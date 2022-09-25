Vodafone Türkiye: 5G, 15 yılda 1 trilyon TL’yi aşkın gelir artışı sağlayacak

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5G'nin ismini duyduğumuzdan bu yana sanıyorum ki birçoğumuz yeni bir çağ başlatacak bu teknolojiyi merakla beklemeye başladı. Özellikle endüstri tarafında gerçekten birçok şeyi değiştirebilecek 5G için ülkemizde çalışmalar yapılıyor ancak şu an için bir şey görmüş değiliz. Bu sebeple de geçtiğimiz günlerde Vodafone Türkiye bir grup basın mensubunu İtalya'nın Milano kentindeki Vodafone Experience Center'da misafir etti ve hem 5G'nin kullanım yerlerine örnekler gösterdi hem de gezinin ardından yapılan basın toplantısında Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, 5G konusunda bazı açıklamalarda bulundu.

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Aslında konumuza geçmeden önce neden 5G için İtalya'ya gidildiğini anlatmakta da fayda var. Ekim 2018'de İtalya'da 5G ihalesi yapıldı ve ardından 2019 yılında İtalya 5G'yi kullanmaya başladı. Elbette hala ilk adımlarında şu an ancak yavaş yavaş yaygınlaştığını söylemekte de fayda var. Basın mensupları da Milano'daki Vodafone Experience Center'da ise 5G'nin kullanım alanlarından bazılarını görme ve deneyimleme şansı buldu.

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5G sayesinde 15 yılda 1 trilyon TL’den fazla gelir artışı

5G'nin artık ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar konuşmanın bir anlamı yok. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel'in de toplantıda söylediği gibi sadece 1 yıllık bir geç kalmanın bedeli 120 milyar TL'lik bir faydadan mahrum olacağımız anlamına geliyor. Sadece ilk bakışta 5G'nin eğitim, sağlık, ulaşım ve üretimde büyük değişimler yaratabileceğini görebiliyoruz. Ancak daha da detaylara girdiğimizde son kullanıcıdan, ülkenin geneline büyük fayda sağlayacak bir teknoloji olduğunu da biliyoruz. Hatta Vodafone bu konu için uluslararası denetim şirketi Deloitte ile güzel bir çalışma yapmış ve 5G'nin ülkemize sağlayabileceği yararlar daha da gün yüzüne çıkmış. Çalışmadaki sonuçlardan bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Türkiye’de 5G teknolojileri ile sağlanan üretkenlik ve ekonomik aktivite artışı ile 15 yıllık teknolojik döngüde 1 trilyon TL’nin üzerinde gelir artışı oluşacağı tahmin ediliyor.

Çeşitli sektörlerde yaşanacak bu gelir artışı ile ülkemiz GSYİH’sinde 479 milyar TL’lik artış gerçekleşmesi bekleniyor.

5G’den en çok faydalanacak sektörler üretim, toptan ticaret ve perakende, ulaşım ve depolama, bilgi ve iletişim olacak.

Operatörlerin 5G ihalesinin ardından 5 yıllık süreçte yapacağı yatırım ve hizmet harcamaları sonucu oluşacak GSYH etkisi 21 milyar TL olacak ve 25 bin kişilik ek istihdam sağlanacak.

"Fiber altyapı yatırım ve erişim koşulları iyileştirilmeli"

5G konusunda olmazsa olmazlardan biri de şüphesiz fiber altyapı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise bu konu hakkında da bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamasından alıntıları aşağıda bulabilirsiniz:

Fiberin yaygınlaşması hane ve işyerlerinin yüksek hızlı ve güvenilir bir bağlantıdan azami ölçüde yararlanabilmesi için elzem.

Bunun yanı sıra mobil şebekelerde artan data trafiğinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve tüketicilere kaliteli hizmetin sunulabilmesi için de fiber altyapıya ihtiyaç var.

5G’nin sunduğu düşük gecikme süresi ve yüksek hızlı bağlantının azami ölçüde gerçekleştirilebilmesi için mobil şebekede fiber bağlantı yoğunluğunu artırmamız gerekiyor.

Dolayısıyla, fiber yatırımlarının hızlandırılması, yatırım engellerinin ortadan kaldırılması önem taşıyor.

Yerli ve milli ekosistemi ilk günden beri destekliyoruz

Yerli ekosistem uzun zamandır ülkemizde konuşuluyor ve bu konuda çeşitli destekler ve yatırımlar da yapılıyor. Vodafone Türkiye ise bu konuda bir hayli kararlı. Yapılan toplantıda yerli ve milli ekosistem üzerinde özellikle duran Hasan Süel, "Bu konuda bundan sonra da azami gayreti ve desteği vermeye devam edeceğiz. Bugün yerli ürün kullanım oranı olan %45’i yerine getiren ve ULAK baz istasyonlarını ticari şebekede kullanan ilk operatör olmamız bunun bir kanıtı." açıklamasında bulunurken önümüzdeki dönemde bu oranın üzerinde kalacaklarını da ekledi.

Son olarak Hasan Süel, kapanış konuşmasında 5G'ye geçmek için 5 gerekçemiz var dedi ve bu gerekçeleri sıraladı.

5G'ye geçmek için 5 gerekçe

Birincisi, daha hızlı, kaliteli, yüksek kapasiteli ve güçlü bir altyapıya kavuşacağız. İkincisi, akıllı yatırım yapmış olacağız; daha düşük maliyetle daha yüksek etki yaratacağız, yeni nesil bir teknolojiye geçerek ülkemizi bir üst lige taşıyacağız. Üçüncüsü, sanayide verimlilik ve hizmette yenilik sağlarken, yeni iş modellerinin oluşmasını mümkün kılacağız. Dördüncüsü, sağlıktan eğitime tüm kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm hızlanacak ve artacak. Ve beşincisi, 5G’nin ekonomik büyümeye ve ülkemizin rekabet gücünün artmasına önemli etkisi olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G için 2023 yılını göstermişti ve Vodafone da bu konuda bir hayli çalışıyor ve istekli. Umuyoruz ki Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel'in dediği gibi 5G için geç kalmayız ve 2023 yılında ülkemiz 5G ile tanışır.

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