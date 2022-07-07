Vivo Y77 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Vivo markası akıllı telefon yelpazesine yeni bir Y serisi model ekledi. Vivo Y77 5G adı altında pazara sunulan cihaz MediaTek Dimensity 930 yonga setini temel alıyor. Geçen yılki Vivo Y76 5G hatırlayacağınız üzere Dimensity 700 ile gelmişti.

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Akıllı telefon 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç FHD+ AMOLED ekran taşıyor. Ekranın üst kısmındaki dama çentikte 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Cihaz 8 GB LPPDR4x RAM ve 256 GB UFS 2.1 depolama birimine sahip.

Vivo Y77 5G'nin arka panelinde çift kamera bulunuyor:

50 megapiksel ana sensör ve

ana sensör ve 2 megapiksel makro kamera

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Çinli şirket cihazda 80W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pile yer vermiş. Parmak izi tarayıcısı ise güç tuşuna entegre olarak geliyor. USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişini de belirtmeden geçmeyelim.

Vivo Y77 5G Özellikleri ve Fiyatı:

Ekran: 6.67 inç AMOLED, FHD+, 120 Hz

6.67 inç AMOLED, FHD+, 120 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 930

MediaTek Dimensity 930 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşletim sistemi: Android 12 (FuntouchOS 12)

Android 12 (FuntouchOS 12) Arka kamera: 50 + 2 megapiksel

50 + 2 megapiksel Ön kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Batarya: 4.500 mAh, 80W şarj

4.500 mAh, 80W şarj Bağlantı: 5G, 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C portu, kulaklık girişi

5G, 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C portu, kulaklık girişi Boyutlar: 164.17 x 75.8 x 8.59 mm

164.17 x 75.8 x 8.59 mm Ağırlık: 194 gr

194 gr Renk: Mavi, Pembe

Mavi, Pembe Fiyatı: 298 dolar

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