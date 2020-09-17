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    Volkswagen Grubu'nun Bugatti'yi Hırvat marka Rimac'a satacağı iddia ediliyor

    Car Magazine'e göre Volkswagen Grubu, süper otomobil markası Bugatti'yi elektrikli araç üreticisi Rimac'a satacak. Tarafların anlaştığı ancak grubun teftiş kurulundan imza beklendiği belirtiliyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen Grubu'nun Bugatti'yi Hırvat marka Rimac'a satacağı iddia ediliyor
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    Son dönemde otomotiv devleri arasındaki iş birliği, birleşme ve satın alma haberlerinin sıkça gündeme geldiği otomotiv sektöründe yeni bir iddia ortaya çıktı.

    Gelen haberlere göre Volkswagen Grubu, süper otomobil denince ilk akla gelen markalardan biri olan Bugatti'yi Rimac'a satmaya hazırlanıyor. Grup bünyesindeki Porsche, şu anda Hırvat marka Rimac'ta yüzde 15,5 oranında hisseye sahip. Grubun Bugatti'yi satarak Rimac'tan daha fazla pay almayı planladığı konuşuluyor.

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    İddianın sahibi Car Magazine'e göre Volkswagen yöneticileri anlaşmayı imzaladı bile. Ancak anlaşmanın tamamlanabilmesi için grubun teftiş kurulundan da imza beklendiği ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "LPG'li araçların AVM otoparklarına girişi hakkında yeni açıklama"

    Dieselgate skandalıyla sarsılan Alman üretici son dönemde dijitalleşme, elektrikli araç ve otonom sürüş teknolojileri odağında ciddi bir değişim sürecine girdi. Anlaşılan o ki Volkswagen, Bugatti'nin bu üç kavrama da uymadığını düşünerek söz konusu satış sürecini başlattı. Bunun yanında Volkswagen Grubu'nun Lamborghini, Seat, Ital Design, Bentley ve Ducati markalarını da satabileceği söyleniyor.

    Bugatti iddialar hakkında açıklama yapmadı

    Carscoops söz konusu iddiaları Bugatti'deki iletişimden sorumlu isim Tim Bravo'ya sordu. Şirketin bu iddialar hakkında bir yorumda bulunmayacağını belirten Bravo, Bugatti'nin geçtiğimiz iki yıl boyunca karlı bir marka olduğunu ve bu yıl da pandemiye rağmen oldukça iyi sonuçlar beklediklerinin altını çizdi.



    Kaynakça https://www.carmagazine.co.uk/car-news/industry-news/bugatti/vw-group-rimac/ https://www.carscoops.com/2020/09/rimac-set-to-buy-bugatti-from-vw-in-exchange-for-shares/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    zero fear 2 sa.
    Ace Hood bu haberi duyunca adeta kahrolmuştur eminim
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 sa.
    İşin daha ilginç yanı Porsche Rimac'ın %15.5 hissesine sahip :D
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