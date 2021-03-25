Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen'den Tesla Semi'ye rakip geliyor

    Volkswagen'in patronu Herbert Diess, gelecekte piyasaya sürecekleri elektrikli otomobillerin teaser görüntülerini yayınladı. Alman markanın planları arasında Tesla Semi'ye rakip de var.
    25 Mart 2021, 16:00 (4 sa.)
    1b
    27
    2
    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Volkswagen'den Tesla Semi'ye rakip geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, kisişel Twitter hesabında gelecekteki elektrikli araçlarının tasarım çizgilerini ve sahip olacakları teknolojileri yansıtan dört farklı görüntü yayınladı. Diess elektrikli, dijital ve otonom bir gelecek vadediyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Avrupa'da elektrikli araç pillerine 1 milyar dolar yatırım yapacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar Volkswagen CEO'su: Sonumuzun Nokia gibi olmasını istemiyoruz

    Deneyimli yönetici Volkswagen'in Lucid Motors, Xpeng ve NIO gibi elektrikli araç üreticileriyle rekabet etmesine yardımcı olacak modellerle ilgili vizyonlarını kamuoyuyla paylaştı. Diess'in Tesla'yı rakip olarak anmaması bir başka dikkat çekici detay.

    İlk görüntü Volkswagen'in Project Trinity olarak bilinen gelecekteki amiral gemisi elektrikli otomobilinin çizimini gösteriyor. Bu otomobil MEB platformunu temel alan mevcut modellerden sonra elektrikli araçların evriminde bir sonraki adım olacak.

    Volkswagen'den Tesla Semi'ye rakip geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Tam otonom otomobil ve elektrikli tır

    Herbert Diess tarafından paylaşılan diğer bir görüntüde direksiyonu olmayan bir otomobilin fütüristik iç mekanını görüyoruz. Bu teaser "Seviye 5" yani tam otonom sürüş teknlojisine sahip bir elektrikli aracın ortaya çıkışına işaret ediyor.

    Volkswagen'den Tesla Semi'ye rakip geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Son olarak yine Volkswagen Grubu'nun bir parçası olan MAN ile ilgili bir görüntü var. Söz konusu çizim Alman devin Tesla Semi'ye rakip olacak bir elektrikli tır üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Volkswagen'in tırı rakibine kıyasla nasıl bir performans sunacak bunu ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.



    https://twitter.com/Herbert_Diess/status/1374644069033447424
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cocainbar (Cocain bar) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    cocuklarin emniyet kemeri neden takili degil? nasil bir subliminal mesajdir bu arkadas :D
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    memoli156 (Mehmet ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) cocainbar
    Çizer burada, gelecekte otonom araçların kaza ihtimalini ortadan kaldıracağına, emniyet kemeri kullanımını gereksiz olacağına dikkat çekmeye çalışmış sanırım. 😂😂
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 dk. 1. Dünya Savaşı temalı FPS oyunu "Isonzo" PC için duyuruldu 23 dk. Koronavirüs aşılarının tüm dozlarını olan bireyler arasındaki pozitiflik oranı %1'in altında 38 dk. Razer ilk kez 1 milyar dolar gelir barajını aştı 38 dk. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 1 sa. Xiaomi geçen yıl 146 milyon telefon sattı 1 sa. Kripto para piyasası düşüşte: BTC kritik desteğe tutunmaya çalışıyor 1 sa. tvOS 14.5 beta kodları yeni Apple TV kumandasını ortaya çıkardı 1 sa. Koronavirüs enfeksiyonu neticesinde gelişen antikor yanıtı ve seviyesi kişiden kişiye farklılık gösterebilir 2 sa. Snapdragon 780G yonga seti canavar gibi geliyor 2 sa. Yeni nesil Volkswagen Amarok'un tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte yeni teaser 2 sa. Rick and Morty yaratıcısından yeni animasyon dizisi geliyor 3 sa. Rockstar Games, GTA 6 için yeni çalışanlar işe almaya başladı 3 sa. Asus'tan ilk yorum, ilk Wi-Fi 6 oyuncu modem/router! “Asus DSL-AX82U incelemesi“ 3 sa. Redmi Note 10 serisi Türkiye’de: İşte fiyatlar! 3 sa. Türkiye'de trafikteki elektrikli ve hibrit araç sayısı bir yılda yüzde 150 arttı 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen'den Tesla Semi'ye rakip geliyor Sonraki PUBG Mobile, 1 milyar kez indirilmeyi geride bıraktı 4 sa. Yenilenen Jaguar F-Pace Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 5 sa. Unity ve Here, otomobillerin gösterge paneli için 3D arayüz geliştiriyorlar 5 sa. Türkiye’ye 1,4 milyon doz BioNTech aşısı geldi 6 sa. Samsung, Avrupa'da elektrikli araç pillerine 1 milyar dolar yatırım yapacak 6 sa. ZTE Watch GT akıllı saat modelinin resmi görselleri yayınlandı 7 sa. Nisan ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu 7 sa. Otopark yönetmeliği sonunda güncellendi: Şarj ünitesi zorunluluğu ve daha fazlası 8 sa. WhatsApp üçüncü taraf etiket desteğini sunuyor 8 sa. Microsoft'tan Windows 10 Dosya Gezgini'ne makyaj: İşte yeni simgeler 9 sa. Mortal Kombat filminden yeni bir video paylaşıldı 9 sa. Rocket League'in mobil versiyonu Rocket League Sideswipe duyuruldu 19 sa. Call of Duty: Warzone'da banlar devam ediyor: 13.000 kişi daha banlandı 19 sa. Yüzüklerin Efendisi dizisine yeni bir yönetmen daha katıldı 20 sa. Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo 20 sa. Genshin Impact mobilde 1 milyar dolar hasılata en hızlı ulaşan oyun oldu 20 sa. 2021 iPad Pro'ya güç verecek A14X yongası, iOS 14.5 beta kodlarında görüldü 21 sa. The Walking Dead yaratıcısı, Rick Grimes filminin diziden farklı olacağını söylüyor 21 sa. RTX 3080 Ti bir kere daha ertelendi 22 sa. John Wick 4'ün çekimleri yakında başlıyor; John Wick 5 çekimleri ertelendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız