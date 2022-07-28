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    Türkiye'de 5G teknolojisi ilk kez yarın halka açık alanda kullanıma sunuluyor

    Türkiye'de 5G çalışmalarında yeni döneme geçiliyor. İstanbul Havalimanı'nda yarın itibarıyla 5G teknolojisi kullanıma sunulacak. 5G teknolojisi ilk kez halkla buluşacak.
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    5G teknolojisi yarın İstanbul Havalimanı'nda kullanıma sunulacak
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    Türkiye’de 5G teknolojisi ilk defa halka açık alanda kullanıma sunuluyor. Yarın yapılacak törenle İstanbul Havalimanı’nda 5G teknolojisi kullanıma sunulacak.

    Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone kullanıcıları, ilk kez İstanbul Havalimanı’nda 5G teknolojisini deneyimleme fırsatı elde edecek. 5G uyumlu telefonlara sahip kullanıcılar, telefonlarında ilk kez 5G ibaresini görecek ve 5G hızını test edebilecek.

    5G’nin kullanıma sunulma töreni, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ve 3 GSM operatörü yetkililerinin katılımıyla düzenlenecek. Yarınki törende, Türkiye’deki 5G çalışmaları hakkında güncel bilgiler paylaşılacak.

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