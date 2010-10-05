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Vodafone UK, HTC Desire HD'yi ön sipariş listesine koydu

Vodafone UK, HTC Desire HD'yi ön sipariş listesine koydu.
8 yıl
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Vodafone UK, HTC Desire HD'yi ön sipariş listesine koydu
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Vodafone UK, HTC'nin Android işletim sistemli yeni telefonu Desire HD'yi ön siparişli satış listesine koydu. HTC'nin 4.3 inç ekranlı Android 2.2 işletim sistemine sahip telefonu HTC Desire, 14 Ekim tarihinden itibaren 35£'luk 2 yıllık sözleşme ile satışa sunulacak. İngiltere'den sözleşmesiz ve SIM kilitsiz olan HTC Desire HD'nin Ekim ayı sonlarına doğru satışa sunulması beklenirken Vodafone UK tarafından henüz satış fiyatı belirtilmedi.

Vodafone UK, HTC Desire HD'yi ön sipariş listesine koydu
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Vodafone UK, HTC Desire HD'yi ön sipariş listesine koydu
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DH Misafiri 8 yıl
Vallahi arkadaşlar, bayramda hala Türkiye'ye gelmemişse yurtdışından bulup almayı planlıyorum. Yurtdışında uzatılmış garanti ile birlikte satılıyor mu, bileniniz var mıdır?
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Batuist 8 yıl
HD2nin adroidlisi...
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eozen81 8 yıl
@gduman,

Artık Amazon'daki linke bakarsan 25 Ekim yazıyor, dediğim doğru çıktı :)
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eozen81 8 yıl
Burada da belirttim unlock versiyonu satisi ekim sonuna ertelenmis

mobile.donanimhaber.com/...
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gduman 8 yıl
ay sonuna ertelenme olayı pek inandırı değil yalnız.. İngiltere'nin en büyük dagıtım agına sahip amazon halen sipariş alıyor ve 11 ekimde satılacagını soyluyor.

amazon.co.uk/...
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Brainy 8 yıl
HTC Desireyi Bu Telefon İçin Sattim.İnş. Ekim Sonu Gibi Çıkar.
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