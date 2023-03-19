Volkswagen, 2026 yılına kadar 10 yeni elektrikli araç piyasaya sürecek

Tam Boyutta Gör Volkswagen, 2026 yılına kadar 10 yeni model çıkararak ID elektrikli araç ailesini önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor. Şirket bu konudaki açıklamasını kendi resmi web sitesi aracılığıyla duyurdu.

Uçan otomobilin test videosu sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri 5 sa. önce eklendi

Alman marka kısa bir süre önce Polo hatchback'in yerini alacak elektrikli ID.2all modelinin ön gösterimini yapmıştı. Marka aynı zamanda model yelpazesini elektrikli hale getirme planlarını da açıklığa kavuşturdu.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, 2026 yılına kadar farklı segmentlerde boy gösterecek toplam 10 yeni tamamen elektrikli model piyasaya sürmek istiyor. Yeni ID.3 zaten tanıtıldı. Uzun aks mesafesine sahip ID.Buzz ve büyük ID.7 sedan yolda.

En ucuz elektrikli ID.1 olacak

Markanın diğer yeni ürünleri kompakt bir elektrikli crossover ve model serisindeki en ucuz elektrikli otomobil olacağı söylenen ID.1 olacak. Bu otomobilin 20.000 euro'nun altında bir fiyatla tüketicilere sunulması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen ID.1, Polo ile hemen hemen aynı boyutlarda olacak. Elektrikli otomobilin 57 kWh'lik bir batarya ile donatılacağı ve tek şarjla yaklaşık 402 km menzil sunacağı söyleniyor. Bu modelin üretim versiyonu 2027'ye yakın bir tarihte gelecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen, 2026 yılına kadar 10 yeni elektrikli araç çıkaracak