Samsung Galaxy S23 FE yılın sonuna doğru piyasaya çıkabilir

Galaxy S23 FE yıl sonunda gelebilir
Samsung, Galaxy S22 FE modelini hem çip kıtlığı hem de küresel ekonomik durum nedeniyle piyasaya sürmemişti. Ancak raporlar, Güney Koreli firmanın bu yılın ikinci yarısında Galaxy S23 FE'yi piyasaya süreceğini iddia ediyor. Bununla birlikte daha önceki söylentiler Samsung’un FE sersini sonlandıracağını gösteriyordu. Dolayısıyla ortada bir bilgi kirliliği bulunuyor.
Bununla birlikte Galaxy S23 FE’nin gelişiyle Samsung’un Galaxy A74’ü iptal edeceği de söyleniyor. Zira bu iki cihazın birbiriyle rekabet etmesi istenen bir şey değil. Samsung bu durumu geçmişte birçok ürününde yaşadı.
Tüm bunlara ek olarak Galaxy S23 FE için elimizde herhangi bir somut bilgi bulunmuyor. Dolayısıyla Galaxy S23 FE’nin özellikleri noktasındaki bilgiler sınırlı. Son rapor, telefonun Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy'yi veya geçen yılki Snapdragon 8+ Gen 1’i kullanabileceğini ancak bir Exynos yongasını kullanmayacağını söylüyor. Kamera tarafında da yine şimdilik pek bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah