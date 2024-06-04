Volkswagen ID.7'nin 335 hp'lik GTX versiyonu tanıtıldı

Söz konusu güç geçen yılın 550 hp'lik ID.X Performance konseptindeki gibi etkileyici değil elbette ancak elektrikli sedanın 6,5 saniye olan 0-100 km/s hızlanma süresini 5,4 saniyeye kadar indiriyor.
Volkswagen ID.7 GTX, 200 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. Bu da otomobilin 86 kWsa'lik bataryasını 26 dakika da yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaştırabiliyor. ID.7'nin bataryası bu kombinasyonla WLTP'ye göre 595 km'ye kadar sürüş menzili sağlıyor.
Volkswagen ID.7 GTX, bu hafta Almanya'da 63.155 eurodan başlayan fiyatlarla ön satışa sunulacak.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.