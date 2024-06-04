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Tam Boyutta Gör ID.7, Avrupa'da arka tekerleklere güç veren 210 kW'lık (282 hp) elektrik motoruyla satılıyor. Yeni GTX versiyonu ise ön aksa da bir motor dahil ederek dört tekerlekten çekiş sağlamakla kalmayıp gücü 250 kW (335 hp) seviyesine yükseltiyor.

Söz konusu güç geçen yılın 550 hp'lik ID.X Performance konseptindeki gibi etkileyici değil elbette ancak elektrikli sedanın 6,5 saniye olan 0-100 km/s hızlanma süresini 5,4 saniyeye kadar indiriyor.

Volkswagen ID.7 GTX, 200 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. Bu da otomobilin 86 kWsa'lik bataryasını 26 dakika da yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaştırabiliyor. ID.7'nin bataryası bu kombinasyonla WLTP'ye göre 595 km'ye kadar sürüş menzili sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Performans artışına rağmen Volkswagen, tasarım tarafında bu değişikliğe eş değer dokunuşlar yapmamış. Ön tarafta IQ.Light matrix LED farlar ve ağ şekilli alt panjur karşımıza çıkarken ön kapılardaki siyah GTX rozetleri, 20 inçlik siyah jantlar ve siyah sütunlar göze çarpıyor. İç mekanda ise direksiyon, koltuklar, konsol ve kapı panellerindeki kırmızı dikişler ile GTX işlemeleri fark yaratıyor.

Volkswagen ID.7 GTX, bu hafta Almanya'da 63.155 eurodan başlayan fiyatlarla ön satışa sunulacak.

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Volkswagen ID.7'nin 335 hp'lik GTX versiyonu tanıtıldı