Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    POCO'nun Türkiye'de üretilen ilk telefonu POCO C40 satışa çıktı

    POCO'nun geçen ay tanıtımının yaptığı giriş seviyesi yeni akıllı telefonu POCO C40, Türkiye'de üretildi ve satışa sunuldu. POCO C40 Türkiye fiyatı ve özellikleri haberimizde.
    Oy Ver

    POCO C40 satışa çıktı ve Türkiye fiyatı belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin alt markalarından POCO’nun Türkiye’de ürettiği POCO C40 modeli Türkiye’de satışa çıktı. POCO C40’ın 3GB+32GB versiyonu 4.199 TL’ye ve 4GB+64GB versiyonu da 4.499 TL’ye müşterilerle buluşuyor.

    Ülkemizde üretilen ilk POCO telefonu olma özelliği taşıyan POCO C40, giriş seviyesi özelliklere sahip. Telefonun 6000 mAh büyüklüğündeki pili ve 18W hızlı şarj desteği öne çıkıyor. Diğer özellikleri ise beklentilerin gerisinde kalıyor. Yonga seti olarak Qualcomm ve MediaTek yerine JLQ Technology'nin JR510 yonga seti tercih edilmiş. 11nm teknolojisiyle üretilen JR510 yonga seti, 2.0 GHz'ye ulaşan sekiz adet Cortex-A55 çekirdek üzerine inşa edilmiş 6.71 inç boyutundaki IPS LCD ekranda ise 720p çözünürlüğünü görüyoruz.

    POCO C40 satışa çıktı ve Türkiye fiyatı belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    POCO C40 fiyatı

    POCO C40: Türkiye’de POCO Sarısı, Güç Siyahı ve Mercan Yeşili olmak üzere 3 farklı renkte ve 3GB+32GB ile 4GB+64GB varyantlarıyla satılıyor.

    • POCO C40 3GB+32GB: 4.199 TL
    • POCO C40 4GB+64GB: 4.499 TL

    POCO C40 özellikleri

    • Ekran: 6.71 inç LCD, HD+
    • İşlemci: JLQ JR510
    • RAM: 4 GB
    • Depolama: 64 GB
    • İşletim sistemi: Android 11
    • Arka kamera: 13 + 2 megapiksel
    • Ön kamera: 5 megapiksel
    • Batarya: 6.000 mAh, 18W şarj
    • Bağlantı: Çift SIM, 4G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS, USB Type-C, kulaklık girişi
    • Renkler: Siyah, Sarı ve Yeşil
    • Boyutlar: 169.59 x 76.56 x 9.18 mm
    • Ağırlık: 204 gr
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    Profil resmi
    Bloodin 2 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A55
    OPPO A55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G6C2EA
    HP 4G6C2EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız