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    Elon Musk, artan Tesla ve xAI dedikodularına yanıt verdi

    Dünyanın en zengin insanı ve en önemli iş adamlarından biri konumunda olan Elon Musk, yeni girişimi xAI hakkında önemli açıklamalar yaptı. Ancak bu açıklamalar herkesi tatmin edebilmiş değil.

    Elon Musk, artan Tesla ve xAI dedikodularına yanıt verdi Tam Boyutta Gör

    Elon Musk, Tesla ve xAI arasında gelir paylaşımı konusunda yapılan bir anlaşma iddiasını yalanladı. Wall Street Journal’ın haberine göre, Tesla’nın, Musk’ın kurucusu olduğu xAI'nin yapay zeka modellerini araçlarında kullanmak için gelir paylaşımı yaptığı iddia edilmişti. İddialar, bu anlaşmanın Tesla’nın Otonom Sürüş yazılımına ve Optimus adlı insansı robotuna entegre edilmek üzere bir dizi yenilik içereceğini öne sürüyordu.

    Ancak Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada bu haberi okumadığını belirtti, ancak habere dair özetlenen içeriği “doğru değil” olarak niteledi. Musk, xAI'dan Tesla'ya herhangi bir lisanslama ihtiyacı olmadığını vurguladı. Tesla’nın xAI mühendislerinden faydalandığını kabul eden Musk, bu işbirliğinin Tesla’nın denetimsiz otonom sürüş teknolojisine büyük katkı sağladığını belirtti. Ancak xAI modellerinin Tesla’nın mevcut bilgisayar sistemlerine uyum sağlayamayacak kadar büyük olduğunu ve bu nedenle bu modellerin kullanılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

    xAI, Musk’ın OpenAI'ye alternatif olarak kurduğu bir girişim olarak dikkat çekiyor. Bu girişim, Musk'ın farklı şirketlerinden toplanan verilerle büyük yapay zeka modelleri oluşturmayı hedefliyor. Öne sürülen bu strateji, Tesla, SpaceX ve Neuralink gibi şirketlere teknolojik gelişme anlamında katkı sağlamayı amaçlıyor. Ancak Tesla hissedarları, Musk’ın xAI girişimine kaynak ve yetenek kaydırdığı gerekçesiyle bu durumu eleştirerek hukuki süreç başlatmıştı. Hissedarlar, Musk’ın bu yeni girişiminin Tesla ile rekabet edebilecek bir konumda olduğunu savunuyor.

    Sonuç olarak, Musk bu tartışmalara karşı durarak, Tesla ve xAI arasında doğrudan bir gelir paylaşımı anlaşmasının olmadığını, Tesla’nın sadece xAI mühendislerinden faydalandığını belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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