Volkswagen’in yeni pickup modeli ortaya çıktı: İşte Tukan
Volkswagen, Brezilya pazarı için geliştirdiği yeni kompakt pickup modeli Tukan’ı kamuflajlı şekilde görücüye çıkardı. Monokok şasiye sahip araç, benzinli ve hafif hibrit motorlarla satılacak.
Ön bölümde keskin LED farlar ve Avrupa’daki T-Roc modelini andıran petek desenli ızgara dikkat çekiyor. Köşeli çamurluklar, geniş çamurluklar ve kasaya kadar uzanan tavan rayları tasarımı tamamlıyor.
Motor seçenekleri henüz resmiyet kazanmasa da Tukan’da hafif hibrit destekli 1.5 litrelik turbo benzinli TSI motorun kullanılması bekleniyor. Giriş seviyesinde ise maliyeti düşürmek adına elektrik desteği olmayan 1.0 litrelik turbo motorun sunulabileceği konuşuluyor.
Tukan, Volkswagen’in 2028 yılına kadar Latin Amerika’da piyasaya süreceği 21 yeni modelden biri olacak. Model, Parana bölgesindeki Sao Jose dos Pinhais fabrikasında yaklaşık yüzde 76 yerli parça oranıyla üretilecek. Rakipleri arasında Fiat Strada, Fiat Toro, Chevrolet Montana ve geçtiğimiz günlerde ipuçları paylaşılan Renault Niagara yer alıyor.
