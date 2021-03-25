Volkswagen'den Tesla Semi'ye rakip geliyor

Tam Boyutta Gör

Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, kisişel Twitter hesabında gelecekteki elektrikli araçlarının tasarım çizgilerini ve sahip olacakları teknolojileri yansıtan dört farklı görüntü yayınladı. Diess elektrikli, dijital ve otonom bir gelecek vadediyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung, Avrupa'da elektrikli araç pillerine 1 milyar dolar yatırım yapacak"

İlginizi Çekebilir

Volkswagen CEO'su: Sonumuzun Nokia gibi olmasını istemiyoruz

Deneyimli yönetici Volkswagen'in Lucid Motors, Xpeng ve NIO gibi elektrikli araç üreticileriyle rekabet etmesine yardımcı olacak modellerle ilgili vizyonlarını kamuoyuyla paylaştı. Diess'in Tesla'yı rakip olarak anmaması bir başka dikkat çekici detay.

İlk görüntü Volkswagen'in Project Trinity olarak bilinen gelecekteki amiral gemisi elektrikli otomobilinin çizimini gösteriyor. Bu otomobil MEB platformunu temel alan mevcut modellerden sonra elektrikli araçların evriminde bir sonraki adım olacak.

Tam Boyutta Gör

Tam otonom otomobil ve elektrikli tır

Herbert Diess tarafından paylaşılan diğer bir görüntüde direksiyonu olmayan bir otomobilin fütüristik iç mekanını görüyoruz. Bu teaser "Seviye 5" yani tam otonom sürüş teknlojisine sahip bir elektrikli aracın ortaya çıkışına işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör

Son olarak yine Volkswagen Grubu'nun bir parçası olan MAN ile ilgili bir görüntü var. Söz konusu çizim Alman devin Tesla Semi'ye rakip olacak bir elektrikli tır üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Volkswagen'in tırı rakibine kıyasla nasıl bir performans sunacak bunu ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

https://twitter.com/Herbert_Diess/status/1374644069033447424

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.