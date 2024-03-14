Vodafone’dan gençler için Londra ofisini ziyaret etme fırsatı

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, çalışan deneyimini artırmaya yönelik yeni projesini hayata geçirdi. Vodafone, “London Rise” adı verilen yeni programıyla şirket bünyesindeki genç yetenekler, Vodafone’un Londra ofisini ziyaret etme imkanı elde ediyor.

Londra ofisini ziyaret esnasında Vodafone’un vizyonunu ve stratejisini yerinde dinleme fırsatı sunuluyor. Vodafone Grubu’na transfer edilen Türk yeteneklerin deneyimleri ve kariyer hikâyelerini de dinleme şansı buluyor. Sürecin son aşamasında ise ortak gelişim alanlarına yönelik özel olarak tasarlanmış bir dizi eğitimden yararlanma fırsatı elde ediliyor.

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Vodafone Türkiye’nin London Rise programına 26 yaş ve altı genç yetenekler katılabiliyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en kuvvetli 10 genç yetenek, Londra ofisini ziyaret ediyor. Program, globalde de büyük ilgi gördü ve iyi uygulama örneği olarak Vodafone Grubu ile paylaşıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Genç yeteneklerimiz için farklı ve öne çıkan bir kariyer ve gelişim projesi tasarlama amacıyla harekete geçtik ve ‘London Rise’ projesini başlattık. Bu projeyle, genç yeteneklere hem kariyer ve gelişim dolu bir yolculuk sunuyor, hem de global bir organizasyon olduğumuzu tekrar hissettiriyoruz. Gelenekselleştirmeyi hedeflediğimiz ‘London Rise’ projemiz globalde de büyük ilgi gördü ve iyi uygulama örneği olarak Vodafone Grubu ile paylaşıldı.”

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