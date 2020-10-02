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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen Crafter'ın iki yeni versiyonu satışa sunuldu

    Tamamen ticari araç kullanıcılarının talepleri doğrultusunda geliştirilen Volkswagen Crafter ailesi, yeni Uzun Şasi Servis 15+1 ve Okul 16+1 versiyonlarıyla genişledi.
    2 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen Crafter'ın iki yeni versiyonu satışa sunuldu
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    Volkswagen Ticari Araç’ın C-D segmentindeki güçlü temsilcisi Crafter model ailesi Okul ve Servis modellerinin Uzun Şasi (LWB) versiyonuyla genişledi.

    Sunduğu donanım özellikleriyle sınıfında fark yaratan Crafter Uzun Şasi Servis 15+1 ve Okul 16+1 modelleri, 4 tona ulaşan azami yük ağırlığı, düşük yakıt tüketimi, 140 PS güç ve 340 Nm tork sağlayan 2 litrelik motoruyla öne çıkıyor.

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    Crafter Uzun Şasi Okul ve Servis, Comfortline donanım seviyesinde satın alınabiliyor. Crafter Uzun Şasi modellerinde, önden ve arkadan ayrı ayrı çalıştırılabilen klimatik klima, opsiyonel olarak sunulan 8" Composition Media Radyo, USB girişlerine sahip yolcu koltukları gibi konfor öğeleri bulunuyor. Elektrik kumandalı ön camlar, içeriden katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar, otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, hız limitleme özellikli hız sabitleyici, arka park sensörü gibi güvenlik ve yardımcı sürüş özellikleri de standart olarak sunuluyor.

    Volkswagen Crafter'ın iki yeni versiyonu satışa sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Crafter Uzun Şasi versiyonlarında da ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi 2.0 litre hacimli turbo dizel motor bulunuyor. Volkswagen Ticari Araç tarafından Yeni Crafter için ticari hayatın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanmış olan 2.0 litre motor, 140 PS güç üretirken 340 Nm tork ile yüksek performans ve yüksek çekiş gücü sağlarken düşük yakıt tüketimiyle kullanıcısına ekonomik avantaj sağlıyor.

    Crafter Uzun Şasi Okul 16+1 modeli, okul servisleri mevzuatında belirtilen; yolcu koltuklarına entegre sensörler, araç dışındaki kör noktaları gösteren üç kamera, sınıfında tek olan otomatik yükseklik ayarlı, üç noktadan gergili emniyet kemeri gibi tüm güvenlik özelliklerine sahip.

    Crafter Uzun Şasi Servis 15+1 versiyonu 315.000 TL’den, Crafter Uzun Şasi Okul 16+1 versiyonu ise 342.000 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    SuperVisör (mahir cam) 2 hf.
    millet alıyor 30 40 bine biz alıyoz 300 400 bine yerli üretim şart
    1 Yanıt Yanıtla
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    le_tatative 2 hf. SuperVisör
    yerli üretim aracı 30-40bine alabileceğini mi sanıyorsun
    Yanıtla +1
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    Zibidi Gonzales 2 hf.
    etiket ne gider buna be illaki yapan vardır da göremedik daha
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 2 hf.
    Şu doğum günüme bakan vatandaş beni bloklamış (bende karşı blok attım gerçi neyse yazdığımı o görmese de olur) bu yüzden tüm mesajları okuyan herkes için cevap veriyorum ki yazdığı cevapsız kalmasın. Gerçi ben yinede adımı soyadımı ve doğum günümü gizlememiş biri olarak o malum kişiden daha cesur biri olduğumu kanıtlıyorum sanırım.



    Akıl yaşta değil baştadır diye boşuna dememiş atalarımız hem





    O kişinin son attığı mesajdan sonrası için cevabım şudur;



    "Merak etme benim yaşım haberdeki malum iki harfli firmanın yaptığı kendi ana vatanında bile tescilli hileli işi görmeye yetiyor. Sen tabi benim attığım mesajı basit bir güç meselesi sandın ama halbuki derinlerinde anlatmak istediğim malum iki harfli firmanın zamanında yediği hurmalar yüzünden dizel motorlarda korka korka hareket ettiğinin bu yüzden de beygir verme konusunda elinin korkak alıştırdığına dairdi."



    Bu tıpkı zamanında patlayan Samsung Galaxy Note 7 olayından sonra 2 sene boyunca büyük pilli telefon üretemeyen Samsung'un düştüğü durum gibi işte. Tabi sen büyük olduğun için çok akıllı olduğun için hemen kendince muhtemelen de bu malum marka araca sahip olduğundan ötürü savunma moduna geçtin otomatik olarak.



    Neyse büyüklük bende kalsın ne demiş yine atalarımız "Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az"
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    Ussuz (mehmet ) 2 hf.
    Gayet iyi passat yerine al bin:D daha ucuz daha geniş daha ferah daha ne olsun:d
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    DH Misafiri 2 hf.
    Otamatik vites yapsınlar artık bunları.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 2 hf. DH Misafiri
    Aman hocam DSG kaldıramaz bu işi yolda mekatronik arızasına bile fırsat vermeden yanıverir araç.
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    khytr89 (Hakan ) 2 hf. (düzenlendi)
    şu an için taşımacılık zarara uğratabilecek bir ticari faaliyet olur..okullar sınırlı kontenjanda, iş yerlerinin çoğunda mümkün olduğunca evden çalışma söz konusu..günübirlik turlar vs koronadan dolayı insanların çoğu temkinli..yani bunu alıp iş yapayım diye düşünen olursa riskleri göz ardı etmemeli..insanlar daha çok kendi özel araçlarına yönelmiş durumda, eğitim ve şirketler ne zaman tam kapasite okul / ofis moduna geçer belirsiz..Haa ama minibüs ruhsatlı olduğu için vanlife hayatı yaşamak isteyenler için iyi bir tercih olabilir, otelden, insanların yoğun olduğu tatil, kamp beldelerinden uzaklaşmak isteyen kişileri tavlayabilir diye tahmin ediyorum. Otomatik viteslisi varsa ki birde tadından yenmez :) yazlık alıp her sene bir yerde tatil yapacağıma ve evi 3 ay kullanıp 9 ay rutubete teslim edeceğime bu tarz bir araç gerçekten çok daha mantıklı olur
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 2 hf.
    Fiatın 1.6 multijetiyle arada 20 nm tork farkı var???



    Yolcu taşıyacak bu aracın motoru en az 400 nm tork olmalıydı.
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    ceo-tr (Ceo Tr) 2 hf.
    güzel campervan olur bundan
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    TITAN (S K) 2 hf.
    gayet ucuz
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