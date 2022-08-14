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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana dövizde hızlı bir yükseliş bulunuyor. Bu yükseliş de her sektörden her türlü ürüne zam olarak yansıdı ve yansımaya devam ediyor.

Steam'de Zamlara Başladı

Bildiğiniz üzere Steam uzun süredir oyunlara zam yapmıyor. Son bir yılda bazı oyunlarda ara ara zamlar gördük ancak son bir haftadır gördüklerimiz korkutucu diyebiliriz. Capcom oyunları, Elden Ring, Frostpunk ve bazı ücretsiz oyunların oyun içi ürünlerinde ciddi zamlar mevcut. Hatta zamların bazıları %838'e kadar çıkıyor.

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Steam bundan önce kuru kendisi sabit bir noktada tutuyordu ve gelişticilere Türkiye için bir fiyat tavsiyesinde bulunuyordu. Ancak TL'nin çok büyük bir hızla değer kaybetmesinin ardından fiyatlar neredeyse bedava seviyesine geldi. Büyük bir ihtimalle de Steam geliştiricileri uyardığı için anlık böyle bir zam gördük.

Oyunların bu zamlı hallerinin bile hala yerel fiyatlandırma sayesinde daha düşük olduğunu belirtelim. Bu zamlar büyük bir ihtimalle durmayacak ve hem diğer oyunlara hem de diğer platformlara yanısayacak.

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Steam'deki oyun fiyatlarına da zam gelmeye başladı