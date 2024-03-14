Vodafone’dan gençler için Londra ofisini ziyaret etme fırsatı

Londra ofisini ziyaret esnasında Vodafone’un vizyonunu ve stratejisini yerinde dinleme fırsatı sunuluyor. Vodafone Grubu’na transfer edilen Türk yeteneklerin deneyimleri ve kariyer hikâyelerini de dinleme şansı buluyor. Sürecin son aşamasında ise ortak gelişim alanlarına yönelik özel olarak tasarlanmış bir dizi eğitimden yararlanma fırsatı elde ediliyor.
Vodafone Türkiye’nin London Rise programına 26 yaş ve altı genç yetenekler katılabiliyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en kuvvetli 10 genç yetenek, Londra ofisini ziyaret ediyor. Program, globalde de büyük ilgi gördü ve iyi uygulama örneği olarak Vodafone Grubu ile paylaşıldı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Genç yeteneklerimiz için farklı ve öne çıkan bir kariyer ve gelişim projesi tasarlama amacıyla harekete geçtik ve ‘London Rise’ projesini başlattık. Bu projeyle, genç yeteneklere hem kariyer ve gelişim dolu bir yolculuk sunuyor, hem de global bir organizasyon olduğumuzu tekrar hissettiriyoruz. Gelenekselleştirmeyi hedeflediğimiz ‘London Rise’ projemiz globalde de büyük ilgi gördü ve iyi uygulama örneği olarak Vodafone Grubu ile paylaşıldı.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.