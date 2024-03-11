Vodafone 5G sabit internet testinde 1.000 Mbps üzerinde hıza ulaştı

- Baz istasyonuna yakın yerlerde 1.000 Mbps, uzak yerlerde 100 Mbps'in üzerinde hız elde edildi
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Vodafone, 5G'ye hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Son çalışmalarda 5G Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisi test edildi. Vodafone, 5G’nin farklı frekans bantlarını kullanarak, baz istasyonuna çekilen fiber altyapıyla, her binaya fiber çekmeden, müşterilerine ev ve ofislerinde “fiber kalitesinde” internet deneyimini hangi mesafelerde sağlayabileceğini görmek ve söz konusu servisin sınırlarını tespit etmek üzere çeşitli testler gerçekleştirdi.
Baz istasyonuna yakın yerlerde 1.000 Mbps, uzak yerlerde 100 Mbps'in üzerinde hız elde edildi
Kullanıcı ile baz istasyonu arasında çok sayıda bina bulunan İstanbul’un merkezinde yapılan testlerde, 5G frekanslarından C-band (3500 MHz) ile 1 km’ye kadar, C-band’a göre daha yüksek frekans olan ve daha yüksek kapasite sunan mmWave (26 GHz) frekans bandı ile ise 500 m’ye kadar olan mesafelerde 1 Gbps+ hızlara erişildi. Testlerde hız testi uygulamaları kullanılarak kapsamanın en uç noktalarında dahi minimum 100 Mbps+ (ortalama fiber hızı) hızlara erişilirken, 10 ms’den düşük gecikme sürelerinin yaşandığı görüldü.
Testler, her iki frekans için de hem indoor (bina içi) hem de outdoor (cam kenarı) tipi modemler kullanılarak gerçekleştirildi. Buna göre, baz istasyonuna yakın evlerde indoor tipi modemler kullanılarak servis verilebilirken, baz istasyonundan uzaklaştıkça outdoor modemlerin kullanıma daha elverişli olduğu gözlemlendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.