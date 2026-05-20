Volkswagen’in yeni pickup modeli ortaya çıktı: İşte Tukan

Tam Boyutta Gör Volkswagen, Brezilya ve diğer Güney Amerika pazarları için geliştirdiği kompakt pickup modeli Tukan’ın prototipini kamuflajlı şekilde görücüye çıkardı. Renkli kamuflaj, modelin tasarım ayrıntılarını gizlese de genel oranlarını ortaya koyuyor. Kısa motor kaputu, çift kabin yapısı ve kısa arka bölüm, arka kasaya sahip bir crossover görünümü yaratıyor.

Ön bölümde keskin LED farlar ve Avrupa’daki T-Roc modelini andıran petek desenli ızgara dikkat çekiyor. Köşeli çamurluklar, geniş çamurluklar ve kasaya kadar uzanan tavan rayları tasarımı tamamlıyor.

Tam Boyutta Gör Tukan, Volkswagen’in MQB platformunun modifiye edilmiş bir versiyonunu kullanıyor ve birçok bileşeni T-Cross ile paylaşıyor. Ancak pickup modele özel olarak geliştirilen arka süspansiyon sistemi dikkat çekiyor. Araçta rijit aks ve yarı eliptik yaprak yay kombinasyonu tercih edilmiş.

Motor seçenekleri henüz resmiyet kazanmasa da Tukan’da hafif hibrit destekli 1.5 litrelik turbo benzinli TSI motorun kullanılması bekleniyor. Giriş seviyesinde ise maliyeti düşürmek adına elektrik desteği olmayan 1.0 litrelik turbo motorun sunulabileceği konuşuluyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen’in Brezilya Milli Takımı sponsorlarından biri olması nedeniyle modelin tam tanıtımının bu yaz Dünya Kupası sırasında yapılması bekleniyor. Satışların ise turnuvanın ardından başlaması planlanıyor.

Tukan, Volkswagen’in 2028 yılına kadar Latin Amerika’da piyasaya süreceği 21 yeni modelden biri olacak. Model, Parana bölgesindeki Sao Jose dos Pinhais fabrikasında yaklaşık yüzde 76 yerli parça oranıyla üretilecek. Rakipleri arasında Fiat Strada, Fiat Toro, Chevrolet Montana ve geçtiğimiz günlerde ipuçları paylaşılan Renault Niagara yer alıyor.

