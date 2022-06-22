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    Volkswagen'in elektrikli sedan modeli ID. Aero'dan yeni ipuçları geldi

    Volkswagen ID. Aero elektrikli sedanın üretim versiyonu ilk etapta Çin'de satışa sunulacak. Alman üretici, 27 Haziran'da tanıtılacak konsept versiyona ait çizimler paylaştı. İşte detaylar:
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    Volkswagen'in elektrikli sedanı ID. Aero'dan yeni ipuçları geldi
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    Volkswagen'in geliştirdiği ve şimdiye dek pek çok kez kameralara yakalanan elektrikli sedan modelinden yeni ipuçları geldi. Otomobilin tasarımına ilişkin yeni çizimler paylaşan Volkswagen, üretim versiyonunun adını da ID. Aero olarak duyurdu.

    Önümüzdeki hafta üretime yakın konsept haliyle tanıtılacağı belirtilen Volkswagen ID. Aero ilk olarak 2023'ün ikinci yarısında Çin'de satışa sunulacak. Yılın sonuna doğru da Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarına giriş yapacak. Elektrikli sedan, Volkswagen'in elektrikli ID ailesinin diğer üyeleri gibi MEB platformunu kullanacak.

    Paylaşılan çizimlere baktığımızda düşük ön profil, ince LED farlar ve logoda birleşen ince ışık şeridinin diğer ID modelleriyle benzerlik gösterdiğini görebiliyoruz. Tampon kısmında ise üçgen biçimli dikey hava girişleri ve onların etrafındaki detaylar daha sportif bir görünüm sunuyor. Yandan bakıldığında ise gümüş-siyah karışımı büyük jantlar ve yüksek omuz çizgisi göze çarpıyor.

    Volkswagen'in elektrikli sedanı ID. Aero'dan yeni ipuçları geldi
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    Volkswagen ID. Aero'da ID.4 SUV'u anımsatan belirgin bir omuz çizgisi mevcut. Çizimde kapı kollarına yer verilmemiş fakat daha önce çekilen casus görüntüler vasıtasıyla bu alanda gizli kapı kolları kullanılacağını biliyoruz. Elektrikli sedanın arka bölümünde ise ince bir LED şeritle birbirine bağlanan petek desenli stoplar oldukça ilgi çekici görünüyor.

    Yine de bu çizimlerin konsepte ait olduğunu belirtelim. Üretim versiyonunda ufak tefek değişimler olacaktır. Volkswagen ID. Aero'nun teknik detayları henüz belli değil. Ancak daha önce çıkan haberlere göre otomobilde WLTP'ye göre 700 km'ye kadar sürüş menzili sağlayan 84 kWsa'lik batarya bulunacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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