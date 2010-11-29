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Vodafone UK, HTC Desire Z ve Nokia C7'yi satışa sundu

İngiltere'deki GSM operatörlerinden Vodafone UK, HTC'nin QWERTY klavyeli yeni telefonu HTC Desire ve Nokia C7'yi sözleşmeli olarak satışa sundu.
8 yıl
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Vodafone UK, HTC Desire Z ve Nokia C7'yi satışa sundu
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İngiltere'nin önde gelen operatörlerinden Vodafone UK, HTC ve Nokia'nın en yeni modelleri olan Desire Z ve C7'yi satışa sundu.

HTC'nin Android işletim sistemli QWERTY klavyeli telefonu olan Desire Z, Vodafone UK tarafından aylık 54$'dan 2 yıllık sözleşme ile ücretsiz olarak satışa sunuldu.

Vodafone UK tarafından kullanıcıların beğenisine sunulan bir diğer telefon olan Nokia C7,Symbian ^3 işletim sistemine, 3.5 inç boyutunda 640 x 360 çözünürlük sunan AMOLED ekrana, 256 MB RAM'e, 8 GB dahili hafızaya, 25 kare-saniye oranında 720p çözünürlükte video çekebilen 8 MP kameraya sahip. Vodafone, Nokia C7'yi aylık 38$'dan 2 yıllık sözleşme ile ücretsiz olarak satışa sundu.

Vodafone UK, HTC Desire Z ve Nokia C7'yi satışa sundu
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Batuist 8 yıl
HTC çok şık duruyor.. ama iki sene sürekli para ödemek adamı bayar...
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serintuna 8 yıl
türkiyedede varki bu cihazlar satışta.........................
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LesEnfantsTerribles 8 yıl
Haber içeriğinde gerekli düzeltme yapıldı...
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lapya 8 yıl
bizde de gecen senenin urununu cikarirlar, anlamak zor...
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..Knight.. 8 yıl
Nokia C7'nin RAM'i 256 MB olacak.
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