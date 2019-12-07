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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi oldu

    Açıklanan yeni istatistiklere göre Tesla, Çinli rakibi BYD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olmayı başardı. Önümüzdeki yıllarda ise farkın giderek açılması bekleniyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Tesla dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi oldu
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    Bu yılın Ekim ayına ait verilere göre Tesla, en büyük rakibi olan Çin merkezli BYD'nin önüne geçerek dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi oldu.

    Ayrıca Bkz. "vivo X30'un 16 Aralık'ta tanıtılacağı resmen açıklandı"

    Tesla zirveye oturdu

    Yakın zamana kadar dünyanın en büyük elektrikli ve hibrit araç üreticisi Çinli BYD şirketiydi. Tesla ve BYD'nin üretim hacmi birbirlerine oldukça yakın olsa da Çinli şirket rekabeti bir adım önde götürmeyi sürdürüyordu. Ancak Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın üretim sürecini hızlandırması ve problemleri çözmesi, ABD'li şirketi bu rekabette öne geçirmiş durumda.

    Tesla dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi oldu
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    Veri uzmanı Kevin Rooke, yıllar boyunca Tesla ve BYD'nin kümülatif satışlarını raporladı ve açıklanan verilere göre Ekim 2019 itibariyle Tesla'nın 807.954 elektrikli araç, BYD'nin ise şimdiye kadar 787.150 araç teslim ettiği belirtiliyor. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken önemli nokta, BYD'nin rakamlarında hibrit araçların da olması. Tesla ise sadece elektrikli araç üretiyor. BYD'nin Çin pazarında düşen satış rakamları ise Tesla'nın önümüzdeki yıllarda aradaki bu farkı giderek açacağının bir göstergesi diyebiliriz.



    https://www.ithome.com/0/461/514.htm Yorum Yaz
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    3 Yanıt Yanıtla +48
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    dere.beyi 5 gün Relax Relax
    YIL 2034
    Yastıklara hava basılırken gördüm pompaları vardı
    -yalama bir gazeteci
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Relax Relax 5 gün TheJudgé
    Hocam, bilmiyordum, şimdi baktım evet yeni gelişmeler varmış. Bu kadar özelliğinin yanında arka ve ön taraf, haremlik ve selamlık olarak ayrılmıyorsa ben almam :) . Aryıca araç beni badem bıyığımdan tanıyıp anahtarsız giris imkanı sunmalı :)
    Hocam, bilmiyordum, şimdi baktım evet yeni gelişmeler varmış. Bu kadar özelliğinin yanında arka ve ön taraf, haremlik ve selamlık olarak ayrılmıyorsa ben almam...
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    DH Misafiri 2 gün
    siz geçin dalganızı bakalım . ilk aracımız 2023 de yollarda olacak. üstelik okunmuş lastikler ile kaza oranını sıfıra indireceğiz. ayrıca aracın içinde mescit olacak ki bu sayede tüm ortadoğu araçlarını bizden alacak.
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    2 Yanıt Yanıtla +48
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    TheJudgé 5 gün Relax Relax
    Yok hocam o habere revize geldi 2048 yılında magnetik yollar olacağından artık asfalt kullanılmayacak maglev araçlar olacak ondan dolayı 2048 yılında piyasaya sürülecek olan Fehit 1453 marka Deluxe edition uçan maglev araçlar ,son alınan bilgilere göre 2049 da göklerde (yerden yaklaşık 1 metre yüksekte uçacak şekilde) olacak
    araçta opsiyon olarak koltuk ısıtma uzun hüzmeli lightsaber farlar ve olurda araba yolda kalırsa diye 4 adet stepne ile gelicek eğer deluxe uber edition alırsanız araç içinde türk kahvesi makinesi , ayranmatik ve ramazan şerbeti ikram serisi paketleri beraberinde geliyor ben şimdiden önsiparişi verdim

    yayalım arkadaşlar kaynak sağlam
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    dere.beyi 5 gün Relax Relax
    YIL 2034
    Yastıklara hava basılırken gördüm pompaları vardı
    -yalama bir gazeteci
    Yanıtla +7
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