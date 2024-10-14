Dimensity 9400'lü Vivo X200 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Vivo bugün gerçekleştirdiği etkinlikle X200 Pro ve X200 Pro mini modelleriyle beraber Vivo X200'ü de tanıttı. Güçlü işlemciye, yeni Zeiss kameralara ve şık tasarıma sahip olan telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Vivo X200, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Mediatek'in amiral gemisi yonga seti Dimensity 9400'den güç alıyor. TSMC'nin 3nm süreciyle üretilen işlemci, verimlilik çekirdekleri içermeyen, tamamen güçlü çekirdekten oluşan ve performans anlamında oldukça iddialı bir çipset. Bu çipsete 16 GB'a kadar RAM ile 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Pro modeli gibi X200 de Zeiss Natural Color özelliğine sahip dört taraftan kavisli 6,67 inç OLED ekran ile geliyor. HDR10+ desteğine sahip 10 bitlik bir LTPS panele sahip olan ekran, göz konforu için yüksek frekanslı PWM karartma kullanıyor ve 4.500 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Ekran ayrıca diğer OLED panellerin üç katı uzun ömür ve daha düşük güç tüketimi vaat ediyor. Ekranın altında ayrıca optik bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

Kamera tarafında X200, Pro'larda yer alan LYT-818'den daha küçük, 50 MP 1/1.56" Sony IMX921 ana sensörle geliyor. Sensörün önünde ise T* kaplamalı f/1.57" Zeiss lens yer alıyor. Ana kameranın yanında 70 mm f/2.57 telefoto lens (T* kaplamalı) ve 50 MP IMX882 1/1.95" sensör bulunuyor. Ek olarak, 50 MP 15 mm ultra geniş kamera yer alıyor. Video tarafında ise telefon, 10 bitlik log renklerle 120 fps'de 4K yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör Vivo X200, selefinden 800 mAh yüksek kapasiteli 5.800 mAh BlueVolt pille geliyor. Şarj hızı ise 120W'tan 90W'a düşürülmüş. Daha büyük pil kapasitesine rağmen, X200 selefinden daha ince olmayı başarıyor (8,5 mm'den 7,99 mm'ye).

X200 ayrıca su ve toza dayanıklılık konusunda da gelişim gösteriyor. Yeni IP69 sertifikasıyla su jetlerine karşı bile dayanıklı hale geliyor. Yeni X200 ailesi ayrıca, MediaTek ile ortak geliştirilen hücresel kapsama alanı olmadan 1 km'ye kadar mesaj gönderebilen çevrimdışı bir iletişim yeteneğini de barındırıyor. Bluetooth'a dayanan bu teknoloji, SOS metin yayınını ve bire bir ses ve metin iletişimini destekliyor. Ayrıca konumunuzu da paylaşabiliyorsunuz. Bu özelliği test etmek için Çin Bilimler Akademisi'nden bilim insanlarının kapsama alanı olmayan Everest Dağı bölgesine gittikleri belirtiliyor.

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Vivio X200, OriginOS 5 ile piyasaya sürülüyor. iPhone'da yer alan Dynamic Island'ın bir benzeri olan Origin Island özelliğine sahip olan işletim sistemi, Circle to search, metin yazma ve not alma gibi çeşitli yapay zeka özelliklerini de barındırıyor.

Vivo X200 özellikleri

Ekran : 6.67 inç, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz, HDR10+, 4500 nit, AMOLED

: 6.67 inç, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz, HDR10+, 4500 nit, AMOLED İşlemci : Mediatek Dimensity 9400

: Mediatek Dimensity 9400 Bellek : 12GB ve 16GB RAM

: 12GB ve 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB ve 1TB

: 256GB, 512GB ve 1TB Arka kamera : 50 MP, f/1.6, 23mm, 1/1.56", OIS (ana kamera) + 50 MP, f/2.6, 70mm, 1/1.95", OIS, 3x optik zoom (periskop) + 50 MP, f/2.0, 15mm (ultra geniş)

: 50 MP, f/1.6, 23mm, 1/1.56", OIS (ana kamera) + 50 MP, f/2.6, 70mm, 1/1.95", OIS, 3x optik zoom (periskop) + 50 MP, f/2.0, 15mm (ultra geniş) Ön kamera : 32 MP, f/2.0, 20mm

: 32 MP, f/2.0, 20mm Batarya : 5800 mAh, 90W hızlı şarj, ters şarj

: 5800 mAh, 90W hızlı şarj, ters şarj Bağlantı : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Yazılım : Android 15, OriginOS 5

: Android 15, OriginOS 5 Boyut ve ağırlık : 160,3 x 74.8 x 7.99 mm, 197 gr

: 160,3 x 74.8 x 7.99 mm, 197 gr Renk: Safir Mavisi, Titanyum Grisi, Ay Işığı Beyazı ve Karbon Siyahı

Vivo X200 fiyatı

Pro kardeşi gibi Vivo X200 de Safir Mavisi, Titanyum Grisi, Ay Işığı Beyazı ve Karbon Siyahı renklerinde geliyor. Bugün itibariyle ön siparişe açılan ve 19 Ekim'den itibaren Çin'de satışa sunulacak olan Vivo X200'ün temel 12/256 GB modeli 605 dolardan başlıyor. 12/512 GB modeli 660 dolar, 16/512 GB 705 dolar ve 16 GB/1TB'lık en üst sürüm ise 776 dolar fiyat etiketine sahip.

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