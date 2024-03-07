Vodafone Pay'e TR Karekod ile ödeme özelliği geldi

Tam Boyutta Gör Vodafone, mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart’tan oluşan Vodafone Pay ürün ailesine yeni özellik eklendi. Desteklenen POS cihazlarından TR Karekod (QR) ile gerçekleşen fiziksel alışverişlerde POS cihazındaki karekod Vodafone Pay uygulamasından okutularak ödeme saniyeler içinde tamamlanabiliyor. Bu özelliğin eklenmesi nedeniyle düzenlenen kampanyada, TR Karekod ile ilk yapılan harcama tutarının %20’si iade ediliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone Pay olarak, telekomünikasyon ve fintek sektörlerinin güçlü yanlarını bir potada eriterek müşterilerimize değer katmaya devam ediyoruz. 12 yaş üstü herkesin operatörden bağımsız olarak dakikalar içinde kayıt olabileceği Vodafone Pay ile finansal işlemler çok daha kolay ve güvenli yapılabiliyor. İnovatif çözümlerle müşterilerimize ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında farklılaşmış deneyimler sunduğumuz Vodafone Pay’e TR Karekod ile ödeme özelliği ekledik. Bugün, toplam POS’ların yaklaşık %80’ini karekod destekleyen POS’lar oluşturuyor. Türkiye’deki tüm ATM’lerden para çekerken temassız işlem kolaylığı sağlayan TR Karekod ile hızlı ve güvenli şekilde nakit çekme işleminizi tamamlayabilirsiniz. Desteklenen POS cihazlarından TR Karekod ile gerçekleşen fiziksel alışverişlerde POS cihazındaki karekodu Vodafone Pay uygulamasından okutarak saniyeler içinde ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Vodafone olarak, mobil finansal hizmetler alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

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Vodafone Pay, TR Karekod ile ödeme nasıl yapılır?

Vodafone Pay’in TR Karekod ile ödeme özelliğinden yararlanmak için müşterilerin öncelikle Vodafone Pay uygulamasına giriş yapması gerekiyor. Müşteri, ana sayfadaki QR butonuna tıkladıktan sonra, yapmak istediği işlemi (QR ile para çekme ya da QR ile ödeme) seçiyor. Para çekme seçeneği seçildiyse, işlem yapılması istenen kart ve çekilmek istenen tutar belirlenerek akış tamamlanıyor. QR ile ödeme seçeneğini seçen kullanıcı, kamera izinlerini verdikten sonra POS cihazında çıkan karekodu okutarak ödeme işlemini tamamlıyor.

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