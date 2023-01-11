Volkswagen'in küresel satışları 2022'de yüzde 6,8 azaldı

Tam Boyutta Gör Volkswagen, 2022 yılına ilişkin küresel satış verilerini paylaştı. Buna göre marka, tedarik problemlerinin etkili olduğu 2022'de toplam 4.56 milyon araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu da bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,8 oranında düşüş anlamına geliyor.

SUV modellerin teslimatlardaki payı 2022 yılında yüzde 45'e yükselerek 2021'e göre yüzde 4 arttı. Amerika özelinde ise yapılan teslimatların yüzde 80'inin SUV modellerden oluştuğu belirtiliyor. Avrupa'da ise SUV pazarının en çok satan modeli Volkswagen T-ROC olmuş.

Yapılan açıklamaya göre, üretimdeki aksaklıklar nedeniyle birikmiş siparişlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Sadece Avrupa'da 640 bin civarında müşterinin Volkswagen modelleri için sipariş verdiği ve bekleme sürecinde olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Volkswagen, 2022 yılında toplam 330 bin adet elektrikli araç teslimatı gerçekleştirmiş. Bu da önceki yıla göre yüzde 23,6 artış anlamına geliyor. Volkswagen'in elektrikli araç satışlarında Çin pazarı dikkat çekiyor çünkü bu ülkedeki satışlarda 143.100 adetle önceki yıla göre yüzde 103 oranında büyüme kaydedilmiş.

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Otomotiv dünyasındaki SUV modası Volkswagen'in elektrikli araç satışlarında da kendini gösteriyor. Verilere baktığımızda 330 bin adetlik satışın yaklaşık 170 bin tanesinin Volkswagen ID.4 SUV olduğunu görüyoruz.

Volkswagen Grubu'nun çatısı altındaki markalardan Audi de 2022 yılına ait satış verilerini paylaştı. 1.614.231 adet teslimat gerçekleştiren Audi'nin satışları da önceki yıla göre yüzde 3,9 düştü. Audi'nin elektrikli araç satışları da 2022 yılında yüzde 42,8 artışla 118.196 adede ulaştı.

Grubun niş markaları ise yılı rekorla kapattı. Bentley, 15.174 adetle yeni bir teslimat rekoru kırarken Lamborghini de 9.233 adet satışla önceki yıla göre yüzde 10 büyüme kaydetti.

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