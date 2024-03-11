Vodafone 5G sabit internet testinde 1.000 Mbps üzerinde hıza ulaştı

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, 5G’nin farklı frekans bantlarını kullanarak “fiber kalitesinde” ev interneti denemesini gerçekleştirdi. Yapılan testlerde 1 Gbps+ hızlara erişilirken, baz istasyonundan 1 km’den uzak yerlerde bile ortalama bir fiber bağlantı kalitesinin sağlanabildiği gözlemlendi.

Vodafone, 5G'ye hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Son çalışmalarda 5G Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisi test edildi. Vodafone, 5G’nin farklı frekans bantlarını kullanarak, baz istasyonuna çekilen fiber altyapıyla, her binaya fiber çekmeden, müşterilerine ev ve ofislerinde “fiber kalitesinde” internet deneyimini hangi mesafelerde sağlayabileceğini görmek ve söz konusu servisin sınırlarını tespit etmek üzere çeşitli testler gerçekleştirdi.

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Baz istasyonuna yakın yerlerde 1.000 Mbps, uzak yerlerde 100 Mbps'in üzerinde hız elde edildi

Kullanıcı ile baz istasyonu arasında çok sayıda bina bulunan İstanbul’un merkezinde yapılan testlerde, 5G frekanslarından C-band (3500 MHz) ile 1 km’ye kadar, C-band’a göre daha yüksek frekans olan ve daha yüksek kapasite sunan mmWave (26 GHz) frekans bandı ile ise 500 m’ye kadar olan mesafelerde 1 Gbps+ hızlara erişildi. Testlerde hız testi uygulamaları kullanılarak kapsamanın en uç noktalarında dahi minimum 100 Mbps+ (ortalama fiber hızı) hızlara erişilirken, 10 ms’den düşük gecikme sürelerinin yaşandığı görüldü.

Testler, her iki frekans için de hem indoor (bina içi) hem de outdoor (cam kenarı) tipi modemler kullanılarak gerçekleştirildi. Buna göre, baz istasyonuna yakın evlerde indoor tipi modemler kullanılarak servis verilebilirken, baz istasyonundan uzaklaştıkça outdoor modemlerin kullanıma daha elverişli olduğu gözlemlendi.

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