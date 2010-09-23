Vodafone iPhone 4 tarifelerini açıkladı

Türk kullanıcıların iPhone 4 bekleyişi sona eriyor. Turkcell ve Vodafone tarafından Türk kullanıcılarla buluşacak olan iPhone 4'ün Vodafone tarafından hazırlanan tarifeleri belli oldu. 99 TL'den başlayan ödeme seçeneklerinde kullanıcılarla 18 ay süreli bir sözleşme imzalanıyor. Eğer 18 ay bitmeden tarifeden vazgeçilmek istenirse iPhone 4'ün gerçek bedelinin ödenmesi gerekiyor.
99TL ödemeli paket telefonu, iletişim aracından daha çok çoklu ortam oynatıcı olarak kullananmak isteyenleri hedefliyorken, 199TL ödemeli iPhone 4 32GB planında yurtdışı dahil her yöne 1500dk arama yapma şansı sunuluyor.
Hali hazırda Cep Avantaj ve İş Ortağım tariflerinden yararlananlar içinse farklı paketler hazırlanmış. Eğer Cep Avantaj veya İş Ortağım tarifelerinden birini kullanıyorsanız ek internet paketi üyeliğiyle iPhone 4 sahibi olabiliyorsunuz.
Vodafone'un konuyla ilgili basın bülteni ise şöyle:
iPHONE 4'E VODAFONE FARKIYLA
SAHİP OLUN!
Dünya mobil iletişim
devi Vodafone, Türkiye'de merakla beklenen iPhone 4'ü, global
gücünün getirdiği fark ve ayrıcalıklarla 24 Eylül'den itibaren
satışa sundu. iPhone 4, tüm Türkiye genelinde
Vodafone Cep Merkezleri'nden ön
ödemesiz aylık 65 TL'den başlayan
fiyatlarla ve ayrıcalıklı servislerle
satın alınabiliyor.
23 Eylül 2010,
İstanbul ' Vodafone, tüm zamanların en iyi cep telefonu olarak
tanıtılan iPhone 4'ü, 24 Eylül'de kullanıcılarıyla buluşturdu.
Vodafone, taşıdığı yeni özellikler sayesinde çoğu kişinin sabırsızlıkla
beklediği iPhone 4'ü, çok uygun tarife ve hizmet seçenekleriyle
müşterilerinin beğenisine sundu. Telefonlarını Vodafone Cep Merkezleri'nden
aylık 65 TL'den başlayan fiyatlar ile alan iPhone 4 meraklıları,
Vodafone'un sunduğu avantajlarla eşsiz bir iPhone 4 deneyimi yaşayacak.
Vodafone Türkiye
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
ve İcra Kurulu Üyesi Gökhan Öğüt, "Teknoloji meraklıları
uzun zamandan beri iPhone 4'ün Türkiye'ye gelmesini sabırsızlıkla
bekliyorlardı. iPhone 4'ü mobil iletişim lideri Vodafone'un ayrıcalıklı
hizmetleriyle tüketicilerimizle buluşturmak için çok önceden çalışmalarımıza
başladık. Bugün, iPhone 4'ü, Vodafone farkıyla Türkiye'de
kullanıcılarımızla buluşturmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Türkiye'nin tek uluslararası operatörü olarak, global gücümüz,
müşteri odaklı yaklaşımımız bizi diğer operatörlerden farklılaştıran
en belirgin özelliklerimiz' dedi.
iPhone 4
ile gelen Vodafone Red ayrıcalıklar dünyası
Öğüt
sözlerine şöyle devam etti: 'iPhone'larını Vodafone'dan alan
abonelerimize özel fiyatlarla sunduğumuz tarife paketleri içinde
yer alan 30 MB mobil internet kullanım haklarını yurtdışında da
kullanabilmelerine olanak tanıyoruz. Yine müşterilerimize paketlere
dahil dakikalarını yurtiçinin yanı sıra yurtdışında kullanma
fırsatı sunuyoruz.
Herhangi bir iPhone
4 paketinden birini alan müşterilerimize sunduğumuz en önemli ayrıcalık
ise Vodafone Red üyeliği. Müşteri odaklı yaklaşımımızın
bir yansıması olan Vodafone Red dünyasında üyelerimize, kendilerine
özel, hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunuyoruz. Vodafone
Red üyelerilerimiz, kendilerine hizmet vermek üzere oluşturulan
Özel Müşteri Hizmetleri ekibine 7 gün 24 saat anında ulaşabilecek.
Vodafone Red Team adını verdiğimiz bu ekibimiz, müşterilerimizin
bulunduğu yere gelerek iPhone'larıyla ile ilgili anında teknik
hizmet ve destek verecekler.'
Vodafone Red'in üyelerine
sağladığı diğer avantajlar arasında Red Back-Up Kişisel Asistanlık
Hizmeti, İndirimli Havaalanı Servisi ve Türkiye ve dünyadaki
birçok seçkin markaya ait ürün ve çok
özel mekânlarda indirim avantajı yer alıyor.
Aylık 65 TL'den
başlayan iPhone 4'e özel çok avantajlı
Vodafone paketleri
Vodafone, müşterilerinin
kullanım ihtiyaçlarına ve alışkanlıklarını göz önünde
bulundurarak iPhone'a özel olarak iki farklı teklif hazırladı.
Bunlardan ilki bedava konuşma dakikaları, SMS/MMS ve sınırsız internet
alternatifleri içeren Kontratlı
Paketler diğeri ise ücretsiz mobil internet deneyimi sunan
Kontratlı Mobil İnternet Paketleri.
Geniş tarife
ve fiyat paketleri ile zenginleştirilen Kontratlı
Paketlere göre; bir yandan yurtdışı ile sık telefon görüşmesi
yapan, SMS gönderme alışkanlığı bulunan kullanıcılar iPhone
4'e aylık 149 TL'den başlayan fiyatlarla Vodafone farkı ile sahip
olurken bir yandan da Vodafone Red dünyası ayrıcalıklarından yararlanacak.
Kontratlı Mobil İnternet paketlerinde ise mobil internet paketini alan ve Cep Avantaj ile İş Ortağım tarifelerini seçenler aylık 65 TL'den başlayan fiyatlarla iPhone 4 sahip olurken, yine Vodafone Red dünyası ayrıcalıklarına sahip olacak.
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forum.donanimhaber.com/...
ay once vodafone gecti.kendisine
30 liraya 300+300 dk bir tarife
verilmis.300 dk numara tasidigi
icin yilbasinda bitecek.ben
iphoneyi bu hat uzerinden cepnet
(65)+cepavantaj(35)=100 tl
paketiyle alacagim.birkac sorum
olacak.
1- Verilen internet paketini
sinirsiz laptopta kullanilabilirmi?
2- iphoneyi aldigimda gelecek ilk
fatura ne kadar olur.su an 30 tl lik
paket ucreti geliyor.+100 lira
buna mi eklenir.yada iphone
paketi sonraki donemde mi baslar.
3- 65+35+1(lira tesis verg.)=101
her ay bana gelecek fatura bu mu
olur.artisi varmi?
2-Eger hesap kesim tarihinde alırsanız 30 tllik faturayı ödemezsiniz ancak önce alırsanız ödersiniz
3-Aynen öyle eger paketteki konusma limitini asmazsanız 101 TL faturanız gelir
bence 10 tane deseydi adam işi bırakırdı
Hocam aylık faturanız tam olarak ne kadar
İlginize TESEKKÜRLER