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Vodafone iPhone 4 tarifelerini açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
66b
1
852
Cep Telefonları
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Türk kullanıcıların iPhone 4 bekleyişi sona eriyor. Turkcell ve Vodafone tarafından Türk kullanıcılarla buluşacak olan iPhone 4'ün Vodafone tarafından hazırlanan tarifeleri belli oldu. 99 TL'den başlayan ödeme seçeneklerinde kullanıcılarla 18 ay süreli bir sözleşme imzalanıyor. Eğer 18 ay bitmeden tarifeden vazgeçilmek istenirse iPhone 4'ün gerçek bedelinin ödenmesi gerekiyor.

99TL ödemeli paket telefonu, iletişim aracından daha çok çoklu ortam oynatıcı olarak kullananmak isteyenleri hedefliyorken, 199TL ödemeli iPhone 4 32GB planında yurtdışı dahil her yöne 1500dk arama yapma şansı sunuluyor.

Vodafone iPhone 4 tarifelerini açıkladı
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Hali hazırda Cep Avantaj ve İş Ortağım tariflerinden yararlananlar içinse farklı paketler hazırlanmış. Eğer Cep Avantaj veya İş Ortağım tarifelerinden birini kullanıyorsanız ek internet paketi üyeliğiyle iPhone 4 sahibi olabiliyorsunuz.

Vodafone iPhone 4 tarifelerini açıkladı
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Vodafone'un konuyla ilgili basın bülteni ise şöyle:

iPHONE 4'E VODAFONE FARKIYLA

SAHİP OLUN!

Dünya mobil iletişim devi Vodafone, Türkiye'de merakla beklenen iPhone 4'ü, global gücünün getirdiği fark ve ayrıcalıklarla 24 Eylül'den itibaren satışa sundu. iPhone 4, tüm Türkiye genelinde Vodafone Cep Merkezleri'nden ön ödemesiz aylık 65 TL'den başlayan fiyatlarla ve ayrıcalıklı servislerle satın alınabiliyor.

23 Eylül 2010, İstanbul ' Vodafone, tüm zamanların en iyi cep telefonu olarak tanıtılan iPhone 4'ü, 24 Eylül'de kullanıcılarıyla buluşturdu. Vodafone, taşıdığı yeni özellikler sayesinde çoğu kişinin sabırsızlıkla beklediği iPhone 4'ü, çok uygun tarife ve hizmet seçenekleriyle müşterilerinin beğenisine sundu. Telefonlarını Vodafone Cep Merkezleri'nden aylık 65 TL'den başlayan fiyatlar ile alan iPhone 4 meraklıları, Vodafone'un sunduğu avantajlarla eşsiz bir iPhone 4 deneyimi yaşayacak.

Vodafone Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Gökhan Öğüt, "Teknoloji meraklıları uzun zamandan beri iPhone 4'ün Türkiye'ye gelmesini sabırsızlıkla bekliyorlardı. iPhone 4'ü mobil iletişim lideri Vodafone'un ayrıcalıklı hizmetleriyle tüketicilerimizle buluşturmak için çok önceden çalışmalarımıza başladık. Bugün, iPhone 4'ü, Vodafone farkıyla Türkiye'de kullanıcılarımızla buluşturmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin tek uluslararası operatörü olarak, global gücümüz, müşteri odaklı yaklaşımımız bizi diğer operatörlerden farklılaştıran en belirgin özelliklerimiz' dedi.

iPhone 4 ile gelen Vodafone Red ayrıcalıklar dünyası

Öğüt sözlerine şöyle devam etti: 'iPhone'larını Vodafone'dan alan abonelerimize özel fiyatlarla sunduğumuz tarife paketleri içinde yer alan 30 MB mobil internet kullanım haklarını yurtdışında da kullanabilmelerine olanak tanıyoruz. Yine müşterilerimize paketlere dahil dakikalarını yurtiçinin yanı sıra yurtdışında kullanma fırsatı sunuyoruz.

Herhangi bir iPhone 4 paketinden birini alan müşterilerimize sunduğumuz en önemli ayrıcalık ise Vodafone Red üyeliği. Müşteri odaklı yaklaşımımızın bir yansıması olan Vodafone Red dünyasında üyelerimize, kendilerine özel, hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunuyoruz. Vodafone Red üyelerilerimiz, kendilerine hizmet vermek üzere oluşturulan Özel Müşteri Hizmetleri ekibine 7 gün 24 saat anında ulaşabilecek. Vodafone Red Team adını verdiğimiz bu ekibimiz, müşterilerimizin bulunduğu yere gelerek iPhone'larıyla ile ilgili anında teknik hizmet ve destek verecekler.'

Vodafone Red'in üyelerine sağladığı diğer avantajlar arasında Red Back-Up Kişisel Asistanlık Hizmeti, İndirimli Havaalanı Servisi ve Türkiye ve dünyadaki birçok seçkin markaya ait ürün ve çok özel mekânlarda indirim avantajı yer alıyor.

Aylık 65 TL'den başlayan iPhone 4'e özel çok avantajlı Vodafone paketleri

Vodafone, müşterilerinin kullanım ihtiyaçlarına ve alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak iPhone'a özel olarak iki farklı teklif hazırladı. Bunlardan ilki bedava konuşma dakikaları, SMS/MMS ve sınırsız internet alternatifleri içeren Kontratlı Paketler diğeri ise ücretsiz mobil internet deneyimi sunan Kontratlı Mobil İnternet Paketleri.

Geniş tarife ve fiyat paketleri ile zenginleştirilen Kontratlı Paketlere göre; bir yandan yurtdışı ile sık telefon görüşmesi yapan, SMS gönderme alışkanlığı bulunan kullanıcılar iPhone 4'e aylık 149 TL'den başlayan fiyatlarla Vodafone farkı ile sahip olurken bir yandan da Vodafone Red dünyası ayrıcalıklarından yararlanacak.

Kontratlı Mobil İnternet paketlerinde ise mobil internet paketini alan ve Cep Avantaj ile İş Ortağım tarifelerini seçenler aylık 65 TL'den başlayan fiyatlarla iPhone 4 sahip olurken, yine Vodafone Red dünyası ayrıcalıklarına sahip olacak.


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DH Misafiri 7 yıl
ben aylık 7.99 veriyorum internete sınırsız iphone 3G 16 GB. var bende her yerden internete giriyorum
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arşivci_06 8 yıl
arkadaslar bu aralarda hic ip 4 alanlar var mi vodafone dan bende bu aralarda almayi dusunuyorum da hala stok sikintisi var mi? vodafone dan ip 4 alan bir arkadas bana yardim edebilir mi acaba.
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Ritmic 8 yıl
keşke konuyu hortlatmak yerine iphone 4 stok takibi konusuna baksaydın...
forum.donanimhaber.com/...

arşivci_06

arkadaslar bu aralarda hic ip 4 alanlar var mi vodafone dan bende bu aralarda almayi dusunuyorum da hala stok sikintisi var mi? vodafone dan ip 4 alan bir arkadas bana yardim edebilir mi acaba.

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karti 9 yıl
Vodafonedan iphone 4 bekliyorsaniz ne yazikki yilbasindan sonraya kaldiniz yeni parti cihazlar yilbasindan sonra gelecek saygilarimla
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar bırsey sorcam ıphone 4 de vadofonda oyle bı paket var cıyaz ıcın on odeme nedır
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BuZ-MaViSi 9 yıl
Merhaba arkadaslar.bir akrabam 6
ay once vodafone gecti.kendisine
30 liraya 300+300 dk bir tarife
verilmis.300 dk numara tasidigi
icin yilbasinda bitecek.ben
iphoneyi bu hat uzerinden cepnet
(65)+cepavantaj(35)=100 tl
paketiyle alacagim.birkac sorum
olacak.
1- Verilen internet paketini
sinirsiz laptopta kullanilabilirmi?
2- iphoneyi aldigimda gelecek ilk
fatura ne kadar olur.su an 30 tl lik
paket ucreti geliyor.+100 lira
buna mi eklenir.yada iphone
paketi sonraki donemde mi baslar.
3- 65+35+1(lira tesis verg.)=101
her ay bana gelecek fatura bu mu
olur.artisi varmi?
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karti 9 yıl
1-Kullabilirsiniz ttnet e son
ben 10 gb a yaklastım 99 luk pakete üyüyim 3g hızıda düsmedi cok memnunum
2-Eger hesap kesim tarihinde alırsanız 30 tllik faturayı ödemezsiniz ancak önce alırsanız ödersiniz
3-Aynen öyle eger paketteki konusma limitini asmazsanız 101 TL faturanız gelir
BuZ-MaViSi

Merhaba arkadaslar.bir akrabam 6
ay once vodafone gecti.kendisine
30 liraya 300+300 dk bir tarife
verilmis.300 dk numara tasidigi
icin yilbasinda bitecek.ben
iphoneyi bu hat uzerinden cepnet
(65)+cepavantaj(35)=100 tl
paketiyle alacagim.birkac sorum
olacak.
1- Verilen internet paketini
sinirsiz laptopta kullanilabilirmi?
2- iphoneyi aldigimda gelecek ilk
fatura ne kadar olur.su an 30 tl lik
paket ucreti geliyor.+100 lira
buna mi eklenir.yada iphone
paketi sonraki donemde mi baslar.
3- 65+35+1(lira tesis verg.)=101
her ay bana gelecek fatura bu mu
olur.artisi varmi?
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sas34 9 yıl
10 tane söyleseydin belki saatini sôylerlerdi :)
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Ahmet© 9 yıl

sas34
10 tane söyleseydin belki saatini sôylerlerdi :)

bence 10 tane deseydi adam işi bırakırdı
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karti 9 yıl
millet ümidi kesti iphone 4 ten :D son duyumlarım yılbasına dogru gelecegi yonunde
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Yusuf Miroğlu 9 yıl
ne yaptın sende kardeş yılbaşı falan kasımda cihaz tr de.. kasım başı olur en fazla kasım ortası....

karti

millet ümidi kesti iphone 4 ten :D son duyumlarım yılbasına dogru gelecegi yonunde

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nc39 9 yıl
Samsung d900i ile bh paketi kullanabilirmiyiz
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Mstt.2010 9 yıl
Bİraz önce bir arkadaşımla görüştüm Vodo Bayisi sahibi bir arkadaşımla konuştum talebin yoğunluğuna karşı genel merkezden verilen net bir cvp yokmuş kimi yarın gelecek diyormuş kimi ay sonunu geçer diyormuş şaştım kaldım memleket manzarasına bakın traji komix bir olay oldu bu

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karti 9 yıl
99 luk paketle kampanyaya katıldım 8 gb internet kullanımım oldu nerdeyse fakat hala 3g hızındayım hızda bir düsme olmadı. Yakındaki bir cep shop a gittim onlarda duruma cok sasırdı.Müsteri hizmetlerini aradım ekstra bir ücret olusmus mu diye oyle bir durumda soz konusu deil.Benimle aynı durumda olan arkadaslar var mı acaba merak ediyorum
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sfr+10 9 yıl

karti
99 luk paketle kampanyaya katıldım 8 gb internet kullanımım oldu nerdeyse fakat hala 3g hızındayım hızda bir düsme olmadı. Yakındaki bir cep shop a gittim onlarda duruma cok sasırdı.Müsteri hizmetlerini aradım ekstra bir ücret olusmus mu diye oyle bir durumda soz konusu deil.Benimle aynı durumda olan arkadaslar var mı acaba merak ediyorum

Hocam aylık faturanız tam olarak ne kadar
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karti 9 yıl
bende zaten denizlide bulamadıgım için aydına gitmiştim arabayla 40 dk yoldu benim için ama bazı arkadaslar konuyu abartmıslar sacma sapan yerlere cekmişler. Bu yorumları yazmadan once onları soru sormaya davet ediyorum nerden nereye gittin gibisinden.Sanırım arkadaslar pek forum kullanmayı ve soru sormayı bilmiyorlar ben onların cahilliklerine veriyorum konuyuda daha fazla uzatmamalarını rica ediyorum.
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