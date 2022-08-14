Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Steam'deki oyun fiyatlarına da zam gelmeye başladı

    Dövizdeki hızlı yükselişin ardından zam gelmeyen tek yer Steam'di ancak son bir haftadır Steam'deki oyunlkara da zam gelmeye başladı. Oyun almayı düşünenler hızlı davransa iyi olur.
    10

    Steam'deki oyun fiyatlarına da zam gelmeye başladı
    Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana dövizde hızlı bir yükseliş bulunuyor. Bu yükseliş de her sektörden her türlü ürüne zam olarak yansıdı ve yansımaya devam ediyor. 

    Steam'de Zamlara Başladı

    Bildiğiniz üzere Steam uzun süredir oyunlara zam yapmıyor. Son bir yılda bazı oyunlarda ara ara zamlar gördük ancak son bir haftadır gördüklerimiz korkutucu diyebiliriz. Capcom oyunları, Elden Ring, Frostpunk ve bazı ücretsiz oyunların oyun içi ürünlerinde ciddi zamlar mevcut. Hatta zamların bazıları %838'e kadar çıkıyor.

    Steam bundan önce kuru kendisi sabit bir noktada tutuyordu ve gelişticilere Türkiye için bir fiyat tavsiyesinde bulunuyordu. Ancak TL'nin çok büyük bir hızla değer kaybetmesinin ardından fiyatlar neredeyse bedava seviyesine geldi. Büyük bir ihtimalle de Steam geliştiricileri uyardığı için anlık böyle bir zam gördük. 

    Oyunların bu zamlı hallerinin bile hala yerel fiyatlandırma sayesinde daha düşük olduğunu belirtelim. Bu zamlar büyük bir ihtimalle durmayacak ve hem diğer oyunlara hem de diğer platformlara yanısayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Profil resmi
    Liquist 3 gün önce

    ecek acak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    231 Kişi Okuyor (16 Üye, 215 Misafir) 18 Masaüstü 213 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2108 kez okundu.
    18 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    steam, Türkiye Haberleri ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili110,1b
    Instagram Sayfası46,4b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız