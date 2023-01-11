Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen'in küresel satışları 2022'de yüzde 6,8 azaldı

    Tedarik zincirindeki sıkıntıların devam ettiği 2022 yılında küresel satışları azalan Volkswagen, elektrikli araç satışlarında ise yüzde 23,6 büyüme kaydetti. İşte detaylar:
    1
    Volkswagen'in küresel satışları 2022'de yüzde 6,8 azaldı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, 2022 yılına ilişkin küresel satış verilerini paylaştı. Buna göre marka, tedarik problemlerinin etkili olduğu 2022'de toplam 4.56 milyon araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu da bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,8 oranında düşüş anlamına geliyor.

    SUV modellerin teslimatlardaki payı 2022 yılında yüzde 45'e yükselerek 2021'e göre yüzde 4 arttı. Amerika özelinde ise yapılan teslimatların yüzde 80'inin SUV modellerden oluştuğu belirtiliyor. Avrupa'da ise SUV pazarının en çok satan modeli Volkswagen T-ROC olmuş.

    Yapılan açıklamaya göre, üretimdeki aksaklıklar nedeniyle birikmiş siparişlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Sadece Avrupa'da 640 bin civarında müşterinin Volkswagen modelleri için sipariş verdiği ve bekleme sürecinde olduğu belirtiliyor.

    Öte yandan Volkswagen, 2022 yılında toplam 330 bin adet elektrikli araç teslimatı gerçekleştirmiş. Bu da önceki yıla göre yüzde 23,6 artış anlamına geliyor. Volkswagen'in elektrikli araç satışlarında Çin pazarı dikkat çekiyor çünkü bu ülkedeki satışlarda 143.100 adetle önceki yıla göre yüzde 103 oranında büyüme kaydedilmiş.

    Otomotiv dünyasındaki SUV modası Volkswagen'in elektrikli araç satışlarında da kendini gösteriyor. Verilere baktığımızda 330 bin adetlik satışın yaklaşık 170 bin tanesinin Volkswagen ID.4 SUV olduğunu görüyoruz.

    Volkswagen Grubu'nun çatısı altındaki markalardan Audi de 2022 yılına ait satış verilerini paylaştı. 1.614.231 adet teslimat gerçekleştiren Audi'nin satışları da önceki yıla göre yüzde 3,9 düştü. Audi'nin elektrikli araç satışları da 2022 yılında yüzde 42,8 artışla 118.196 adede ulaştı.

    Grubun niş markaları ise yılı rekorla kapattı. Bentley, 15.174 adetle yeni bir teslimat rekoru kırarken Lamborghini de 9.233 adet satışla önceki yıla göre yüzde 10 büyüme kaydetti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X3 GT
    Poco X3 GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız