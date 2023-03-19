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    Uçan otomobilin test videosu sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri

    Çin merkezli otomotiv şirketi XPeng'in halka açık yollarda seyahat etmek için tasarladığı helikopter gibi uçabilen hibrit aracın test videosu ortaya çıktı.      
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    Uçan otomobilin test videosu sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticisi XPeng, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı uçan otomobili test etti. Aracın gövdesine monte edilmiş dört pervane aracı havaya kaldırıyor. Kalkış işlemi yaklaşık bir dakika sürüyor ve XPeng uçuş sırasında çok gürültülü.

    Kalkıştan önce pervanelerin oldukça uzun bir süre hızlanması dikkat çekici ve pervanelerin istenilen hızda dönmesi yaklaşık bir dakika sürüyor. Ayrıca yayınlanan videoda uçan otomobilin dikey kalkış ve havada dengede durma sorunları olduğu görülmekte. Testin bir parçası olarak aracın havada sabitlenmeye çalışıldığı, ancak otomobil yalpaladığı ise bir başka detay olarak göze çarpıyor.

    Üzerinde daha çok çalışılması gerekiyor

    Öte yandan videoda, havalanmanın ardından otomobilin hafifçe ileri doğru uçtuğu ve ters yöne dönmeden orijinal konumuna geri dönerek oldukça beceriksiz bir şekilde yere indiği görülmekte. XPeng'in uçan otomobilinin dört tekerleği ve geleneksel bir gövdesi var. Ancak pervaneli kurulum çok yer kaplıyor ve genişlik olarak XPeng'in boyutlarını en az üç kat artırıyor.

    XPeng uçan otomobil, otoyollardaki yükü azaltma ve mega şehirlerin gürültü kirliliğini azaltma hedefiyle geliştirilmeye başlandı. Ancak sızan videonun gösterdiği üzere prototip şu anda bu görevle pek de iyi başa çıkamıyor ve uzmanlara göre uçan otomobil üzerinde daha çok çalışılması gerekiyor. XPeng'in hibrit aracının tüketici pazarına ne zaman çıkacağına dair ise bir haber yok.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 2 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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