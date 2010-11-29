Vodafone UK, HTC Desire Z ve Nokia C7'yi satışa sundu

İngiltere'nin önde gelen operatörlerinden Vodafone UK, HTC ve Nokia'nın en yeni modelleri olan Desire Z ve C7'yi satışa sundu.

HTC'nin Android işletim sistemli QWERTY klavyeli telefonu olan Desire Z, Vodafone UK tarafından aylık 54$'dan 2 yıllık sözleşme ile ücretsiz olarak satışa sunuldu.

Vodafone UK tarafından kullanıcıların beğenisine sunulan bir diğer telefon olan Nokia C7,Symbian ^3 işletim sistemine, 3.5 inç boyutunda 640 x 360 çözünürlük sunan AMOLED ekrana, 256 MB RAM'e, 8 GB dahili hafızaya, 25 kare-saniye oranında 720p çözünürlükte video çekebilen 8 MP kameraya sahip. Vodafone, Nokia C7'yi aylık 38$'dan 2 yıllık sözleşme ile ücretsiz olarak satışa sundu.