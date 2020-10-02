Volkswagen Crafter'ın iki yeni versiyonu satışa sunuldu

Volkswagen Ticari Araç’ın C-D segmentindeki güçlü temsilcisi Crafter model ailesi Okul ve Servis modellerinin Uzun Şasi (LWB) versiyonuyla genişledi.
Sunduğu donanım özellikleriyle sınıfında fark yaratan Crafter Uzun Şasi Servis 15+1 ve Okul 16+1 modelleri, 4 tona ulaşan azami yük ağırlığı, düşük yakıt tüketimi, 140 PS güç ve 340 Nm tork sağlayan 2 litrelik motoruyla öne çıkıyor.İlginizi Çekebilir TOGG, yerli otomobilin batarya üretimi için seçtiği iş ortağını açıkladı
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Crafter Uzun Şasi Okul ve Servis, Comfortline donanım seviyesinde satın alınabiliyor. Crafter Uzun Şasi modellerinde, önden ve arkadan ayrı ayrı çalıştırılabilen klimatik klima, opsiyonel olarak sunulan 8" Composition Media Radyo, USB girişlerine sahip yolcu koltukları gibi konfor öğeleri bulunuyor. Elektrik kumandalı ön camlar, içeriden katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar, otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, hız limitleme özellikli hız sabitleyici, arka park sensörü gibi güvenlik ve yardımcı sürüş özellikleri de standart olarak sunuluyor.
Crafter Uzun Şasi versiyonlarında da ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi 2.0 litre hacimli turbo dizel motor bulunuyor. Volkswagen Ticari Araç tarafından Yeni Crafter için ticari hayatın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanmış olan 2.0 litre motor, 140 PS güç üretirken 340 Nm tork ile yüksek performans ve yüksek çekiş gücü sağlarken düşük yakıt tüketimiyle kullanıcısına ekonomik avantaj sağlıyor.
Crafter Uzun Şasi Okul 16+1 modeli, okul servisleri mevzuatında belirtilen; yolcu koltuklarına entegre sensörler, araç dışındaki kör noktaları gösteren üç kamera, sınıfında tek olan otomatik yükseklik ayarlı, üç noktadan gergili emniyet kemeri gibi tüm güvenlik özelliklerine sahip.
Crafter Uzun Şasi Servis 15+1 versiyonu 315.000 TL’den, Crafter Uzun Şasi Okul 16+1 versiyonu ise 342.000 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Akıl yaşta değil baştadır diye boşuna dememiş atalarımız hem
O kişinin son attığı mesajdan sonrası için cevabım şudur;
"Merak etme benim yaşım haberdeki malum iki harfli firmanın yaptığı kendi ana vatanında bile tescilli hileli işi görmeye yetiyor. Sen tabi benim attığım mesajı basit bir güç meselesi sandın ama halbuki derinlerinde anlatmak istediğim malum iki harfli firmanın zamanında yediği hurmalar yüzünden dizel motorlarda korka korka hareket ettiğinin bu yüzden de beygir verme konusunda elinin korkak alıştırdığına dairdi."
Bu tıpkı zamanında patlayan Samsung Galaxy Note 7 olayından sonra 2 sene boyunca büyük pilli telefon üretemeyen Samsung'un düştüğü durum gibi işte. Tabi sen büyük olduğun için çok akıllı olduğun için hemen kendince muhtemelen de bu malum marka araca sahip olduğundan ötürü savunma moduna geçtin otomatik olarak.
Neyse büyüklük bende kalsın ne demiş yine atalarımız "Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az"
Yolcu taşıyacak bu aracın motoru en az 400 nm tork olmalıydı.