Renk değiştiren arka paneliyle Vivo Y100 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknoloji Editörü
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Vivo'nun yeni akıllı telefonu
Vivo Y100, bugün tanıtıldı. Ultraviyole ışığa maruz kaldığında renk değiştiren arka paneliyle dikkatleri üzerinde toplayan cihaz, üç farklı renk seçeneğine ve tek bir depolama yapılandırmasına sahip.
Vivo Y100 özellikleri ve fiyatı:
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Vivo Y100, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 900 yonga seti tarafından desteklenmekte. Ultraviyole ışığa maruz kaldığında renk değiştiren arka panele sahip cihaz, optik görüntü sabitlemeli (OIS) 64MP ana kamera ve iki 2MP sensörden oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip.
Ekran: 6,38 inç Full HD+ AMOLED,90 Hz yenileme hızı,1300 nit maksimim parlaklık
İşlemci: MediaTek Dimensity 900 SoC
Hafıza: 128 GB
RAM: 8 GB
Arka kamera: 64 MP + 2 MP + 2 MP
Ön kamera: 16 MP
Batarya: 44W hızlı şarj destekli 4.500mAh batarya
Bağlantı: Çift SIM, 5G, WiFi, 3,5 mm ses girişi, Bluetooth 5.2, GPS
Renk seçenekleri: Alacakaranlık Altın, Metal Siyah ve Pasifik Mavi
Yaklaşık
230 dolar fiyat etiketiyle Hindistan'da piyasaya sürülen Vivo Y100, kutudan Android 13 tabanlı FunTouchOS 13 ile çıkmakta.
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah