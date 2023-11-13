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    Volkswagen daralma kararı aldı

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 2026'ya kadar 10 milyar euro tutarında tasarruf ve maliyet azaltma hedefi doğrultusunda, idari personel istihdamında kesintiye gidebileceği açıklandı.

    Volkswagen daralma kararı aldı

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 2026'ya kadar 10 milyar euro tutarında tasarruf ve maliyet azaltma hedefi doğrultusunda, idari personel istihdamında kesintiye gidebileceği açıklandı.

    Volkswagen markasının yöneticisi Thomas Schaefer ile insan kaynakları direktörü arasındaki kurum içi VW podcastinde bahsettiği üzerine, Volkswagen Group'un, personel maliyetlerini 2026'ya kadar 5'te 1 oranında azaltmayı planladığı aktarıldı.

    Volkswagen'in hem marka hem de Volkswagen Group personeli dahil olmak üzere yaklaşık 40 bin idari personel istihdam ettiğinin belirtildiği haberde, milyarlarca euroluk tasarruf konusunda çalışma konseyi ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

    Söz konusu görüşmelerin Ekim 2023'de başladığı hatırlatılarak, Volkswagen Group'ta, ana Volkswagen markasına yönelik performans programıyla ilgili müzakerelerin gelecek yıla kadar uzayabileceği belirtildi.

    Volkswagen, karlılığı artırmak için Haziran 2023'te bir program açıklamıştı.

    Volkswagen Group, 19 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika'da 10 ülkede 115 üretim tesisiyle yaklaşık 676 bin kişiye istihdam sağlıyor.

    Öte yandan, otomotiv sektörü temsilcileri, son dönemde kapsamlı bir teknolojik dönüşüm içinde olan Alman otomotiv şirketlerinin sera gazı emisyon kısıtlamalarından, Çin ve ABD'den gelen rekabetten olumsuz etkilendiğini belirtiyor.

    Alman otomotiv şirketlerinin dizel araçlarda emisyon hilesi yapması, dizel araç satışlarına büyük darbe vurmuş ve Alman şirketlere olan güveni derinden sarsmıştı.

    Ayrıca, son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Almanya kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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