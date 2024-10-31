Kâr marjında tarihi düşüş yaşayan Volkswagen, yeni tasarruf planı hazırlıyor

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Son dönemde maliyetleri azaltma baskısı nedeniyle fabrika kapatma ve onbinlerce çalışanını işten çıkarma haberleriyle gündeme gelen Volkswagen'in paylaştığı finansal sonuçlar, üreticinin ne kadar zor bir durumda olduğunu ortaya koyuyor.

Paylaşılan üçüncü çeyrek raporlarına göre Volkswagen Grubu'nun satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 gerilerken şirketin kârı da yüzde 41,7 gibi ciddi bir oranda düşüş gösterdi. Üç aylık dönemde böylesine ciddi bir düşüş yaşayan Alman üretici sadece 2.86 milyar euro kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 4.89 milyar euro olarak açıklanmıştı.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, bu düşük performansın sebebini artan sabit maliyetler ve yeniden yapılanma giderleri gibi gerekçelere bağlarken tedarik zincirindeki sıkıntılar, zorlu bir makroekonomik ortam ve lüks spor otomobil gamının yenilenmesi gibi nedenleri de gerekçe olarak sıraladı.

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CFO Arno Antlitz de Volkswagen markasının dokuz aylık süreçteki işletme marjının sadece yüzde 2 olduğunu belirterek bunun maliyetleri düşürme ve verimliliği artırmaya yönelik acil ihtiyacı vurguladığını dile getirdi.

Volkswagen'in kötü gidişat sebebiyle Avrupa'da fabrika kapatmaya başlaması halinde ilk gözden çıkarılacak fabrika'nın Brüksel şehrindeki Audi fabrikası olacağı belirtiliyor. Ancak şirketin fabrikaların kapanmasını önlemek amacıyla yeni bir maliyet tasarruf planı oluşturduğu söyleniyor. Bu plan çerçevesinde primlerin kaldırılması ve maaşlarda yüzde 10 kesintiye gidilmesi gibi maddeler mevcut.

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