POCO'nun Türkiye'de üretilen ilk telefonu POCO C40 satışa çıktı

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Xiaomi’nin alt markalarından POCO’nun Türkiye’de ürettiği POCO C40 modeli Türkiye’de satışa çıktı. POCO C40’ın 3GB+32GB versiyonu 4.199 TL’ye ve 4GB+64GB versiyonu da 4.499 TL’ye müşterilerle buluşuyor.

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Ülkemizde üretilen ilk POCO telefonu olma özelliği taşıyan POCO C40, giriş seviyesi özelliklere sahip. Telefonun 6000 mAh büyüklüğündeki pili ve 18W hızlı şarj desteği öne çıkıyor. Diğer özellikleri ise beklentilerin gerisinde kalıyor. Yonga seti olarak Qualcomm ve MediaTek yerine JLQ Technology'nin JR510 yonga seti tercih edilmiş. 11nm teknolojisiyle üretilen JR510 yonga seti, 2.0 GHz'ye ulaşan sekiz adet Cortex-A55 çekirdek üzerine inşa edilmiş 6.71 inç boyutundaki IPS LCD ekranda ise 720p çözünürlüğünü görüyoruz.

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POCO C40 fiyatı

POCO C40: Türkiye’de POCO Sarısı, Güç Siyahı ve Mercan Yeşili olmak üzere 3 farklı renkte ve 3GB+32GB ile 4GB+64GB varyantlarıyla satılıyor.

POCO C40 3GB+32GB: 4.199 TL

POCO C40 4GB+64GB: 4.499 TL

POCO C40 özellikleri

Ekran: 6.71 inç LCD, HD+

6.71 inç LCD, HD+ İşlemci: JLQ JR510

JLQ JR510 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB İşletim sistemi: Android 11

Android 11 Arka kamera: 13 + 2 megapiksel

13 + 2 megapiksel Ön kamera: 5 megapiksel

5 megapiksel Batarya: 6.000 mAh, 18W şarj

6.000 mAh, 18W şarj Bağlantı: Çift SIM, 4G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS, USB Type-C, kulaklık girişi

Çift SIM, 4G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS, USB Type-C, kulaklık girişi Renkler: Siyah, Sarı ve Yeşil

Siyah, Sarı ve Yeşil Boyutlar: 169.59 x 76.56 x 9.18 mm

169.59 x 76.56 x 9.18 mm Ağırlık: 204 gr

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POCO C40 satışa çıktı ve Türkiye fiyatı belli oldu