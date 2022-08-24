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    Turkcell, EasyCep'e yatırım yaptı

    Turkcell, yenilenmiş telefon ve yenilenmiş cihaz satışı yapan EasyCep'e ve iki girişime yatırım yaptığını açıkladı. Turkcell hangi şirketlere yatırım yaptı?       
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    Turkcell, EasyCep'e yatırım yaptı
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    Türkiye’deki girişimleri desteklemek içi geçtiğimiz Mart ayında kurulan Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından hangi girişimlere yatırım yapıldığı açıklandı. Bugüne kadar üç girişime yatırım yapıldığı açıklandı.

    Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yenilenmiş cihaz satışı yapan EasyCep’e, bilişim güvenliği alanında faaliyet gösteren Barikat Siber Güvenlik ve dijital güvenlik & şifreleme teknolojileri alanında ürünler geliştiren Procenne’e yatırım yaptı. Yatırımın miktarı açıklanmadı. Turkcell, global pazara hitap edebilecek ve yüksek potansiyele sahip olduğunu düşündüğü girişimlere yatırım yapmaya devam edecek. Yatırım yapılan şirketlere hem finansal hem de stratejik anlamda destek sağlayacak.

    Fonun bugüne kadar yapmış olduğu yatırımlar hakkında da bilgi veren Turkcell Yatırımcı İlişkileri & Kurumsal Finansman Direktörü ve GSYF Yatırım Komitesi üyesi Ali Serdar Yağcı, şu ifadeleri kullandı:

    “Bu doğrultuda ilk yatırımımızı akıllı telefonlar başta olmak üzere tüketici elektroniği yenileme ve satışı alanında faaliyet gösteren EasyCep’e yaptık. Döngüsel ekonominin en somut örneklerinden biri olan elektronik cihaz yenilemesi yaparak tüketiciye sunan bir girişime yatırım yapmak Turkcell’in sürdürülebilirlik hedefleriyle örtüşüyor. İkinci ve üçüncü yatırımımız ise öncelikli olarak değerlendirdiğimiz siber güvenlik alanından. Hızla dijitalleşen günlük hayatlar ve iş süreçleri, kişi ve kurumları siber saldırılara daha da açık hale getirirken bilişim güvenliği stratejik öncelikten çok operasyonel bir zaruriyet olmuş durumda. Bu bağlamda Turkcell GSYF olarak, Türkiye siber güvenlik ekosisteminin güçlenmesini ve sektördeki ihracatın artırılmasını hedefleyerek bilişim güvenliğinin önde gelen isimlerinden Barikat’a yatırım yaptık. Bu yatırımla sağlanacak iş birliğinin, Barikat’ın farklı siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılama kabiliyeti ve Turkcell’in saha gücü ile ülkemiz siber güvenlik ekosistemine yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz. Aynı doğrultuda, siber güvenlik ihtiyaçlarının dijitalleşen dünyada vazgeçilmez bir unsur olduğundan hareketle, inovatif ürün ve servisleri dünya pazarına bir Türk markasıyla sunmak hedefiyle dijital güvenlik ve şifreleme teknolojileri üreticisi Procenne şirketine yatırım yaptık. Procenne, siber dünyanın güvenliğinin sağlanması için kendi geliştirdiği yerli Donanımsal Güvenlik Modülü (Hardware Security Module) cihazlarıyla şifreleme, kriptoloji ve dijital imza gibi kritik ihtiyaçları karşılıyor” dedi.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 9 saat önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 11 saat önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 11 saat önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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