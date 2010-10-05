Vodafone UK, HTC Desire HD'yi ön sipariş listesine koydu.

Vodafone UK, HTC'nin Android işletim sistemli yeni telefonu Desire HD'yi ön siparişli satış listesine koydu. HTC'nin 4.3 inç ekranlı Android 2.2 işletim sistemine sahip telefonu HTC Desire, 14 Ekim tarihinden itibaren 35£'luk 2 yıllık sözleşme ile satışa sunulacak. İngiltere'den sözleşmesiz ve SIM kilitsiz olan HTC Desire HD'nin Ekim ayı sonlarına doğru satışa sunulması beklenirken Vodafone UK tarafından henüz satış fiyatı belirtilmedi.

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