OLED panellerin üç katı uzun ömür ve daha düşük güç tüketimi vaat ediyor. Ekranın altında ayrıca optik bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

    Kamera tarafında X200, Pro'larda yer alan LYT-818'den daha küçük, 50 MP 1/1.56" Sony IMX921 ana sensörle geliyor. Sensörün önünde ise T* kaplamalı f/1.57" Zeiss lens yer alıyor. Ana kameranın yanında 70 mm f/2.57 telefoto lens (T* kaplamalı) ve 50 MP IMX882 1/1.95" sensör bulunuyor. Ek olarak, 50 MP 15 mm ultra geniş kamera yer alıyor. Video tarafında ise telefon, 10 bitlik log renklerle 120 fps'de 4K yapabiliyor.

    Vivo X200 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo X200, selefinden 800 mAh yüksek kapasiteli 5.800 mAh BlueVolt pille geliyor. Şarj hızı ise 120W'tan 90W'a düşürülmüş. Daha büyük pil kapasitesine rağmen, X200 selefinden daha ince olmayı başarıyor (8,5 mm'den 7,99 mm'ye).

    X200 ayrıca su ve toza dayanıklılık konusunda da gelişim gösteriyor. Yeni IP69 sertifikasıyla su jetlerine karşı bile dayanıklı hale geliyor. Yeni X200 ailesi ayrıca, MediaTek ile ortak geliştirilen hücresel kapsama alanı olmadan 1 km'ye kadar mesaj gönderebilen çevrimdışı bir iletişim yeteneğini de barındırıyor. Bluetooth'a dayanan bu teknoloji, SOS metin yayınını ve bire bir ses ve metin iletişimini destekliyor. Ayrıca konumunuzu da paylaşabiliyorsunuz. Bu özelliği test etmek için Çin Bilimler Akademisi'nden bilim insanlarının kapsama alanı olmayan Everest Dağı bölgesine gittikleri belirtiliyor.

    Vivio X200, OriginOS 5 ile piyasaya sürülüyor. iPhone'da yer alan Dynamic Island'ın bir benzeri olan Origin Island özelliğine sahip olan işletim sistemi, Circle to search, metin yazma ve not alma gibi çeşitli yapay zeka özelliklerini de barındırıyor. 

    Vivo X200 özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz, HDR10+, 4500 nit, AMOLED
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 9400
    • Bellek: 12GB ve 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB ve 1TB
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.6, 23mm, 1/1.56", OIS (ana kamera) + 50 MP, f/2.6, 70mm, 1/1.95", OIS, 3x optik zoom (periskop) + 50 MP, f/2.0, 15mm (ultra geniş)
    • Ön kamera: 32 MP, f/2.0, 20mm
    • Batarya: 5800 mAh, 90W hızlı şarj, ters şarj
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
    • Yazılım: Android 15, OriginOS 5
    • Boyut ve ağırlık: 160,3 x 74.8 x 7.99 mm, 197 gr
    • Renk: Safir Mavisi, Titanyum Grisi, Ay Işığı Beyazı ve Karbon Siyahı

    Vivo X200 fiyatı

    Pro kardeşi gibi Vivo X200 de Safir Mavisi, Titanyum Grisi, Ay Işığı Beyazı ve Karbon Siyahı renklerinde geliyor. Bugün itibariyle ön siparişe açılan ve 19 Ekim'den itibaren Çin'de satışa sunulacak olan Vivo X200'ün temel 12/256 GB modeli 605 dolardan başlıyor. 12/512 GB modeli 660 dolar, 16/512 GB 705 dolar ve 16 GB/1TB'lık en üst sürüm ise 776 dolar fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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