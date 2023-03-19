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    Volkswagen, 2026 yılına kadar 10 yeni elektrikli araç piyasaya sürecek

    Alman otomobil devi Volkswagen, 2026 yılına kadar 10 yeni elektrikli model çıkaracağını resmen açıkladı. Şirketin planları arasında 20.000 euro'nun altında sunulacak uygun fiyatlı bir araç da var.
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    Volkswagen, 2026 yılına kadar 10 yeni elektrikli araç çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, 2026 yılına kadar 10 yeni model çıkararak ID elektrikli araç ailesini önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor. Şirket bu konudaki açıklamasını kendi resmi web sitesi aracılığıyla duyurdu.

    Alman marka kısa bir süre önce Polo hatchback'in yerini alacak elektrikli ID.2all modelinin ön gösterimini yapmıştı. Marka aynı zamanda model yelpazesini elektrikli hale getirme planlarını da açıklığa kavuşturdu.

    Volkswagen, 2026 yılına kadar 10 yeni elektrikli araç çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, 2026 yılına kadar farklı segmentlerde boy gösterecek toplam 10 yeni tamamen elektrikli model piyasaya sürmek istiyor. Yeni ID.3 zaten tanıtıldı. Uzun aks mesafesine sahip ID.Buzz ve büyük ID.7 sedan yolda.

    En ucuz elektrikli ID.1 olacak

    Markanın diğer yeni ürünleri kompakt bir elektrikli crossover ve model serisindeki en ucuz elektrikli otomobil olacağı söylenen ID.1 olacak. Bu otomobilin 20.000 euro'nun altında bir fiyatla tüketicilere sunulması hedefleniyor.

    Volkswagen, 2026 yılına kadar 10 yeni elektrikli araç çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Volkswagen ID.1, Polo ile hemen hemen aynı boyutlarda olacak. Elektrikli otomobilin 57 kWh'lik bir batarya ile donatılacağı ve tek şarjla yaklaşık 402 km menzil sunacağı söyleniyor. Bu modelin üretim versiyonu 2027'ye yakın bir tarihte gelecek.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 6 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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