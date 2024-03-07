Vodafone Pay'e TR Karekod ile ödeme özelliği geldi

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:
“Vodafone Pay olarak, telekomünikasyon ve fintek sektörlerinin güçlü yanlarını bir potada eriterek müşterilerimize değer katmaya devam ediyoruz. 12 yaş üstü herkesin operatörden bağımsız olarak dakikalar içinde kayıt olabileceği Vodafone Pay ile finansal işlemler çok daha kolay ve güvenli yapılabiliyor. İnovatif çözümlerle müşterilerimize ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında farklılaşmış deneyimler sunduğumuz Vodafone Pay’e TR Karekod ile ödeme özelliği ekledik. Bugün, toplam POS’ların yaklaşık %80’ini karekod destekleyen POS’lar oluşturuyor. Türkiye’deki tüm ATM’lerden para çekerken temassız işlem kolaylığı sağlayan TR Karekod ile hızlı ve güvenli şekilde nakit çekme işleminizi tamamlayabilirsiniz. Desteklenen POS cihazlarından TR Karekod ile gerçekleşen fiziksel alışverişlerde POS cihazındaki karekodu Vodafone Pay uygulamasından okutarak saniyeler içinde ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Vodafone olarak, mobil finansal hizmetler alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
Vodafone Pay, TR Karekod ile ödeme nasıl yapılır?
Vodafone Pay’in TR Karekod ile ödeme özelliğinden yararlanmak için müşterilerin öncelikle Vodafone Pay uygulamasına giriş yapması gerekiyor. Müşteri, ana sayfadaki QR butonuna tıkladıktan sonra, yapmak istediği işlemi (QR ile para çekme ya da QR ile ödeme) seçiyor. Para çekme seçeneği seçildiyse, işlem yapılması istenen kart ve çekilmek istenen tutar belirlenerek akış tamamlanıyor. QR ile ödeme seçeneğini seçen kullanıcı, kamera izinlerini verdikten sonra POS cihazında çıkan karekodu okutarak ödeme işlemini tamamlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.