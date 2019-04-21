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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, otonom araçlar için sensör üreten tedarikçilerle görüşüyor

Apple'ın otonom araç projesi uzun bir süredir söylenti olarak kalmıştı. Ancak şirket bu projeyi hayata geçirmek için sensör tedarikçileriyle görüşmelere başladı. Project Titan gerçek mi oluyor?
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple, kendi otonom araçlarını üretmek için, yeni nesil LIDAR sensörleri (Light Detection and Ranging; veya Laser Imaging Detection and Rangin) üreten en az dört şirketle görüşmelerde başladı. Bu gelişmenin ardından şirketin Project Titan olarak adlandırdığı otonom araç projesini somutlaştırma kararı aldığı ifade ediliyor.

Project Titan raftan indirildi

Rapora göre, Apple'ın bir departmanı kendi birinci taraf LIDAR sensörü üzerinde çalışmalar yapacak. Bununla birlikte şirketin, üçüncü taraf sensörleri de tedarikçilerden satın alarak maliyeti önemli ölçüde minimum da tutmayı hedeflediği belirtiliyor. Yapılan bu görüşmelerdeki birinci ana madde ise tedarikçilere ürettirilecek olan sensörlerin yüksek kalite standartlarında olması.
Şirketin Project Titan olarak bilinen otonom araç projesinin, 2017 yılında yayınlana New York Times raporunda, rafa kaldırıldığı belirtilmişti. Fakat diğer şirketlerin, otonom araç yatırımlarını yukarılara doğru çekmesi, Apple'ın da dikkatini çekmiş durumda ve bu teknolojiden uzak kalmak istemiyorlar. Apple'ın LIDAR sensörlerine olan ilgisi, şirketin otonom araç yarışına geri dönmeye hazır olduğunu gösteren tek gösterge değil. Şirket, Tesla ve Google'ın eski çalışanları da dahil olmak üzere kendi kendini süren otomobil teknolojisinde geçmişi olan çok sayıda kişiyi işe almıştı.

https://www.reuters.com/article/us-apple-autonomous-exclusive/exclusive-apple-in-talks-with-potential-suppliers-of-sensors-for-self-driving-cars-sources-idUSKCN1RT16V Yorum Yaz
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joven 1 ay
Otonom araçlar için şehirler hazır hale getirilmeden
yapılan çalışmalar şirketlere kısa vadede bir kazanç
getirmez sırf reklam yapmak marka değerini parlatmak
için yapılan bir çalışma gibi duruyor.
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