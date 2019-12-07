Tesla dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi oldu

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Bu yılın Ekim ayına ait verilere göre Tesla, en büyük rakibi olan Çin merkezli BYD'nin önüne geçerek dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi oldu.

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Tesla zirveye oturdu

Yakın zamana kadar dünyanın en büyük elektrikli ve hibrit araç üreticisi Çinli BYD şirketiydi. Tesla ve BYD'nin üretim hacmi birbirlerine oldukça yakın olsa da Çinli şirket rekabeti bir adım önde götürmeyi sürdürüyordu. Ancak Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın üretim sürecini hızlandırması ve problemleri çözmesi, ABD'li şirketi bu rekabette öne geçirmiş durumda.

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Veri uzmanı Kevin Rooke, yıllar boyunca Tesla ve BYD'nin kümülatif satışlarını raporladı ve açıklanan verilere göre Ekim 2019 itibariyle Tesla'nın 807.954 elektrikli araç, BYD'nin ise şimdiye kadar 787.150 araç teslim ettiği belirtiliyor. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken önemli nokta, BYD'nin rakamlarında hibrit araçların da olması. Tesla ise sadece elektrikli araç üretiyor. BYD'nin Çin pazarında düşen satış rakamları ise Tesla'nın önümüzdeki yıllarda aradaki bu farkı giderek açacağının bir göstergesi diyebiliriz.

https://www.ithome.com/0/461/514.htm