Vodafone iPhone 4 tarifelerini açıkladı

Türk kullanıcıların iPhone 4 bekleyişi sona eriyor. Turkcell ve Vodafone tarafından Türk kullanıcılarla buluşacak olan iPhone 4'ün Vodafone tarafından hazırlanan tarifeleri belli oldu. 99 TL'den başlayan ödeme seçeneklerinde kullanıcılarla 18 ay süreli bir sözleşme imzalanıyor. Eğer 18 ay bitmeden tarifeden vazgeçilmek istenirse iPhone 4'ün gerçek bedelinin ödenmesi gerekiyor.

99TL ödemeli paket telefonu, iletişim aracından daha çok çoklu ortam oynatıcı olarak kullananmak isteyenleri hedefliyorken, 199TL ödemeli iPhone 4 32GB planında yurtdışı dahil her yöne 1500dk arama yapma şansı sunuluyor.

Hali hazırda Cep Avantaj ve İş Ortağım tariflerinden yararlananlar içinse farklı paketler hazırlanmış. Eğer Cep Avantaj veya İş Ortağım tarifelerinden birini kullanıyorsanız ek internet paketi üyeliğiyle iPhone 4 sahibi olabiliyorsunuz.

Vodafone'un konuyla ilgili basın bülteni ise şöyle:

iPHONE 4'E VODAFONE FARKIYLA

SAHİP OLUN!



Dünya mobil iletişim devi Vodafone, Türkiye'de merakla beklenen iPhone 4'ü, global gücünün getirdiği fark ve ayrıcalıklarla 24 Eylül'den itibaren satışa sundu. iPhone 4, tüm Türkiye genelinde Vodafone Cep Merkezleri'nden ön ödemesiz aylık 65 TL'den başlayan fiyatlarla ve ayrıcalıklı servislerle satın alınabiliyor.



23 Eylül 2010, İstanbul ' Vodafone, tüm zamanların en iyi cep telefonu olarak tanıtılan iPhone 4'ü, 24 Eylül'de kullanıcılarıyla buluşturdu. Vodafone, taşıdığı yeni özellikler sayesinde çoğu kişinin sabırsızlıkla beklediği iPhone 4'ü, çok uygun tarife ve hizmet seçenekleriyle müşterilerinin beğenisine sundu. Telefonlarını Vodafone Cep Merkezleri'nden aylık 65 TL'den başlayan fiyatlar ile alan iPhone 4 meraklıları, Vodafone'un sunduğu avantajlarla eşsiz bir iPhone 4 deneyimi yaşayacak.



Vodafone Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Gökhan Öğüt, "Teknoloji meraklıları uzun zamandan beri iPhone 4'ün Türkiye'ye gelmesini sabırsızlıkla bekliyorlardı. iPhone 4'ü mobil iletişim lideri Vodafone'un ayrıcalıklı hizmetleriyle tüketicilerimizle buluşturmak için çok önceden çalışmalarımıza başladık. Bugün, iPhone 4'ü, Vodafone farkıyla Türkiye'de kullanıcılarımızla buluşturmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin tek uluslararası operatörü olarak, global gücümüz, müşteri odaklı yaklaşımımız bizi diğer operatörlerden farklılaştıran en belirgin özelliklerimiz' dedi.



iPhone 4 ile gelen Vodafone Red ayrıcalıklar dünyası



Öğüt sözlerine şöyle devam etti: 'iPhone'larını Vodafone'dan alan abonelerimize özel fiyatlarla sunduğumuz tarife paketleri içinde yer alan 30 MB mobil internet kullanım haklarını yurtdışında da kullanabilmelerine olanak tanıyoruz. Yine müşterilerimize paketlere dahil dakikalarını yurtiçinin yanı sıra yurtdışında kullanma fırsatı sunuyoruz.



Herhangi bir iPhone 4 paketinden birini alan müşterilerimize sunduğumuz en önemli ayrıcalık ise Vodafone Red üyeliği. Müşteri odaklı yaklaşımımızın bir yansıması olan Vodafone Red dünyasında üyelerimize, kendilerine özel, hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunuyoruz. Vodafone Red üyelerilerimiz, kendilerine hizmet vermek üzere oluşturulan Özel Müşteri Hizmetleri ekibine 7 gün 24 saat anında ulaşabilecek. Vodafone Red Team adını verdiğimiz bu ekibimiz, müşterilerimizin bulunduğu yere gelerek iPhone'larıyla ile ilgili anında teknik hizmet ve destek verecekler.'



Vodafone Red'in üyelerine sağladığı diğer avantajlar arasında Red Back-Up Kişisel Asistanlık Hizmeti, İndirimli Havaalanı Servisi ve Türkiye ve dünyadaki birçok seçkin markaya ait ürün ve çok özel mekânlarda indirim avantajı yer alıyor.



Aylık 65 TL'den başlayan iPhone 4'e özel çok avantajlı Vodafone paketleri



Vodafone, müşterilerinin kullanım ihtiyaçlarına ve alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak iPhone'a özel olarak iki farklı teklif hazırladı. Bunlardan ilki bedava konuşma dakikaları, SMS/MMS ve sınırsız internet alternatifleri içeren Kontratlı Paketler diğeri ise ücretsiz mobil internet deneyimi sunan Kontratlı Mobil İnternet Paketleri .



Geniş tarife ve fiyat paketleri ile zenginleştirilen Kontratlı Paketlere göre; bir yandan yurtdışı ile sık telefon görüşmesi yapan, SMS gönderme alışkanlığı bulunan kullanıcılar iPhone 4'e aylık 149 TL'den başlayan fiyatlarla Vodafone farkı ile sahip olurken bir yandan da Vodafone Red dünyası ayrıcalıklarından yararlanacak.



Kontratlı Mobil İnternet paketlerinde ise mobil internet paketini alan ve Cep Avantaj ile İş Ortağım tarifelerini seçenler aylık 65 TL'den başlayan fiyatlarla iPhone 4 sahip olurken, yine Vodafone Red dünyası ayrıcalıklarına sahip olacak.