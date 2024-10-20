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    iPhone 17 Pro hakkındaki son iddialar, Apple hayranlarını heyecanlandırabilir

    iPhone 16 serisi Apple kullanıcılarının beklentilerini ne ölçüde karşıladı bilinmez ancak Amerikalı teknoloji devi, iPhone 17 Pro modelinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor olabilir.

    iPhone 17 Pro özellikleri hakkında önemli iddialar var Tam Boyutta Gör

    Apple’ın iPhone 16 serisi, yapay zeka özellikleriyle donatılarak piyasaya sürüldü. Bununla birlikte, donanım tarafında bazı küçük geliştirmeler yapan teknoloji devi, özellikle kamera performansında hala bazı zorluklar yaşıyor. Yapılan testlerde iPhone 16 Pro Max, özellikle telefoto lensiyle detayları korumada bazı rakiplerine kıyasla geride kaldı. Özellikle 12 megapiksellik telefoto sensörü, yakınlaştırma sırasında detay kaybı yaşatıyor.

    Bununla birlikte, iPhone 17 serisi için sızdırılan bilgilerde kamera tarafında önemli gelişmelerin olacağı belirtiliyor. Analist Jeff Pu'nun iddiasına göre, iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, 48 megapiksel periskop telefoto lens ve 24 megapiksel ön kamerayla gelecek. Bu yeni yüksek çözünürlüklü telefoto lensin, özellikle 5x zoom seviyesinin üzerindeki görüntülerin kalitesinde büyük bir artış sağlayacağı düşünülüyor.

    iPhone 16 serisinde yer alan ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu da yeni modelde beklenen ön kamera gelişmeleriyle kıyaslandığında daha düşük kalıyor. iPhone 17 Pro modellerinde ana kamera ise önceki modellerde olduğu gibi 24-120 mm aralığında bir lens kullanmaya devam edecek. Buradaki iyileştirmelerin daha çok yazılım ve görüntü işleme alanında gerçekleşeceği belirtiliyor.

    iPhone 17 Pro serisinde ayrıca 12 GB RAM’in yer alması bekleniyor. Bu, iPhone 16 Pro modellerindeki 8 GB RAM'e kıyasla daha karmaşık yapay zeka işlemlerini destekleyebilecek bir kapasite artışı anlamına geliyor. Ayrıca, ön kısımda yer alan Dynamic Island tasarımında da önemli bir değişiklik olacak. Yine Jeff Pu'nun tahminlerine göre, iPhone 17 Pro Max modelinde bu alanın boyutu küçülecek ve Face ID sisteminin daha küçük bir “metalens” kullanarak bu küçültmeyi mümkün kılacağı söyleniyor.

    Apple’ın yeni modelleriyle yapacağı bu donanım ve yazılım geliştirmelerinin, cihazın genel performansını ve kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. Özellikle kamera ve yapay zeka teknolojilerinde sağlanacak gelişmeler, rakipleriyle olan yarışında Apple’ın elini güçlendirebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 1 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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