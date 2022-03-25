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    Foxconn, Ekim ayında elektrikli SUV otomobili için sipariş almaya başlayacak

    Dünyanın en büyük taşeron elektronik üreticilerinden biri olan Foxconn, Ekim ayında Foxtron Model C adlı elektrikli SUV otomobili için ön sipariş kabul etmeye başlayacak.
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    Foxconn, Ekim ayında elektrikli SUV otomobili için sipariş alacak
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    Tayvan merkezli dünyanın en büyük taşeron elektronik üreticilerinden biri olan Foxconn, geçtiğimiz sonbaharda Foxtron markası altında üç elektrikli araç tanıtmıştı. Şirket etkinlikte bir sedan, bir SUV ve bir de otobüs lanse etti.

    Kaynakların aktardığı bilgiye göre Foxtron Model C olarak adlandırılan SUV bu yılın dördüncü çeyreğinde satışa çıkacak. Elbette ki ön siparişten bahsediyoruz. Firma, 18 Ekim itibarıyla elektrikli SUV için siparişleri kabul etmeye başlayacak.

    Foxconn, Ekim ayında elektrikli SUV otomobili için sipariş alacak
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    Foxtron Model C neler sunuyor?

    Foxtron Model C'nin 2023'ün ilk yarısında seri üretime girmesi bekleniyor. Araç 4.640 mm uzunluğa ve 2.860 mm aks mesafesine sahip. İsteğe bağlı olarak 2+3+2 oturma düzeni ile yedi kişilik olarak tercih edilebilecek model geniş ailelere hitap edecek.

    Foxtron Model C'nin en üst versiyonu dört tekerden çekiş sistemi ve 400 beygir gücünde bir motor ünitesiyle donatıldı. Araç sadece 3.8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabiliyor. Tam şarjlı pille 700 km'ye kadar menzil sunacağı da notlar arasında.

    Foxconn, Ekim ayında elektrikli SUV otomobili için sipariş alacak
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    Lansman sonrasında Foxtron Model C'nin 36 bin dolar fiyatla satışa sunulacağı tahmin ediliyordu ancak nihai fiyat etiketi kesinlikle daha yüksek olacak. Zira bu yıl tüm elektrikli araçlara zam geldi. Hatta Tesla'larda birkaç kez fiyat artışı yaşandı.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 11 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 11 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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