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    Anlık Bildirim

    Volkswagen Golf'te manuel vites seçeneği kaldırılıyor: İşte nedeni

    Volkswagen Golf'ün 2024 yılında yenilenmesi bekleniyor. Avrupa basınına göre Alman marka otomobilde bir başka radikal değişikliğe daha giderek manuel şanzımanı ortadan kaldıracak.
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    Volkswagen Golf'te manuel vites seçeneği kaldırılıyor: Peki neden Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, 2024 yılında Golf'ün güncellenmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Aktarılan bilgilere göre model makyajlanacak ve iç mekanı yenilenecek. Bununla birlikte Avrupa basını Alman markanın başka bir değişikliğe daha hazırlandığını bildiriyor.

    Autocar internet sitesi, yenileme operasyonundaki en radikal değişikliğin GTI de dahil olmak üzere tüm Golf varyantlarından manuel şanzıman seçeneğinin kaldırılması olabileceğini söylüyor. Volkswagen böylece Golf'ü katı Euro 7 çevre standartları içinde tutmuş olacak.

    Volkswagen Golf'te manuel vites seçeneği kaldırılıyor: Peki neden Tam Boyutta Gör

    Sadece 2 gram fazla emisyon yayıyor

    Otomobil üreticisine göre manuel şanzımanlı Golf GTI 162g/km karbondioksit üretirken, otomatik şanzımanlı versiyon 160g/km üretiyor. Aradaki 2 gram farkı düşük gibi gözükebilir ancak yıllık üretim hacimleri göz önüne alındığında emisyon kotaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.

    Euro 7 standartları henüz kabul edilmedi ve hala tartışılıyor. Ancak çevre normları mevcut haliyle kabul edilirse, üretici bu adımı atmak zorunda kalacak. Aynı akıbetin manuel vitesle donatılmış diğer Volkswagen modellerini de etkilemesi pek sürpriz olmayacak.

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    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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