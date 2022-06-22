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    Elektrikli 2022 Subaru Solterra Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Türkiye'de dört tekerlekten çekişli versiyonuyla satışa sunulan 2022 Subaru Solterra, WLTP'ye göre 466 km menzil sunan bataryası ve 150 kW'a kadar hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor.
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    Yeni 2022 Subaru Solterra Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Toyota-Subaru iş birliğiyle geliştirilen tamamen elektrikli Subaru Solterra (Toyota bZ4X'in ikizi) Türkiye'de satışa sunuldu. 2022 Subaru Solterra fiyatı 1.665.900 TL'den başlıyor.

    Elektrikli Solterra, özellikleriyle neler sunuyor?

    Elektrikli Subaru Solterra, 4690 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1650 mm yüksekliğe ve 2850 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda Forester'dan toplam uzunluk bakımından 50 mm, aks mesafesi tarafında da 180 mm fazlası olduğunu söylemek mümkün. Subaru'nun ilk seri üretim elektrikli aracı olan Solterra, Toyota iş birliğiyle geliştirilen e-TNGA platformunu kullanıyor.

    2022 Subaru Solterra'nın Türkiye'de satışa sunulan dört tekerlekten çekişli versiyonu toplamda 218 beygir güç ve 336 Nm tork üreten iki elektrik motorundan güç alıyor. Bu da elektrikli crossobver'ın 0-100 km/s hızlanmasını 6.9 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Solterra'nın son hızı elektronik olarak 160 km/s ile sınırlandırılmış.

    %100 elektrikli modelde 71.4 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon batarya paketi mevcut. Şirketin açıklamasına göre bu kurulum, dört tekerlekten çekişli versiyonda WLTP'ye göre - 18 inç jantlı modelde - 466 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor. Maksimum AC ve DC şarj kapasitesi sırasıyla 6.6 kW ve 150 kW olan modelin bataryası normal şarjla 9 saatte dolarken hızlı şarjla 1 saatin altında %10-%80 arası dolum sağlanabiliyor.

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