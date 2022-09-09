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    Vodafone Flex ile teknolojik ürünlere yeni ödeme seçenekleri eklendi

    Vodafone Türkiye; teknolojik ürünlerde taksit, faturaya ek ödeme, ön ödeme gibi çeşitli ödeme seçeneklerini bir araya getirdiği Vodafone Flex'i hayata geçirdi.           
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    Vodafone Flex nedir?
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    Vodafone teknolojik ürünlerde Vodafone Flex ile ödeme kolaylığı sunmaya başladı. Vodafone mağazalarından ürün satın almak isteyen müşterilere çeşitli ödeme seçenekleri, fırsatlar ve indirim avantajları sunuluyor.

    Hangi ürünler Vodafone Flex ile alınabiliyor?

    Müşteriler Vodafone mağazalarında ve sitesinde bini aşkın üründe 12 aya varan taksit, ön ödeme, faturaya ek ödeme veya eskiyi getir yeniyi götür seçeneğini kullanabiliyor. Müşteriler telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, kulaklık, akıllı saat, hoparlör, akıllı ev ürünleri, scooter, takip cihazı, çocuk saati, çocuk kulaklığı, gaming ve hobi ürünleri, şarj cihazı, hafıza ürünleri gibi çeşitli kategorilerden diledikleri ürünü diledikleri ödeme imkanıyla satın alabiliyor.

    Tüm kategorilerde 12 aya varan ödeme kolaylığının sunulduğu Vodafone Flex’te istenirse ön ödeme imkânıyla ürünün belli bir tutarı önden ödenip kalanı için uygun bir ödeme planı da oluşturulabiliyor. Müşteriler eski telefonlarını Vodafone’a getirdiklerinde yeni bir cihaz alırken eski telefonlarını indirime dönüştürebildikleri gibi Vodafone mağazaları ya da Vodafone Yanımda üzerinden teslim edip 24 saat içinde nakde de dönüştürebiliyorlar. Online alışverişlerde Türkiye genelinde kapıya teslimat hizmeti, İstanbul içinde ise aynı gün hızlı teslimat seçeneği sunuluyor.

    Eski telefonunu getiren müşterilere yenilenmiş telefonlarda Vodafone Flex ile yüzde 30 indirim sunulduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

    “Vodafone Flex ile müşterilerimiz dilerlerse eski cihazlarını getirip %30’a varan indirimlerle yenilenmiş ve 1 yıl garantili telefon sahibi olabiliyorlar. Rakamlara baktığımızda, Türkiye’de Ağustos 2022 itibarıyla yenilenmiş telefon satışının 15 bin seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Aylık ortalama 50 milyon TL’lik bir ticari hacim söz konusu. Yenilenmiş telefon pazarının toplam telefon satışı içindeki payının 2025 yılında %25 seviyesine ulaşması bekleniyor. Yıllık 200 bini aşkın cihaz toplayarak pazara liderlik etmeyi hedefliyoruz. Vodafone Flex’in bu hedefimize ulaşmada önemli rol oynayacağını düşünüyoruz. Diğer yandan, satılamayacak kadar eski cihazların toplanmasının çevreye de önemli katkısı oluyor. Geçen yıl bu şekilde yaklaşık 25 bin cihazı toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Böylece, hem çevreye hem ekonomiye katkı sağladık.”

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 1 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 2 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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