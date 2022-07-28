Türkiye'de 5G teknolojisi ilk kez yarın halka açık alanda kullanıma sunuluyor

Tam Boyutta Gör

Türkiye’de 5G teknolojisi ilk defa halka açık alanda kullanıma sunuluyor. Yarın yapılacak törenle İstanbul Havalimanı’nda 5G teknolojisi kullanıma sunulacak.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone kullanıcıları, ilk kez İstanbul Havalimanı’nda 5G teknolojisini deneyimleme fırsatı elde edecek. 5G uyumlu telefonlara sahip kullanıcılar, telefonlarında ilk kez 5G ibaresini görecek ve 5G hızını test edebilecek.

5G teknolojisinin Türkiye'ye ekonomik katkısı ne kadar olacak? 1 ay önce eklendi

5G’nin kullanıma sunulma töreni, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ve 3 GSM operatörü yetkililerinin katılımıyla düzenlenecek. Yarınki törende, Türkiye’deki 5G çalışmaları hakkında güncel bilgiler paylaşılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.