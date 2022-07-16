Vodafone, Kurban Bayramı'ndaki kullanım istatistiklerini açıkladı

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Vodafone, müşterilerin Kurban Bayramı’ndaki kullanım verilerini açıkladı. Vodafone’lular 5 günde yaklaşık 50 milyon GB mobil internet, 1,3 milyar dakika ses ve 100 milyon SMS kullandı.

Vodafone’un Türkiye’de 24,4 mobil abonesi bulunuyor. Abonelerin bu seneki Kurban Bayramı’nda mobil internet kullanımı, geçen seneye göre yüzde 20 oranında arttı. İki yıl önceki Kurban Bayramı’na kıyasla ikiye katlandı.

Vodafone Red aboneleri bir yılda 528 milyon TL tasarruf elde etti 1 hf. önce eklendi

Vodafone Yanımda uygulamasını 4 milyon tekil kullanıcı ziyaret etti. Yaklaşık 20 milyon kez giriş yapıldı. Vodafone’un mobil uygulamasındaki yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBİ, 5 günde toplam 800 bin tekil kullanıcıyla yaklaşık 1 milyon sohbet gerçekleştirdi.

Vodafone mağazalarında 3 GB internet hediye

Vodafone’un Kurban Bayramı’na özel olarak başlattığı ve 3 ay sürecek yeni kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında, Vodafone mağazalarına gelen tüm müşterilere 3 GB mobil internet hediye ediliyor. Kampanyadan yararlanmak için mağaza personelinin temin edeceği QR kodla kişisel dijital asistan TOBi’ye giriş yapmak yeterli oluyor. Vodafone müşterileri, herhangi bir önkoşul olmadan, ayda bir kereye mahsus olarak kampanyadan yararlanabiliyor.

Kurban Bayramı’nda en çok konuşan iller

İstanbul Ankara İzmir Şanlıurfa Antalya Bursa Adana Konya Samsun Kocaeli

Kurban Bayramı’nda en çok mobil internet kullanan iller

İstanbul İzmir Ankara Antalya Bursa

Vodafone müşterilerinin bayramda en çok aradığı ülkeler

Almanya Kıbrıs Mısır Yunanistan Afganistan Hollanda Fransa Suudi Arabistan Türkmenistan Belçika

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