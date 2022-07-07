POCO'nun Türkiye'de üretilen ilk telefonu POCO C40 satışa çıktı

Xiaomi’nin alt markalarından POCO’nun Türkiye’de ürettiği POCO C40 modeli Türkiye’de satışa çıktı. POCO C40’ın 3GB+32GB versiyonu 4.199 TL’ye ve 4GB+64GB versiyonu da 4.499 TL’ye müşterilerle buluşuyor.
Ülkemizde üretilen ilk POCO telefonu olma özelliği taşıyan POCO C40, giriş seviyesi özelliklere sahip. Telefonun 6000 mAh büyüklüğündeki pili ve 18W hızlı şarj desteği öne çıkıyor. Diğer özellikleri ise beklentilerin gerisinde kalıyor. Yonga seti olarak Qualcomm ve MediaTek yerine JLQ Technology'nin JR510 yonga seti tercih edilmiş. 11nm teknolojisiyle üretilen JR510 yonga seti, 2.0 GHz'ye ulaşan sekiz adet Cortex-A55 çekirdek üzerine inşa edilmiş 6.71 inç boyutundaki IPS LCD ekranda ise 720p çözünürlüğünü görüyoruz.
POCO C40 fiyatı
POCO C40: Türkiye’de POCO Sarısı, Güç Siyahı ve Mercan Yeşili olmak üzere 3 farklı renkte ve 3GB+32GB ile 4GB+64GB varyantlarıyla satılıyor.
- POCO C40 3GB+32GB: 4.199 TL
- POCO C40 4GB+64GB: 4.499 TL
POCO C40 özellikleri
- Ekran: 6.71 inç LCD, HD+
- İşlemci: JLQ JR510
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- İşletim sistemi: Android 11
- Arka kamera: 13 + 2 megapiksel
- Ön kamera: 5 megapiksel
- Batarya: 6.000 mAh, 18W şarj
- Bağlantı: Çift SIM, 4G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS, USB Type-C, kulaklık girişi
- Renkler: Siyah, Sarı ve Yeşil
- Boyutlar: 169.59 x 76.56 x 9.18 mm
- Ağırlık: 204 gr
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...