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    Kâr marjında tarihi düşüş yaşayan Volkswagen, yeni tasarruf planı hazırlıyor

    Yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 41,7'lik düşüşle son dört yılın en düşük kar marjını elde eden Volkswagen'in fabrikalarını kurtarmak için maaşlardan ve primlerden kesinti yapacağı konuşuluyor.

    Son dönemde maliyetleri azaltma baskısı nedeniyle fabrika kapatma ve onbinlerce çalışanını işten çıkarma haberleriyle gündeme gelen Volkswagen'in paylaştığı finansal sonuçlar, üreticinin ne kadar zor bir durumda olduğunu ortaya koyuyor.

    Paylaşılan üçüncü çeyrek raporlarına göre Volkswagen Grubu'nun satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 gerilerken şirketin kârı da yüzde 41,7 gibi ciddi bir oranda düşüş gösterdi. Üç aylık dönemde böylesine ciddi bir düşüş yaşayan Alman üretici sadece 2.86 milyar euro kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 4.89 milyar euro olarak açıklanmıştı.

    Volkswagen Grubu'nun kâr marjında tarihi düşüş! Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, bu düşük performansın sebebini artan sabit maliyetler ve yeniden yapılanma giderleri gibi gerekçelere bağlarken tedarik zincirindeki sıkıntılar, zorlu bir makroekonomik ortam ve lüks spor otomobil gamının yenilenmesi gibi nedenleri de gerekçe olarak sıraladı.

    CFO Arno Antlitz de Volkswagen markasının dokuz aylık süreçteki işletme marjının sadece yüzde 2 olduğunu belirterek bunun maliyetleri düşürme ve verimliliği artırmaya yönelik acil ihtiyacı vurguladığını dile getirdi.

    Volkswagen'in kötü gidişat sebebiyle Avrupa'da fabrika kapatmaya başlaması halinde ilk gözden çıkarılacak fabrika'nın Brüksel şehrindeki Audi fabrikası olacağı belirtiliyor. Ancak şirketin fabrikaların kapanmasını önlemek amacıyla yeni bir maliyet tasarruf planı oluşturduğu söyleniyor. Bu plan çerçevesinde primlerin kaldırılması ve maaşlarda yüzde 10 kesintiye gidilmesi gibi maddeler mevcut.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/10/vw-profits-drop-42-as-company-notes-industry-wide-buyer-reluctance-to-evs/ https://www.autonews.com/news/ane-vw-plan-could-save-german-plants/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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