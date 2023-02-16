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    Samsung Galaxy S23 FE yılın sonuna doğru piyasaya çıkabilir

    Samsung, FE markası altında beklenmedik bir şekilde başarılı işlere attı. Dev üretici geçtiğimiz yıl Galaxy S22 FE modelini duyurmasa da bu yıl Galaxy S23 FE’nin geleceği söyleniyor.
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    Samsung, Galaxy S23 FE'e için ilk işaret verildi Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli devin Galaxy S20 FE modeli oldukça başarılı olmuştu ancak yüksek fiyatı nedeniyle Galaxy S21 FE aynı başarıyı sergileyememişti. Öte yandan Samsung Galaxy S23 FE bu durumu değiştirebilir.

    Galaxy S23 FE yıl sonunda gelebilir

    Samsung, Galaxy S22 FE modelini hem çip kıtlığı hem de küresel ekonomik durum nedeniyle piyasaya sürmemişti. Ancak raporlar, Güney Koreli firmanın bu yılın ikinci yarısında Galaxy S23 FE'yi piyasaya süreceğini iddia ediyor. Bununla birlikte daha önceki söylentiler Samsung’un FE sersini sonlandıracağını gösteriyordu. Dolayısıyla ortada bir bilgi kirliliği bulunuyor.

    Bununla birlikte Galaxy S23 FE’nin gelişiyle Samsung’un Galaxy A74’ü iptal edeceği de söyleniyor. Zira bu iki cihazın birbiriyle rekabet etmesi istenen bir şey değil. Samsung bu durumu geçmişte birçok ürününde yaşadı.

    Tüm bunlara ek olarak Galaxy S23 FE için elimizde herhangi bir somut bilgi bulunmuyor. Dolayısıyla Galaxy S23 FE’nin özellikleri noktasındaki bilgiler sınırlı. Son rapor, telefonun Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy'yi veya geçen yılki Snapdragon 8+ Gen 1’i kullanabileceğini ancak bir Exynos yongasını kullanmayacağını söylüyor. Kamera tarafında da yine şimdilik pek bilgi yok.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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