iPhone 17 Pro hakkındaki son iddialar, Apple hayranlarını heyecanlandırabilir

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Apple’ın iPhone 16 serisi, yapay zeka özellikleriyle donatılarak piyasaya sürüldü. Bununla birlikte, donanım tarafında bazı küçük geliştirmeler yapan teknoloji devi, özellikle kamera performansında hala bazı zorluklar yaşıyor. Yapılan testlerde iPhone 16 Pro Max, özellikle telefoto lensiyle detayları korumada bazı rakiplerine kıyasla geride kaldı. Özellikle 12 megapiksellik telefoto sensörü, yakınlaştırma sırasında detay kaybı yaşatıyor.

Bununla birlikte, iPhone 17 serisi için sızdırılan bilgilerde kamera tarafında önemli gelişmelerin olacağı belirtiliyor. Analist Jeff Pu'nun iddiasına göre, iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, 48 megapiksel periskop telefoto lens ve 24 megapiksel ön kamerayla gelecek. Bu yeni yüksek çözünürlüklü telefoto lensin, özellikle 5x zoom seviyesinin üzerindeki görüntülerin kalitesinde büyük bir artış sağlayacağı düşünülüyor.

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iPhone 16 serisinde yer alan ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu da yeni modelde beklenen ön kamera gelişmeleriyle kıyaslandığında daha düşük kalıyor. iPhone 17 Pro modellerinde ana kamera ise önceki modellerde olduğu gibi 24-120 mm aralığında bir lens kullanmaya devam edecek. Buradaki iyileştirmelerin daha çok yazılım ve görüntü işleme alanında gerçekleşeceği belirtiliyor.

iPhone 17 Pro serisinde ayrıca 12 GB RAM’in yer alması bekleniyor. Bu, iPhone 16 Pro modellerindeki 8 GB RAM'e kıyasla daha karmaşık yapay zeka işlemlerini destekleyebilecek bir kapasite artışı anlamına geliyor. Ayrıca, ön kısımda yer alan Dynamic Island tasarımında da önemli bir değişiklik olacak. Yine Jeff Pu'nun tahminlerine göre, iPhone 17 Pro Max modelinde bu alanın boyutu küçülecek ve Face ID sisteminin daha küçük bir “metalens” kullanarak bu küçültmeyi mümkün kılacağı söyleniyor.

Apple’ın yeni modelleriyle yapacağı bu donanım ve yazılım geliştirmelerinin, cihazın genel performansını ve kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. Özellikle kamera ve yapay zeka teknolojilerinde sağlanacak gelişmeler, rakipleriyle olan yarışında Apple’ın elini güçlendirebilir.

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