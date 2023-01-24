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    Norveç'te elektrikli araçların feribotlara girişine yönelik bir yasak geldi

    Elektrikli otomobillerden bahsedilince akla gelen ilk ülke olan Norveç'te elektrikli araçların feribotlara girişine yönelik bir yasak geldi. İşte alınan kararın nedeni.
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    Norveçliler elektrikli araçların feribotlara girişini yasakladı Tam Boyutta Gör
    Norveç her zaman için elektrikli ulaşım gelişiminde ön saflarda yer almıştır. İskandinav ülkesi, Avrupa'da elektrikli otomobil satan ilk ülkelerden biri olurken aynı zamanda araç sahiplerine önemli ayrıcalıklar tanıdı. Şimdi ise elektrikli otomobiller ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya.

    Norveçli feribot şirketi Havila Kystruten, gemilerine elektrikli araçların girişini yasakladı. Ayrıca, hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçlar da yasak kapsamına giriyor. Şirketin ağırlıklı olarak turistlere yönelik bir kıyı gezisi feribot hattı işlettiğini hatırlatalım.

    Yasağın nedeni lityum-iyon pillerin yangın tehlikesinin artması ve alevleri hızlı bir şekilde söndürmenin mümkün olmaması. Bildiğiniz üzere elektrikli araçların bataryaları alev aldığında söndürmek son derece zor oluyor. Bardağı taşıran son damla geçen yıl yaşanan bir kaza oldu.

    Norveçliler elektrikli araçların feribotlara girişini yasakladı Tam Boyutta Gör

    Felicity Ace yangını bardağı taşırdı

    Geçen yıl Avrupa'dan Amerika'ya Volkswagen, Porsche ve Audi marka elektrikli otomobillerin yanı sıra lüks Bentley ve Lamborghini taşıyan Felicity Ace adlı kargo gemisi alev aldı. Yangının çıkış sebebi hala netleşmiş olmasa da elektrikli otomobillerin bataryalarının alev aldığına inanılıyor. Lityum-iyon pillerin yanması söndürme işlemini neredeyse imkansız hale getirdi.

    Yavaş yavaş tüm gemiyi saran yangında mürettebat başarılı bir şekilde tahliye edilse de yangın kontrol altına alınamadı. Yanan gemi alevler kendiliğinden sönene kadar birkaç gün sürüklendi. Gemi sonunda kıyıya çekilirken battı.

    Norveçliler elektrikli araçların feribotlara girişini yasakladı Tam Boyutta Gör

    İlginçtir ki Havila Kystruten tarafından işletilen gemilerin dördü de elektrikli ve devasa bataryalarla donatılmış durumda. Ancak feribot şirketi, bataryaların gemilerdeki mevcut yangın güvenliği gerekliliklerine uygun olarak özel yangın koruma sistemlerine sahip yalıtımlı ve yangına dayanıklı odalara yerleştirildiğini iddia ediyor.

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