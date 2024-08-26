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    Volkswagen, batarya üretim hedeflerini küçülttü

    Elektrikli otomobillere olan talebin azalması, üreticilerin planlarında değişikliğe gitmesine sebebiyet veriyor. Son olarak Volkswagen, batarya üretim hedeflerini revize ettiğini açıkladı.
    Volkswagen, batarya üretim hedeflerini küçülttü Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillere olan talebin azalması, üreticilerin planlarında değişikliğe gitmesine sebebiyet veriyor. Daha önce Mercedes planlarında değişikliğe gitmiş ve 2030 yılına kadar sadece elektrikli araç satma planından vazgeçmişti. Son olarak Volkswagen, batarya üretim hedeflerini revize ettiğini açıkladı.

    Alman Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine konuşan Volkswagen CTO'su Thomas Schmall, Avrupa ve Amerika'da planlanan batarya üretim tesislerin ölçeklerinin küçüleceğini açıkladı. Schmall, "Hedefimiz gerçekçi, ancak taşa kazınmış değil. Pil hücresi fabrikaları inşa etmek kendi başına bir amaç değil. Fabrikaların genişlemesi elektrikli otomobiller için pazarın nasıl geliştiğine bağlı olacak." sözlerini sarfetti.

    240 GWh'ten 170 GWh'e düşüldü

    Volkswagen 2021'de, 2030 yılına kadar 240 GWh'lik pil kapasitesi oluşturmak istediğini ve bunun 200 GWh'nin pil yan kuruluşu PowerCo tarafından inşa edileceğini söylemişti. Şirket, 2030'a kadar Avrupa'da 6 fabrika inşa etmeyi planlıyordu. Ancak Volkswagen şuan için 3 batarya tesisi inşa ediyor. Bu tesislerden ikisi Avrupa'da, biri Kuzey Amerika'da bulunuyor. İspanya'nın Valencia şehri, Almanya'nın Salzgitter şehir ve Kanada'nın Ontario eyaletindeki üç tesis toplamda 170 GWh kapasiteye sahip olacak.

    Almanya'nın Salzgitter kentindeki ilk tesis önümüzdeki yıl üretime başlayacak. İspanya'daki tesisin ise 2026'da hizmete girmesi planlanıyor. Ontario tesisinin inşası ise yeni başlamış durumda. Schmall, İspanya ve Kanada'daki tesislerin genişletilebileceğini ancak şirketin henüz bir karara varmadığını belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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