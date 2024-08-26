Volkswagen, batarya üretim hedeflerini küçülttü

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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillere olan talebin azalması, üreticilerin planlarında değişikliğe gitmesine sebebiyet veriyor. Daha önce Mercedes planlarında değişikliğe gitmiş ve 2030 yılına kadar sadece elektrikli araç satma planından vazgeçmişti. Son olarak Volkswagen, batarya üretim hedeflerini revize ettiğini açıkladı.

Alman Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine konuşan Volkswagen CTO'su Thomas Schmall, Avrupa ve Amerika'da planlanan batarya üretim tesislerin ölçeklerinin küçüleceğini açıkladı. Schmall, "Hedefimiz gerçekçi, ancak taşa kazınmış değil. Pil hücresi fabrikaları inşa etmek kendi başına bir amaç değil. Fabrikaların genişlemesi elektrikli otomobiller için pazarın nasıl geliştiğine bağlı olacak." sözlerini sarfetti.

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240 GWh'ten 170 GWh'e düşüldü

Volkswagen 2021'de, 2030 yılına kadar 240 GWh'lik pil kapasitesi oluşturmak istediğini ve bunun 200 GWh'nin pil yan kuruluşu PowerCo tarafından inşa edileceğini söylemişti. Şirket, 2030'a kadar Avrupa'da 6 fabrika inşa etmeyi planlıyordu. Ancak Volkswagen şuan için 3 batarya tesisi inşa ediyor. Bu tesislerden ikisi Avrupa'da, biri Kuzey Amerika'da bulunuyor. İspanya'nın Valencia şehri, Almanya'nın Salzgitter şehir ve Kanada'nın Ontario eyaletindeki üç tesis toplamda 170 GWh kapasiteye sahip olacak.

Almanya'nın Salzgitter kentindeki ilk tesis önümüzdeki yıl üretime başlayacak. İspanya'daki tesisin ise 2026'da hizmete girmesi planlanıyor. Ontario tesisinin inşası ise yeni başlamış durumda. Schmall, İspanya ve Kanada'daki tesislerin genişletilebileceğini ancak şirketin henüz bir karara varmadığını belirtti.

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