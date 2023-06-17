Volkswagen Golf'te manuel vites seçeneği kaldırılıyor: İşte nedeni

Tam Boyutta Gör Volkswagen, 2024 yılında Golf'ün güncellenmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Aktarılan bilgilere göre model makyajlanacak ve iç mekanı yenilenecek. Bununla birlikte Avrupa basını Alman markanın başka bir değişikliğe daha hazırlandığını bildiriyor.

Volkswagen Arteon'un üretimi sonlandırılıyor: Resmen açıklandı 1 gün önce eklendi

Autocar internet sitesi, yenileme operasyonundaki en radikal değişikliğin GTI de dahil olmak üzere tüm Golf varyantlarından manuel şanzıman seçeneğinin kaldırılması olabileceğini söylüyor. Volkswagen böylece Golf'ü katı Euro 7 çevre standartları içinde tutmuş olacak.

Tam Boyutta Gör

Sadece 2 gram fazla emisyon yayıyor

Otomobil üreticisine göre manuel şanzımanlı Golf GTI 162g/km karbondioksit üretirken, otomatik şanzımanlı versiyon 160g/km üretiyor. Aradaki 2 gram farkı düşük gibi gözükebilir ancak yıllık üretim hacimleri göz önüne alındığında emisyon kotaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.

Euro 7 standartları henüz kabul edilmedi ve hala tartışılıyor. Ancak çevre normları mevcut haliyle kabul edilirse, üretici bu adımı atmak zorunda kalacak. Aynı akıbetin manuel vitesle donatılmış diğer Volkswagen modellerini de etkilemesi pek sürpriz olmayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen Golf'te manuel vites seçeneği kaldırılıyor: Peki neden