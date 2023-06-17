Volkswagen Golf'te manuel vites seçeneği kaldırılıyor: İşte nedeni

Autocar internet sitesi, yenileme operasyonundaki en radikal değişikliğin GTI de dahil olmak üzere tüm Golf varyantlarından manuel şanzıman seçeneğinin kaldırılması olabileceğini söylüyor. Volkswagen böylece Golf'ü katı Euro 7 çevre standartları içinde tutmuş olacak.
Sadece 2 gram fazla emisyon yayıyor
Otomobil üreticisine göre manuel şanzımanlı Golf GTI 162g/km karbondioksit üretirken, otomatik şanzımanlı versiyon 160g/km üretiyor. Aradaki 2 gram farkı düşük gibi gözükebilir ancak yıllık üretim hacimleri göz önüne alındığında emisyon kotaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.
Euro 7 standartları henüz kabul edilmedi ve hala tartışılıyor. Ancak çevre normları mevcut haliyle kabul edilirse, üretici bu adımı atmak zorunda kalacak. Aynı akıbetin manuel vitesle donatılmış diğer Volkswagen modellerini de etkilemesi pek sürpriz olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi