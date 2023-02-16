Samsung Galaxy S23 FE yılın sonuna doğru piyasaya çıkabilir

Tam Boyutta Gör Güney Koreli devin Galaxy S20 FE modeli oldukça başarılı olmuştu ancak yüksek fiyatı nedeniyle Galaxy S21 FE aynı başarıyı sergileyememişti. Öte yandan Samsung Galaxy S23 FE bu durumu değiştirebilir.

Galaxy S23 FE yıl sonunda gelebilir

Samsung, Galaxy S22 FE modelini hem çip kıtlığı hem de küresel ekonomik durum nedeniyle piyasaya sürmemişti. Ancak raporlar, Güney Koreli firmanın bu yılın ikinci yarısında Galaxy S23 FE'yi piyasaya süreceğini iddia ediyor. Bununla birlikte daha önceki söylentiler Samsung’un FE sersini sonlandıracağını gösteriyordu. Dolayısıyla ortada bir bilgi kirliliği bulunuyor.

Samsung kendisinden 16 milyar dolar borç alacak 21 sa. önce eklendi

Bununla birlikte Galaxy S23 FE’nin gelişiyle Samsung’un Galaxy A74’ü iptal edeceği de söyleniyor. Zira bu iki cihazın birbiriyle rekabet etmesi istenen bir şey değil. Samsung bu durumu geçmişte birçok ürününde yaşadı.

Tüm bunlara ek olarak Galaxy S23 FE için elimizde herhangi bir somut bilgi bulunmuyor. Dolayısıyla Galaxy S23 FE’nin özellikleri noktasındaki bilgiler sınırlı. Son rapor, telefonun Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy'yi veya geçen yılki Snapdragon 8+ Gen 1’i kullanabileceğini ancak bir Exynos yongasını kullanmayacağını söylüyor. Kamera tarafında da yine şimdilik pek bilgi yok.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.