Kâr marjında tarihi düşüş yaşayan Volkswagen, yeni tasarruf planı hazırlıyor

Son dönemde maliyetleri azaltma baskısı nedeniyle fabrika kapatma ve onbinlerce çalışanını işten çıkarma haberleriyle gündeme gelen Volkswagen'in paylaştığı finansal sonuçlar, üreticinin ne kadar zor bir durumda olduğunu ortaya koyuyor.
Paylaşılan üçüncü çeyrek raporlarına göre Volkswagen Grubu'nun satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 gerilerken şirketin kârı da yüzde 41,7 gibi ciddi bir oranda düşüş gösterdi. Üç aylık dönemde böylesine ciddi bir düşüş yaşayan Alman üretici sadece 2.86 milyar euro kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 4.89 milyar euro olarak açıklanmıştı.
CFO Arno Antlitz de Volkswagen markasının dokuz aylık süreçteki işletme marjının sadece yüzde 2 olduğunu belirterek bunun maliyetleri düşürme ve verimliliği artırmaya yönelik acil ihtiyacı vurguladığını dile getirdi.
Volkswagen'in kötü gidişat sebebiyle Avrupa'da fabrika kapatmaya başlaması halinde ilk gözden çıkarılacak fabrika'nın Brüksel şehrindeki Audi fabrikası olacağı belirtiliyor. Ancak şirketin fabrikaların kapanmasını önlemek amacıyla yeni bir maliyet tasarruf planı oluşturduğu söyleniyor. Bu plan çerçevesinde primlerin kaldırılması ve maaşlarda yüzde 10 kesintiye gidilmesi gibi maddeler mevcut.Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/10/vw-profits-drop-42-as-company-notes-industry-wide-buyer-reluctance-to-evs/ https://www.autonews.com/news/ane-vw-plan-could-save-german-plants/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D