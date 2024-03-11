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    Anlık Bildirim

    Vodafone 5G sabit internet testinde 1.000 Mbps üzerinde hıza ulaştı

    Vodafone,  5G Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisini test etti. Baz istasyonuna yakın yerlerde 1 Gbps'in üzerinde, uzak yerlerde ise 100 Mbps'in üzerinde hıza ulaşıldı.
    Vodafone 5G sabit internet testinde 1.000 Mbps üzerinde hıza ulaş Tam Boyutta Gör
    Vodafone Türkiye, 5G’nin farklı frekans bantlarını kullanarak “fiber kalitesinde” ev interneti denemesini gerçekleştirdi. Yapılan testlerde 1 Gbps+ hızlara erişilirken, baz istasyonundan 1 km’den uzak yerlerde bile ortalama bir fiber bağlantı kalitesinin sağlanabildiği gözlemlendi.

    Vodafone, 5G'ye hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Son çalışmalarda 5G Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisi test edildi. Vodafone, 5G’nin farklı frekans bantlarını kullanarak, baz istasyonuna çekilen fiber altyapıyla, her binaya fiber çekmeden, müşterilerine ev ve ofislerinde “fiber kalitesinde” internet deneyimini hangi mesafelerde sağlayabileceğini görmek ve söz konusu servisin sınırlarını tespit etmek üzere çeşitli testler gerçekleştirdi.

    Baz istasyonuna yakın yerlerde 1.000 Mbps, uzak yerlerde 100 Mbps'in üzerinde hız elde edildi

    Kullanıcı ile baz istasyonu arasında çok sayıda bina bulunan İstanbul’un merkezinde yapılan testlerde, 5G frekanslarından C-band (3500 MHz) ile 1 km’ye kadar, C-band’a göre daha yüksek frekans olan ve daha yüksek kapasite sunan mmWave (26 GHz) frekans bandı ile ise 500 m’ye kadar olan mesafelerde 1 Gbps+ hızlara erişildi. Testlerde hız testi uygulamaları kullanılarak kapsamanın en uç noktalarında dahi minimum 100 Mbps+ (ortalama fiber hızı) hızlara erişilirken, 10 ms’den düşük gecikme sürelerinin yaşandığı görüldü. 

    Testler, her iki frekans için de hem indoor (bina içi) hem de outdoor (cam kenarı) tipi modemler kullanılarak gerçekleştirildi. Buna göre, baz istasyonuna yakın evlerde indoor tipi modemler kullanılarak servis verilebilirken, baz istasyonundan uzaklaştıkça outdoor modemlerin kullanıma daha elverişli olduğu gözlemlendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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