Vivo Y77 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo markası akıllı telefon yelpazesine yeni bir Y serisi model ekledi. Vivo Y77 5G adı altında pazara sunulan cihaz MediaTek Dimensity 930 yonga setini temel alıyor. Geçen yılki Vivo Y76 5G hatırlayacağınız üzere Dimensity 700 ile gelmişti.
Akıllı telefon 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç FHD+ AMOLED ekran taşıyor. Ekranın üst kısmındaki dama çentikte 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Cihaz 8 GB LPPDR4x RAM ve 256 GB UFS 2.1 depolama birimine sahip.
Vivo Y77 5G'nin arka panelinde çift kamera bulunuyor:
- 50 megapiksel ana sensör ve
- 2 megapiksel makro kamera
Çinli şirket cihazda 80W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pile yer vermiş. Parmak izi tarayıcısı ise güç tuşuna entegre olarak geliyor. USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişini de belirtmeden geçmeyelim.
Vivo Y77 5G Özellikleri ve Fiyatı:
- Ekran: 6.67 inç AMOLED, FHD+, 120 Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 930
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- İşletim sistemi: Android 12 (FuntouchOS 12)
- Arka kamera: 50 + 2 megapiksel
- Ön kamera: 8 megapiksel
- Batarya: 4.500 mAh, 80W şarj
- Bağlantı: 5G, 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C portu, kulaklık girişi
- Boyutlar: 164.17 x 75.8 x 8.59 mm
- Ağırlık: 194 gr
- Renk: Mavi, Pembe
- Fiyatı: 298 dolar
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100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...