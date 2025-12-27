Volkswagen'in Çin'e özel elektrikli sedanı ID. Unyx 07 ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen'in Çin pazarı için tasarladığı ID. Unyx 07 modelinin casus fotoğraflarıyla beraber bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Xpeng ile ortak geliştirilen orta boy elektrikli sedan, China Electrical Architecture (CEA) platformu üzerine inşa edildi.

Volkswagen ID. Unyx 07 neler sunacak?

Resmi başvurulara göre araçta 170 kW (231 bg) gücünde tek bir elektrik motoru ve 59,9 kWh kapasiteli bir batarya yer alacak. Bu kombinasyonla 558 km menzil sunması hedefleniyor.

Sızdırılan görüntüler, ID. Unyx 07’nin ID. Unyx 06 ile benzer bir tasarım dilini sürdürdüğünü gösteriyor. Ön bölümde kapalı bir ızgara yapısı, yukarı doğru uzanan IQ. Light Matrix LED farlar, bu farları birbirine bağlayan tam genişlikte LED şerit ve aydınlatmalı altın renkli VW logosu yer alıyor. Tamponda ise siyah detaylar, keskin çizgiler ve sportif alt eklentiler dikkat çekiyor.

Araç 4853 mm uzunluğunda, 1852 mm genişliğinde ve 1566 mm yüksekliğinde olup, dingil mesafesi 2826 mm olarak belirtiliyor. Yan profilde fastback tarzı eğimli tavan çizgisi, yükselen omuz hattı ve gizli kapı kolları dikkatleri çekiyor. Jant seçenekleri arasında 19 inç altı kollu ve 20 inç altı delikli tasarımlar bulunuyor. Arka kısımda ise boydan boya uzanan stop lambası, ışıklı VW logosu, küçük bir spoyler ve siyah difüzör yer alıyor.

İç mekan henüz tamamen açıklanmış değil ancak ID. Unyx 06’ya benzer şekilde yüzer multimedya ekranı, head-up display ve panoramik cam tavan sunması bekleniyor. CEA tabanlı elektronik mimari sayesinde kablosuz yazılım güncellemeleri ve gelişmiş akıllı fonksiyonlar destekleniyor.

Sürüş destek sistemleri, Horizon Journey 6M işlem platformu üzerine kurulmuş durumda. Bu sistem, yüksek hızlı navigasyon destekli sürüş, otomatik park gibi gelişmiş sürücü destek özelliklerine destek sunuyor. Şirketin JAC Motors ile ortak girişimi olan Volkswagen Anhui, CEA platformunu temel alan 20’den fazla elektrikli ve akıllı modeli 2027’ye kadar piyasaya sürmeyi planlıyor.

ID. Unyx 07’nin geliştirme süreci tamamen Çinli bir ekip tarafından yürütüldü ve yaklaşık 18 ayda tamamlandı. CEA altyapısı ile Xpeng iş birliği, Volkswagen'nin Çin pazarına özel, yazılım odaklı ve akıllı elektrikli sedan stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

