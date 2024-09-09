Elon Musk, artan Tesla ve xAI dedikodularına yanıt verdi

Elon Musk, Tesla ve xAI arasında gelir paylaşımı konusunda yapılan bir anlaşma iddiasını yalanladı. Wall Street Journal’ın haberine göre, Tesla’nın, Musk’ın kurucusu olduğu xAI'nin yapay zeka modellerini araçlarında kullanmak için gelir paylaşımı yaptığı iddia edilmişti. İddialar, bu anlaşmanın Tesla’nın Otonom Sürüş yazılımına ve Optimus adlı insansı robotuna entegre edilmek üzere bir dizi yenilik içereceğini öne sürüyordu.
Ancak Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada bu haberi okumadığını belirtti, ancak habere dair özetlenen içeriği “doğru değil” olarak niteledi. Musk, xAI'dan Tesla'ya herhangi bir lisanslama ihtiyacı olmadığını vurguladı. Tesla’nın xAI mühendislerinden faydalandığını kabul eden Musk, bu işbirliğinin Tesla’nın denetimsiz otonom sürüş teknolojisine büyük katkı sağladığını belirtti. Ancak xAI modellerinin Tesla’nın mevcut bilgisayar sistemlerine uyum sağlayamayacak kadar büyük olduğunu ve bu nedenle bu modellerin kullanılmasının mümkün olmadığını ifade etti.
xAI, Musk’ın OpenAI'ye alternatif olarak kurduğu bir girişim olarak dikkat çekiyor. Bu girişim, Musk'ın farklı şirketlerinden toplanan verilerle büyük yapay zeka modelleri oluşturmayı hedefliyor. Öne sürülen bu strateji, Tesla, SpaceX ve Neuralink gibi şirketlere teknolojik gelişme anlamında katkı sağlamayı amaçlıyor. Ancak Tesla hissedarları, Musk’ın xAI girişimine kaynak ve yetenek kaydırdığı gerekçesiyle bu durumu eleştirerek hukuki süreç başlatmıştı. Hissedarlar, Musk’ın bu yeni girişiminin Tesla ile rekabet edebilecek bir konumda olduğunu savunuyor.
Sonuç olarak, Musk bu tartışmalara karşı durarak, Tesla ve xAI arasında doğrudan bir gelir paylaşımı anlaşmasının olmadığını, Tesla’nın sadece xAI mühendislerinden faydalandığını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.