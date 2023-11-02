Vodafone FLEX ile 1 yılda yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün müşteriyle buluştu

Tam Boyutta Gör

Vodafone'un Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak hizmet verme vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Vodafone FLEX bir yıllık macerasını geride bıraktı. "Seç Seç Al" sloganıyla lanse edilen yeni nesil alışveriş altyapısı, müşterilere bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sunuyor. Platformun 10'dan fazla kategoride 1.000'den fazla ürünü içerdiğini belirtelim.

Vodafone FLEX ile son bir yılda yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketi müşterilerle buluşturuldu. Ayrıca, Vodafone'un yeşil bir gezegen oluşturma hedefi doğrultusunda, 50 bin eski cihaz geri dönüşüme kazandırıldı. Vodafone FLEX’in birinci yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Mağazalarımızda başlattığımız yeni nesil perakende dönüşümünün önemli bir ayağını oluşturan Vodafone FLEX, müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri için çok geniş ve çeşitli ürün portföyü sunan bir son teknoloji dünyası. Türkiye dahil tüm Vodafone ülkelerinde uygulanan Vodafone FLEX ile müşterilerimize bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. Vodafone FLEX ‘ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al’ ilkesine dayanıyor. Buna göre, müşterilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli teknolojik ürünleri portföyümüzde bulunduruyoruz.

Müşterilerimiz, 12 aya varan ödeme kolaylığı ve kredi kartsız alışveriş dahil çeşitli ve esnek ödeme avantajlarından yararlanabiliyor. Dilerlerse, eski telefonlarını getirip yeni telefonlarını indirimli alabiliyorlar. Vodafone FLEX ile son 1 yılda farklı markalardan yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketini müşterilerimizle buluşturduk. Genişletilmiş ürün yelpazemizle, müşterilerimizi teknolojiyle buluşturmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin kesintisiz iletişimine katkı sağlayan ve yüksek hasar onarım maliyetlerine karşı onları koruyan satış sonrası hizmet paketlerimizle de müşterilerimizin bütçesini koruyan çözümler sunmaya devam ediyoruz. Tüm bu işlerimizle Vodafone FLEX’i geliştirmeye ve gerek perakende gerekse online kanalımızda ezber bozan işlere imza atmaya devam edeceğiz.”

Tam Boyutta Gör

Yaşam standartlarına uygun teknolojiler

Vodafone FLEX, akıllı telefonlardan akıllı saatlere, kulaklıklardan taşınabilir şarj cihazlarına kadar 1.000’den fazla çeşidi kapsayan geniş ürün yelpazesine sahip. Bu ürünler, müşterilerin teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir seçenek havauzunda sunuluyor. Son bir yılda Vodafone FLEX platformunda 500 bin müşteri kulaklık, 300 bin müşteri taşınabilir şarj cihazları ve 200 bin müşteri akıllı saat gibi farklı teknolojik ürünlerle buluştu. Bu noktada Vodafone FLEX sadece bir iletişim sağlayıcısı değil, aynı zamanda tüm teknolojik ihtiyaçları karşılayan bir iş ortağı olma vizyonunu taşıyor.

Telefon almak kadar satmak da artık çok kolay

Vodafone FLEX platformunda sunulan çeşitli ödeme kolaylıkları arasında son bir yılda en fazla talep gören seçenek, faturaya ek 12 ayda ödeme olanağı oldu. Vodafone FLEX müşterileri, istedikleri takdirde bir ürünün belirli bir miktarını önceden ödeyerek geriye kalanı için uygun bir ödeme planı oluşturabilme avantajına sahipler.

Ayrıca, Vodafone, eski telefonlarını satmak veya yenisiyle değiştirmek isteyen müşteriler için çekici fırsatlar sunuyor. "Eski telefonun Vodafone'da değerli" ilkesi doğrultusunda, Vodafone müşterileri eski telefonlarını hızlı bir şekilde nakde çevirebiliyor veya yeni bir cihaz alırken eski cihazlarını getirip %30'a varan indirimlerle yenilenmiş ve 1 yıl garantili telefonlara sahip olabiliyorlar. Vodafone bu tekliflerle son 1 yılda 50 bin cihazı geri dönüşüme kazandırdı.

Kredi kartsız alışveriş olanağı

Vodafone FLEX, müştelerine bütçe dostu fırsatlar sunabilmek amacıyla kredi kartsız alışveriş olanağı sağlıyor. Vodafone mağazalarını veya Vodafone Yanımda uygulaması aracılığı ile müşteriler, istedikleri kategoriden istedikleri ürünü seçip kredi kartına gerek duymadan, faturaya eklemek üzere kendi seçtikleri ödeme yöntemiyle satın alabiliyorlar.

300 bini aşkın müşteriye satış sonrası hizmet paketi

Vodafone FLEX dünyası akıllı telefon kullanıcılarına yönelik Ekran Kurtaran Paket, Bronze Paket, Silver Paket ve Gold Paket olmak üzere dört farklı satış sonrası hizmet sunuyor. Son bir yılda, bu satış sonrası hizmet paketleriyle buluşan müşteri sayısı 300 bini aştı. Vodafone, müşterilerine kesintisiz iletişim imkânı ve hasar onarımlarına karşı çözüm hizmetleri sunuyor.

Bu hizmetler arasında en fazla tercih edilen seçenek, müşterilerin telefonlarını tamir ettirirken karşılaştıkları yüksek maliyetleri azaltmayı amaçlayan "Gold Paket" olarak öne çıktı. Özellikle akıllı telefon ekran onarımlarının giderek daha maliyetli hale geldiği günümüzde, ortalama bir akıllı telefon ekran onarımı maliyeti 15 bin TL'yi aşıyor. Bu yüksek maliyetlere karşı, Vodafone FLEX'in sunduğu satış sonrası hizmet paketleri, müşterilere yalnızca iletişim hizmeti sunmakla kalmayıp aynı zamanda cihazlarını uzun ömürlü bir şekilde kullanabilmelerini sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak yedek cihaz hizmeti de mevcut.

Tam Boyutta Gör

Yapay zeka ile kişiselleştirilmiş teklif

Vodafone FLEX, gelişmiş yapay zeka desteği kullanarak müşterilerin yaşam tarzlarına en uygun teknolojik ürünleri kişiselleştirilmiş tekliflerle sunuyor. Bu çerçevede son bir yıl içinde Vodafone FLEX platformunda müşterilerin kişiselleştirilmiş teklifleri tercih etme oranı %25'e ulaştı.

Vodafone, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni dönemde de FLEX dünyasının ürün yelpazesini genişletmek için yeni kategoriler ve markalar eklemeye devam edecek. Özellikle ödeme konusundaki esnekliği ön planda tutmak isteyen platform yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş tekliflerle müşterilerinin yaşam tarzlarına en uygun ürünleri sunma misyonunu sürdürecek. Vodafone yeni ürün ve hizmetlerini deneyimlemek isteyen müşterilere Vodafone mağazaları, Vodafone Yanımda uygulaması ve kişisel dijital asistan TOBi aracılığıyla hizmet sunmaya devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Vodafone FLEX ile 3 milyon teknolojik ürün müşteriyle buluştu