Vodafone FreeZone ve Microsoft'tan indirimli Xbox PC GamePass fırsatı

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Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone, oyun portföyüne Microsoft’un yeni ürünü Xbox PC GamePass’i de dahil etti. Faturasına yansıtma sözü veren yeni müşterilere Forza, Flight Simulator, Halo, Sea of Thieves, Call of Duty gibi 200’ü aşkın popüler oyun ilk 3 ay ücretsiz, kalan 9 ay ise aylık 29,99 TL’den sunulacak.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin "Oyun portföyümüze Microsoft’un yeni ürünü Xbox PC GamePass’i de katarak önemli bir adım daha attık. Oyun dünyasında büyük ses getiren bu ürünü, faturasına yansıtma sözü veren yeni müşterilerimize ilk 3 ay ücretsiz sunuyoruz. Böylece oyunsever gençlerimize 200’ü aşkın popüler oyuna bütçe dostu fiyatlarla ulaşma imkânı sağlıyoruz" dedi.

Microsoft Türkiye, İsrail ve Güney Afrika Pazarlarından Sorumlu Satış Direktörü Özge Bozkurt Doyuran ise “Microsoft olarak, oyun dünyasına yatırım yapmaya ve oyuncu ekosistemini desteklemeye büyük önem veriyoruz. Vodafone, doğru oyuncu kitlesine ulaşabilmemiz açısından bizim için stratejik bir iş ortağı. Vodafone FreeZone da son derece dinamik ve hızlı büyüyen bir marka. PC GamePass ile aylık düşük bir ücret karşılığında abonelik imkanı vererek oyuncuları oyun satın alma yükünden kurtarıyoruz" şeklinde konuştu.

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En yeni oyunlar Xbox PC GamePass’ta

Microsoft'un aylık 29,99 TL’den başlayan üyelik ücretiyle 200’den fazla yüksek kalite PC oyununu oynamaya imkân veren platformu Xbox PC GamePass ile Forza, Flight Simulator, Halo, Sea of Thieves, Call of Duty gibi yüksek kaliteli oyunlar bilgisayarda ya da konsolda oynanabiliyor. Sürekli eklenen yeni oyunlarla zenginleşen platforma, Xbox Game Studios oyunları yayımlandıkları gün ekleniyor. Xbox PC GamePass, herkesin keyif alabileceği oyun deneyimleri oluşturarak dünya genelinde milyarlarca insanın hayatlarını daha eğlenceli bir hale getirmeyi hedefliyor.

TOBi her aşamada yardımcı oluyor

Vodafone FreeZone müşterileri, tüm adımları Vodafone Yanımda uygulamasında bulunan kişisel dijital asistan TOBi üzerinden yürüterek dakikalar içinde ücretsiz kampanya kodunu alabiliyor. TOBi, her aşamada müşterileri yönlendiriyor ve sonraki adımlara geçmesinde yardımcı oluyor. TOBi kampanya detaylarından bahsettikten sonra müşterilerin onayıyla 3 ay ücretsiz PC GamePass kodunu buradan alabiliyor ve hemen Microsoft hesabına tanımlayabiliyor. Müşteriler kodlarını hatırlamak istediğinde ise yine TOBi’den bu işlemi gerçekleştirebiliyor.

Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi için https://www.vodafone.com.tr/gaming/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Vodafone FreeZone'dan indirimli Xbox PC GamePass fırsatı