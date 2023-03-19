Volkswagen, 2026 yılına kadar 10 yeni elektrikli araç piyasaya sürecek

Alman marka kısa bir süre önce Polo hatchback'in yerini alacak elektrikli ID.2all modelinin ön gösterimini yapmıştı. Marka aynı zamanda model yelpazesini elektrikli hale getirme planlarını da açıklığa kavuşturdu.
En ucuz elektrikli ID.1 olacak
Markanın diğer yeni ürünleri kompakt bir elektrikli crossover ve model serisindeki en ucuz elektrikli otomobil olacağı söylenen ID.1 olacak. Bu otomobilin 20.000 euro'nun altında bir fiyatla tüketicilere sunulması hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)