Uçan otomobilin test videosu sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri

Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli araç üreticisi XPeng, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı uçan otomobili test etti. Aracın gövdesine monte edilmiş dört pervane aracı havaya kaldırıyor. Kalkış işlemi yaklaşık bir dakika sürüyor ve XPeng uçuş sırasında çok gürültülü.

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Kalkıştan önce pervanelerin oldukça uzun bir süre hızlanması dikkat çekici ve pervanelerin istenilen hızda dönmesi yaklaşık bir dakika sürüyor. Ayrıca yayınlanan videoda uçan otomobilin dikey kalkış ve havada dengede durma sorunları olduğu görülmekte. Testin bir parçası olarak aracın havada sabitlenmeye çalışıldığı, ancak otomobil yalpaladığı ise bir başka detay olarak göze çarpıyor.

Üzerinde daha çok çalışılması gerekiyor

Öte yandan videoda, havalanmanın ardından otomobilin hafifçe ileri doğru uçtuğu ve ters yöne dönmeden orijinal konumuna geri dönerek oldukça beceriksiz bir şekilde yere indiği görülmekte. XPeng'in uçan otomobilinin dört tekerleği ve geleneksel bir gövdesi var. Ancak pervaneli kurulum çok yer kaplıyor ve genişlik olarak XPeng'in boyutlarını en az üç kat artırıyor.

XPeng uçan otomobil, otoyollardaki yükü azaltma ve mega şehirlerin gürültü kirliliğini azaltma hedefiyle geliştirilmeye başlandı. Ancak sızan videonun gösterdiği üzere prototip şu anda bu görevle pek de iyi başa çıkamıyor ve uzmanlara göre uçan otomobil üzerinde daha çok çalışılması gerekiyor. XPeng'in hibrit aracının tüketici pazarına ne zaman çıkacağına dair ise bir haber yok.

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