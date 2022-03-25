Ukrayna üretimi parça kıtlığı nedeniyle Volkswagen ID.5'in piyasaya çıkışı ertelendi

Volkswagen, Ukrayna üretimi parçalarda yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle, ID.5 elektrikli otomobilinin piyasaya çıkışını en az bir ay ertelemek zorunda kaldı. Takvim değişikliği Alman markanın Avrupa'daki bayilerine gönderdiği mektup sayesinde ortaya çıktı.
Esasında otomobillerin Nisan ayının ilk haftasından itibaren müşterilere teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak Ukrayna'da üretilen kablo tesisatında yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle Volkswagen ID.5 satışları Mayıs ayının ilk haftasına ertelendi.
Teşhir araç bile üretilemedi
Şirket tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle önemli sıkıntılar yaşıyor. Ukrayna kaynaklı bileşen kıtlığı yüzünden Volkswagen, Almanya'daki showroom'larda sergilenmek üzere yeterli sayıda teşhir araç bile üretemedi. Bunun da otomobilin satışa sunulmasına engel teşkil ettiği belirtiliyor.
Volkswagen ID.5 elektrikli SUV coupe modelinin Ukrayna'daki savaş nedeniyle operasyonları askıya alınan Zwickau fabrikasında üretildiğini hatırlatalım. Almanya'daki fabrikanın önümüzdeki hafta yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"