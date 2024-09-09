Elon Musk, artan Tesla ve xAI dedikodularına yanıt verdi

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Elon Musk, Tesla ve xAI arasında gelir paylaşımı konusunda yapılan bir anlaşma iddiasını yalanladı. Wall Street Journal’ın haberine göre, Tesla’nın, Musk’ın kurucusu olduğu xAI'nin yapay zeka modellerini araçlarında kullanmak için gelir paylaşımı yaptığı iddia edilmişti. İddialar, bu anlaşmanın Tesla’nın Otonom Sürüş yazılımına ve Optimus adlı insansı robotuna entegre edilmek üzere bir dizi yenilik içereceğini öne sürüyordu.

Ancak Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada bu haberi okumadığını belirtti, ancak habere dair özetlenen içeriği “doğru değil” olarak niteledi. Musk, xAI'dan Tesla'ya herhangi bir lisanslama ihtiyacı olmadığını vurguladı. Tesla’nın xAI mühendislerinden faydalandığını kabul eden Musk, bu işbirliğinin Tesla’nın denetimsiz otonom sürüş teknolojisine büyük katkı sağladığını belirtti. Ancak xAI modellerinin Tesla’nın mevcut bilgisayar sistemlerine uyum sağlayamayacak kadar büyük olduğunu ve bu nedenle bu modellerin kullanılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

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xAI, Musk’ın OpenAI'ye alternatif olarak kurduğu bir girişim olarak dikkat çekiyor. Bu girişim, Musk'ın farklı şirketlerinden toplanan verilerle büyük yapay zeka modelleri oluşturmayı hedefliyor. Öne sürülen bu strateji, Tesla, SpaceX ve Neuralink gibi şirketlere teknolojik gelişme anlamında katkı sağlamayı amaçlıyor. Ancak Tesla hissedarları, Musk’ın xAI girişimine kaynak ve yetenek kaydırdığı gerekçesiyle bu durumu eleştirerek hukuki süreç başlatmıştı. Hissedarlar, Musk’ın bu yeni girişiminin Tesla ile rekabet edebilecek bir konumda olduğunu savunuyor.

Sonuç olarak, Musk bu tartışmalara karşı durarak, Tesla ve xAI arasında doğrudan bir gelir paylaşımı anlaşmasının olmadığını, Tesla’nın sadece xAI mühendislerinden faydalandığını belirtti.

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