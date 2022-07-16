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    Vodafone, Kurban Bayramı'ndaki kullanım istatistiklerini açıkladı

    Türkiye'de 24,4 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone'un Kurban Bayramı'ndaki kullanım verilerini açıklandı. Aboneler 5 günde 50 milyon GB mobil internet kullandı.
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    Vodafone, 2022 Kurban Bayramı'ndaki kullanım verilerini açıkladı
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    Vodafone, müşterilerin Kurban Bayramı’ndaki kullanım verilerini açıkladı. Vodafone’lular 5 günde yaklaşık 50 milyon GB mobil internet, 1,3 milyar dakika ses ve 100 milyon SMS kullandı.

    Vodafone’un Türkiye’de 24,4 mobil abonesi bulunuyor. Abonelerin bu seneki Kurban Bayramı’nda mobil internet kullanımı, geçen seneye göre yüzde 20 oranında arttı. İki yıl önceki Kurban Bayramı’na kıyasla ikiye katlandı.

    Vodafone Yanımda uygulamasını 4 milyon tekil kullanıcı ziyaret etti. Yaklaşık 20 milyon kez giriş yapıldı. Vodafone’un mobil uygulamasındaki yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBİ, 5 günde toplam 800 bin tekil kullanıcıyla yaklaşık 1 milyon sohbet gerçekleştirdi.

    Vodafone mağazalarında 3 GB internet hediye

    Vodafone’un Kurban Bayramı’na özel olarak başlattığı ve 3 ay sürecek yeni kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında, Vodafone mağazalarına gelen tüm müşterilere 3 GB mobil internet hediye ediliyor. Kampanyadan yararlanmak için mağaza personelinin temin edeceği QR kodla kişisel dijital asistan TOBi’ye giriş yapmak yeterli oluyor. Vodafone müşterileri, herhangi bir önkoşul olmadan, ayda bir kereye mahsus olarak kampanyadan yararlanabiliyor. 

    Kurban Bayramı’nda en çok konuşan iller

    1. İstanbul
    2. Ankara
    3. İzmir
    4. Şanlıurfa
    5. Antalya
    6. Bursa
    7. Adana
    8. Konya
    9. Samsun
    10. Kocaeli

    Kurban Bayramı’nda en çok mobil internet kullanan iller

    1. İstanbul
    2. İzmir
    3. Ankara
    4. Antalya
    5. Bursa

    Vodafone müşterilerinin bayramda en çok aradığı ülkeler

    1. Almanya
    2. Kıbrıs
    3. Mısır
    4. Yunanistan
    5. Afganistan
    6. Hollanda
    7. Fransa
    8. Suudi Arabistan
    9. Türkmenistan
    10. Belçika
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    juanmata09 2 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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