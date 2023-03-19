Uçan otomobilin test videosu sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri

Kalkıştan önce pervanelerin oldukça uzun bir süre hızlanması dikkat çekici ve pervanelerin istenilen hızda dönmesi yaklaşık bir dakika sürüyor. Ayrıca yayınlanan videoda uçan otomobilin dikey kalkış ve havada dengede durma sorunları olduğu görülmekte. Testin bir parçası olarak aracın havada sabitlenmeye çalışıldığı, ancak otomobil yalpaladığı ise bir başka detay olarak göze çarpıyor.
Üzerinde daha çok çalışılması gerekiyor
Öte yandan videoda, havalanmanın ardından otomobilin hafifçe ileri doğru uçtuğu ve ters yöne dönmeden orijinal konumuna geri dönerek oldukça beceriksiz bir şekilde yere indiği görülmekte. XPeng'in uçan otomobilinin dört tekerleği ve geleneksel bir gövdesi var. Ancak pervaneli kurulum çok yer kaplıyor ve genişlik olarak XPeng'in boyutlarını en az üç kat artırıyor.
XPeng uçan otomobil, otoyollardaki yükü azaltma ve mega şehirlerin gürültü kirliliğini azaltma hedefiyle geliştirilmeye başlandı. Ancak sızan videonun gösterdiği üzere prototip şu anda bu görevle pek de iyi başa çıkamıyor ve uzmanlara göre uçan otomobil üzerinde daha çok çalışılması gerekiyor. XPeng'in hibrit aracının tüketici pazarına ne zaman çıkacağına dair ise bir haber yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)