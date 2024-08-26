Volkswagen, batarya üretim hedeflerini küçülttü

Alman Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine konuşan Volkswagen CTO'su Thomas Schmall, Avrupa ve Amerika'da planlanan batarya üretim tesislerin ölçeklerinin küçüleceğini açıkladı. Schmall, "Hedefimiz gerçekçi, ancak taşa kazınmış değil. Pil hücresi fabrikaları inşa etmek kendi başına bir amaç değil. Fabrikaların genişlemesi elektrikli otomobiller için pazarın nasıl geliştiğine bağlı olacak." sözlerini sarfetti.
240 GWh'ten 170 GWh'e düşüldü
Volkswagen 2021'de, 2030 yılına kadar 240 GWh'lik pil kapasitesi oluşturmak istediğini ve bunun 200 GWh'nin pil yan kuruluşu PowerCo tarafından inşa edileceğini söylemişti. Şirket, 2030'a kadar Avrupa'da 6 fabrika inşa etmeyi planlıyordu. Ancak Volkswagen şuan için 3 batarya tesisi inşa ediyor. Bu tesislerden ikisi Avrupa'da, biri Kuzey Amerika'da bulunuyor. İspanya'nın Valencia şehri, Almanya'nın Salzgitter şehir ve Kanada'nın Ontario eyaletindeki üç tesis toplamda 170 GWh kapasiteye sahip olacak.
Almanya'nın Salzgitter kentindeki ilk tesis önümüzdeki yıl üretime başlayacak. İspanya'daki tesisin ise 2026'da hizmete girmesi planlanıyor. Ontario tesisinin inşası ise yeni başlamış durumda. Schmall, İspanya ve Kanada'daki tesislerin genişletilebileceğini ancak şirketin henüz bir karara varmadığını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.